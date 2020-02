Kouluruokailussa luovuttiin tarjottimista – ruokahävikki väheni, mutta oppilaat kertovat ongelmista

Yhä useammassa koulussa ruokaillaan ilman tarjottimia. Kuopiossa kokeilu lähti liikkeelle Hatsalan koulusta, jossa on ruokailtu ilman tarjottimia viime syksystä lähtien. Tarjottimista luopumalla pyritään vähentämään ruokahävikkiä ja säästämään puhdasta vettä.

Nyt kokeilu on laajentunut Kuopiossa myös Klassilliseen ja Kallaveden lukioihin sekä Vehmasmäen ja Ala-Pyörön alakouluille. Keittopäivinä tarjottimet ovat käytössä kaikilla kouluilla.

Kokeilun onnistumisesta on kahtalaista näkemystä. Kuopion kaupungille ruokapalveluja tuottavan Servican palvelupäällikön Kaisa Jonnisen mukaan ympäristötavoitteet on saavutettu. Ruokahävikki on pienentynyt, samoin veden, sähkön ja pesuaineiden kulutus, koska tiskin määrä on vähentynyt huomattavasti.

– Ruokahävikki on vähentynyt kahdeksalla kilolla päivässä. Tiskiä joutuu pesemään sata korillista vähemmän päivittäin, kun tarjottimia ei pestä, säestää Hatsalan koulun ravintolapäällikkö Merja Ahonen.

Lisäksi jonoja on nyt Ahosen ja Jonnisen mukaan vähemmän ja ruokailu sujuu nopeammin.

– Syksyllä, kun kokeilu alkoi Hatsalassa, palautetta tuli valtavasti. Nyt se on pikkuhiljaa vähentynyt. Muilta kouluilta palautetta on tullut yllättävän vähän, Jonninen kertoo.

"Pakko on tulla toimeen"

Hatsalan koulun oppilailla Oliver Rinkisellä, Aapo Holopaisella ja Jasper Nupposella on erilainen käsitys tilanteesta.

– Paljon on ollut käytännön ongelmia. Tähän on ollut vaikea totuttautua. Pakko on ollut sopeutua, mutta ei ole helppoa vieläkään, Holopainen sanoo.

Heidän mukaansa osa oppilaista ei tule syömään ollenkaan, koska heitä ärsyttää kantaa ruokaa ilman tarjotinta. Ruuhkia syntyy, kun yhdellä kertaa ei saa vietyä kaikkea pöytään. Laseja on pudonnut ja kuumaa keittoa läikkynyt syliin.

Tilanne on tosin nuorten mukaan parantunut sen jälkeen, kun keittopäiville saatiin tarjottimet.

– Nyt pystyn elämään tämän kanssa. Muiden ruokien kanssa ongelma ei ole niin iso, Rinkinen sanoo.

Holopainen ei ole vieläkään tyytyväinen.

– Pakko on tulla toimeen, vaikka tämä vaikeuttaa huomattavasti ruokailua.

Päiväkodista yllättävää palautetta

Hatsalan koulun rehtori Jaana Kujalakin on kuullut, että jotkut jättäisivät kouluruokailun väliin tarjottimien puuttumisen vuoksi. Hän suhtautuu asiaan kuulopuheena, mutta sanoo, että oppilaiden huoli on otettava tosissaan.

– Epäkohtiin pitää puuttua. Meidän on myös mietittävä, miten voisimme kertoa uudistuksen hyvistä puolista.

Servican Kaisa Jonnisen mukaan suurin piirtein kaikki Hatsalan koulun oppilaat syövät lounaan, vaikka alussa osa äänestikin jaloillaan. Ravintolapäällikkö Merja Ahosen mukaan vain kaksi lasia on mennyt kokeilun aikana rikki.

Myös monien muiden kuntien ja kaupunkien kouluissa on luovuttu tarjottimista. Näin on tehty esimerkiksi Vihdissä (siirryt toiseen palveluun) (Vihdin Uutiset), Lahdessa (siirryt toiseen palveluun) (Etelä-Suomen Sanomat) ja Nurmijärvellä (siirryt toiseen palveluun) (Nurmijärven Uutiset).

Kuopiolaiset kävivät Vihdissä tutustumassa tarjottimettomaan ruokailuun. Siellä jopa yhdessä päiväkotiryhmässä 3-vuotiaat lapset hakevat ruokaa linjastosta ilman tarjottimia. Lopputulema yllätti.

– Suurin asia, mitä he huomasivat oli, että astioiden rikkoontuminen väheni. Palaute oli, että lasten motoriikka ja koordinaatiokyky paranivat, Jonninen kertoo.

Tarjottimeton ruokailu on tulevaisuutta. Kuopionlahdelle rakennettavan uuden taidelukio Lumitin ruokailutilat on suunniteltu siten, että siellä ei käytetä tarjottimia.

