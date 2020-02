Satoja puheluita ja ovenkoputuksia sekä puhkikävellyt kengät – New Hampshiressä käydään esivaalikampanjoinnin loppukiriä

New Hampshiren tiistain esivaalien ennakkosuosikki Bernie Sanders jalkautti vaalikentille bussilastillisia nuoria.

NEW HAMPSHIRE Newhampshireläinen Elizabeth Ropp on kävellyt jo yhdet kengät loppuun demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Bernie Sandersin vuoksi. Ropp kiersi viikonloppuna kotikaupungissaan Manchesterissä ovelta ovelle repussaan paksu pino Sandersin kampanjamainoksia.

Kampanjatyö on vapaaehtoista. Roppia motivoi usko siihen, että Sanders tekisi Yhdysvalloista paremman.

– Haluan sellaisen maan, jota ei tarvitse hävetä. Maan, joka tarjoaa kansalaisilleen terveydenhuollon ja koulutuksen ilman, että ihmiset velkaantuvat korviaan myöden, Ropp perustelee.

Asia on hänelle niin tärkeä, että silmät kostuvat liikutuksesta. Samaa muutoksenpaloa ja uskoa Sandersiin Ropp yrittää saada levitettyä myös tuiki tuntemattomien ovilla.

Lauantain kampanjakierroksella Elizabeth Ropp kävi koputtamassa yhteensä 40 ovella. Tiiviin kampanjoinnin aikana Roppilta on kulunut puhki jo yksi kenkäpari. Paula Vilén / Yle

Tällä kertaa hänellä on edessään 40 oven urakka New Hampshiren -16 asteen kipakassa pakkasessa. Ropp on varustautunut viimaan kerrospukeutumisella ja villapipolla. Sandersin kampanjalta olisi saanut halutessaan myös heijastinliivin ja kädenlämmittimet.

Erikoisin ovelta ovelle -kampanjoiville tarjottu tavara on golfpallo. Sillä saa tehtyä oveen napakan koputuksen niin, ettei tarvitse riisua hansikkaita ja kylmettää sormiaan.

Sandersin kampanja tarjoaa ulos vaalityötä tekemään lähteville vapaaehtoisille tarvikkeiksi muun muassa heijastinliivejä, kädenlämmittimiä sekä golfpalloja oveen koputtamista varten. Paula Vilén / YLE

Kampanjavapaaehtoisen tärkein työkalu on kuitenkin golfpallon sijaan kännykkä. Siihen ladatusta sovelluksesta selviää, mihin osoitteisiin pitäisi mennä. Kampanja on haarukoinut osoitteet valmiiksi äänestäjärekisterien perusteella.

Roppille ensimmäiseksi kampanjointikohteeksi osuu hautaustoimisto. Ropp arvelee sen yläkerrassa asuvan henkilön, joka on rekisteröitynyt demokraatiksi tai riippumattomaksi äänestäjäksi.

Tosin joku sanderslaisista on ehtinyt paikalle jo aiemmin, sillä ovenripaan on rullattu kampanjalehdykkä. Innokkaita jalkautumistyön tekijöitä kiersikin Manchesterissa viikonloppuna bussilastillisia.

Sanders vetoaa nuoriin

Nuoria tukijoita on saapunut New Hampshireen naapuriosavaltiosta, Massachusettsista. Sandersin kampanjatyöntekijä myhäilee bussista purkautuvia nuoria vastaanottaessaan heidän olevan Sandersin kampanjan voimanlähde ja voiton ratkaisija.

Sivi Satchi, Tiara Bhatacharya ja Parker Breza saapuivat New Hampshireen kampanjoimaan Bernie Sandersin puolesta naapuriosavaltiosta Massachusettsista, koska haluavat Sandersin voittavan ja tuovan perusteellisen muutoksen Yhdysvaltoihin. Paula Vilén / Yle

Monet vaalityöhön tulleista kertovat olevansa lopen kyllästyneitä Yhdysvaltain nykytilanteeseen ja haluavansa radikaalia muutosta.

– Bernie on ainoa ehdokkaista, joka lupaa kunnon muutosta: kaikille julkista terveydenhuoltoa, ilmaista yliopistokoulutusta sekä opintovelkojen anteeksiantamista, Bostonista Manchesteriin tullut Sivi Satchi sanoo ja ystävänsä nyökyttelevät vieressä.

Ensimmäistä kertaa kampanjakierrokselle lähteville annetaan myös käytännön opastusta ja esitellään mallivastauksia Sandersin kannoista.

Senaattori Bernie Sanders on erityisesti nuorten suosima ehdokas. Andreas Vingaard

”Muiden mollaaminen ei kannata”

Jo edellisten vuoden 2016 esivaalien aikaan Sandersin puolesta kampanjoinut Elizabeth Ropp tietää, millainen puhe tehoaa.

– Kannattaa puhua siitä, miksi tukee Sandersia ja keskittyä positiiviseen eikä mollata muita ehdokkaita, Ropp listaa.

Tosin esivaalipäivän lähestyessä ehdokkaiden oma kielenkäyttö on tiukentunut. Tulilinjalle on joutunut useammalta suunnalta entinen pormestari Pete Buttigieg, joka on noussut Sandersin jälkeen New Hampshiressa mielipidekyselyissä kakkoseksi.

Pete Buttigieg on lisännyt kannatustaan ja on mielipidekyselyiden mukaan New Hampshiressä toiseksi suosituin demokraattiehdokas. Andreas Vingaard

Viimeviikkoisessa Iowan esivaalissa vasta neljänneksi sijoittunut entinen varapresidentti Joe Biden on arvostellut Buttigiegiä kokemattomaksi. Sanders puolestaan on leimannut Buttigiegin miljonäärien tukemaksi ja painottanut oman kampanjarahoituksensa perustan olevan pienlahjoittajissa.

Buttigieg on puolustautunut, että demokraateilla ei olisi varaa sulkea ketään ulkopuolelle, jos halutaan voittaa Trump. Linja näytti New Hampshiressä herättävän kiinnostusta. Nashaun kaupungissa pidettyyn kampanjatilaisuuteen Buttigiegiä kuulemaan saapui sunnuntaina 1800 ihmistä.

– Hänellä on erilainen viesti siitä, että keskitietä kulkemalla voidaan saada enemmän kuin mitä puoluetta jakavien Sandersin ja Elizabeth Warrenin kaltaisten kanssa, Ted McCarmock pohtii.

”Buttigieg on Trumpin täysi vastakohta”

Opettajakollegat Karen Miranda ja Marsha Downey uskovat, että nimenomaan Buttigiegillä olisi parhaat mahdollisuudet päihittää Trump.

– Hän on temperamentiltaan täysin Donald Trumpin vastakohta. Haluaisin niin nähdä kuinka hän väittelyssä kylmän rauhallisesti asia-argumentein ja -ratkaisuin jättäisi Trumpin täysin varjoonsa, Miranda sanoo.

Karen Miranda ja Marsha Downey pitävät Pete Buttigiegiä parhaana demokraattiehdokkaana ja vievät kotipihalleen kampanjatilaisuudesta mukaan saadut mainoskyltit. Paula Vilén / Yle

Mirandaa ja Downeyä ei huoleta Buttigiegin vähäiseksi arvosteltu kokemus. He uskovat Buttigiegin löytävän ympärilleen järkeviä avustajia.

Miranda ja Downey kantavat kainalossaan kotipihalle asetettavia Pete-kylttejä. Molemmilla on rintapielessään myös useampi Pete-rintamerkkejä.

Senaattori Bernie Sanders lähtee ennakkosuosikkina New Hampshiren tiistain esivaaleihin. Andreas Vingaard

Senaattori Sandersin puolesta kampanjoiva Elizabeth Ropp luonnehtii rintamerkkejä ja pihakylttejä oivallisiksi passiivisen kampanjoinnin muodoiksi.

– Päivätyön vuoksi ei joka päivä voi, eikä jaksa lähteä kiertämään, mutta kun laittaa rintapieleensä rintanapin ei tarvitse itse sanoa mitään, Ropp sanoo.

Hänen rintapielessään komeilee ”Bernie beats Trump”, Bernie päihittää Trumpin -rintamerkki. Hän kertoo antaneensa omia rintamerkkejään suoraan paidastaan niitä ihailleille.

Lauantain kampanjakierroksellaan hän onnistuu saamaan vaaleista vain vähän tietäneen henkilön kiinnostumaan Sandersista ja harkitsemaan äänestämistä. Tilanne on monen kiinni pysyneen oven jälkeen ilmeisen tervetullut myönteinen kontakti, etenkin kun taivuttelu onnistui vieraalla kielellä.

– Sain hänet onnettomalla espanjallani harkitsemaan Bernien äänestämistä, Ropp iloitsee ja jatkaa kierrostaan.

Ovia on koputettavana vielä 36.

