Iso paperitehdas seisoo jo kolmatta viikkoa – ammattiosaston puheenjohtaja: "Mieluummin katsotaan loppuun asti kuin ruvetaan huonon sopimuksen kanssa tuskailemaan"

UPM:n Kymin tehtaalla Kouvolassa noin 600 ihmistä on ollut lakossa nyt kaksi viikkoa. Ratkaisua pitkiin työehtosopimusneuvotteluihin odotetaan maanantaina. Pyry Sarkiola / Yle

UPM:n Kymin tehtaalla Kouvolassa odotetaan jännittyneinä ratkaisua siitä, jatkuuko kaksi viikkoa kestänyt Paperiliiton lakko edelleen.

Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n kiistassa on annettu viikonloppuna sovintoesitys, johon odotetaan vastauksia tänään maanantaina iltapäivällä kello 14 mennessä.

– Toisaalta on pettymys, jos sopimusta ei tule, mutta huonokin sopimus on pettymys. Mieluummin katsotaan loppuun asti kuin ruvetaan huonon sopimuksen kanssa tuskailemaan seuraava sopimuskausi.

Näin vaikeaa neuvottelutilannetta punnitsee Paperiliiton Kuusankosken osaston puheenjohtaja Tommi Bragge. Hän on saapunut aamulla ammattiosastojen toimitalolle Kuusankoskella lakkopäivystystä varten.

Paperiliiton Kuusankosken osaston puheenjohtaja Tommi Bragge on lakon aikana päivystänyt ammattiosastojen toimitalolla. Pyry Sarkiola / Yle

UMP:n Kymin tehdas on ollut ajettuna alas jo kaksi viikkoa, ja kolmas lakkoviikko on juuri alkanut.

– Yllättävän nopeasti nämä viikot ovat menneet. Ei tämä ahdistavalta ole tuntunut. Tässä toimistolla on käynyt väkeä hörppäämässä kahvia ja kannustamassa. Osa on tarvinnut erilaista apuakin.

Esimerkiksi lakkoavustusta on ensimmäistä kertaa haettu sähköisesti. Braggen mukaan järjestelmät ovat kuitenkin pelanneet ihan hyvin.

Paperiliiton hallitus ja valtuusto ovat kokoontuneet tänään aamupäivällä kello kymmenen alkaen käymään läpi valtakunnansovittelijan jättämää sovintoehdotusta.

– Toiveikkaina tässä ollaan. Neuvottelijoihin on täysi luotto. Odotamme jo kovasti, mitä päivä tuo tullessaan, Bragge sanoo.

Jos ratkaisuun ei päästä, Paperiliiton lakon on määrä jatkua vielä toiset kaksi viikkoa helmikuun 24. päivään saakka. Myös työnantajan julistama kolmen vuorokauden työsulku kahdessatoista paperi-, kartonki- ja selluteollisuusyrityksessä on alkanut tänään.

Kymijoen rannalla Kuusanniemen tehdasalueella toimivat UPM:n Kymin sellutehdas ja Kymin paperitehdas. Pyry Sarkiola / Yle

Työnantajat haluavat parempaa kilpailukykyä esimerkiksi kustannuksia vähentämällä, työntekijät taas haluavat eroon ilmaisista kiky-tunneista.

– Puhehan on ollut, että kun sopimuksia tulee sinne tai tänne, niin kiky-tunnit lähtevät purkautumaan sopimuksista yksi toisensa jälkeen. Jostain syystä paperin sopimus on näin hankala ja vaatii näin paljon työtä. Toisista työehtosopimuksistahan kiky-tunnit jo purettiin, Bragge sanoo.

Vuoromestari soittaa

Toinen vaihtoehto on, että sekä Paperiliitto ja Metsäteollisuus ry hyväksyvät sovintoesityksen.

Kuusankoskella työt tehtaan ylösajamiseksi alkavat heti, kun sopimus on saatu aikaiseksi. Sopimusta tehdessä määritellään, mikä on viimeinen työvuoro, jolloin on palattava omalle vuorolleen.

– Ihan käytännössä vuoromestarit ryhtyvät soittelemaan yksittäisille ihmisille. He kertovat tilanteen ja kysyvät, että mikä on kelläkin tilanne, mihin vuoroon kukin ehtii ja pääsee. Koneiden ylösajo alkaa valmistelevilla toimilla hyvin nopeasti. Ei siinä ole enää syytä viivyttelyyn, Bragge sanoo.

Kymijoen rannalla Kuusanniemen tehdasalueella toimivat UPM:n Kymin sellutehdas ja Kymin paperitehdas. Lakossa on ollut hieman vajaat 600 ihmistä: Paperitehtaalla noin 400 ja sellutehtaalla noin 170.

– Sellutehtaan osalta on aina arvoitus, onko esimerkiksi jäätyminen aiheuttanut laiterikkoja. Mutta niin se alkaa, että prosesseja ryhdytään lämmittämään ja katsotaan, että kaikki pelaa. Arvioisin, että kahden, kolmen vuorokauden viiveellä myös raaka-ainepuoli alkaa olla täydessä vauhdissa, Bragge sanoo.