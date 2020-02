Turun 17 vuoden takaisesta arvokuljetusryöstön yrityksestä vaaditaan seitsemän ja puolen vuoden vankeusrangaistusta

Syyttäjä vaatii 44-vuotiaalle espoolaismiehelle seitsemän ja puolen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta törkeän ryöstön yrityksestä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Kyse on vuonna 2002 Turussa Prisman pihalla tapahtuneen arvokuljetusryöstön yrityksestä.

Syyttäjän mukaan rangaistusta mitattaessa on sovellettava koventamisperustetta, koska rikos on tehty vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytyneen rikollisryhmä Batsin jäsenenä ja osana sen rikollista toimintaa.

Syytetty kiistää törkeän ryöstön yrityksen. Hän myöntää syyllistyneensä ampuma-aserikokseen, mutta kiistää sen olleen törkeä. Syytetty kiistää myös kuuluneensa syytteessä mainittuun järjestäytyneen rikollisuuden ryhmään.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tapausta maanantaina. Rikos tapahtui Turussa yli 17 vuotta sitten, mutta poliisi aloitti aktiiivisen tutkinnan uudelleen viime keväänä. Syytetty vangittiin lokakuussa.

Oikeudessa kuullaan useita todistajia: muun muassa poliiseja ja Prisman pihalla ryöstöhetkellä olleita ihmisiä.

Ryöstön yritys tapahtui marketin pihalla keskellä päivää

Ainakin neljä naamioitunutta ja konetuliasein varustautunutta ryöstäjää yritti tunkeutua arvokuljetusajoneuvoon Tampereentien Prisman parkkipaikalla Turussa keskellä kirkasta päivää ja väenpaljoutta elokuussa 2002. Autossa oli tapahtumahetkellä noin 400 000 euroa.

Vartijat olivat sisällä marketissa.

Yksi tekijöistä oli kiivennyt pakettiauton katolle sarjatuliaseella varustautuneena, yksi oli aloittanut arvokuljetusauton kyljen avaamisen rälläkällä, kun toinen oli suojannut tämän työskentelyä. Yksi tekijöistä oli liikkunut piha-alueella sarjatuliaseella varustautuneena vahdissa.

Ryöstäjät olivat osoitelleet ja uhkailleet sarjatuliaseilla useita piha-alueella olleita henkilöitä ja käskyttäneet heitä poistumaan. Samalla he olivat estäneet kaupan sisätiloissa olleita arvokuljettajia puuttumasta tapahtumiin.

Syyttäjä esitteli oikeudessa useita valokuvia, jotka oli otettu Prisman pihalla ryöstön hetkellä. Kuvissa näkyy, kun tummiin pukeutuneet henkilöt yrittävät tunkeutua arvokuljetusautoon. Syyttäjän mukaan syytetyn ruumiinrakenne vastaa kuvissa olevan henkilön ruumiinrakennetta.

Puolustuksen mukaan kuvassa olevaa henkilöä ei voida liittää vastaajaan tai hänen ruumiinrakenteeseensa.

Arvokuljetusryöstön yritys tapahtui Turussa yli 17 vuotta sitten, mutta poliisi aloitti aktiiivisen tutkinnan uudelleen viime keväänä. Lounais-Suomen poliisi

Hanskoista löytyi DNA:ta

Ryöstäjät eivät päässeet sisälle autoon, mutta onnistuivat pakenemaan. Syyttäjän mukaan ryöstön keskeytymisen syynä oli se, että tekijät luulivat auton olleen rakenteeltaan erilainen. Syyttäjät viittasivat Ruotsissa noihin aikoihin tapahtuneisiin arvokuljetusryöstöihin, joissa käytettiin erilaisia autoja kuin tässä tapauksessa. Syyttäjän mukaan tekijöillä oli ollut tiedossaan ruotsalaisten autojen pohjapiirros, joka ei kuitenkaan täsmännyt Turussa käytettyyn autoon.

Auton sisälle pääsemiseen kului liikaa aikaa, ja tekijät joutuivat jättämään ryöstön kesken.

Pakomatkan aikana arvokuljetusryöstöä yrittäneet yrittivät pysäyttää heitä takaa-ajaneen poliisiauton heittämällä tielle piikkipalloja. He myös ampuivat kohti poliisiautoa. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Puolustuksen mukaan poliisiautosta ei ole löytynyt ampumisen jälkiä.

Tekijät jatkoivat pakoa ja lopulta polttivat pakoautonsa. Tekijät pääsivät pakenemaan.

Pakoauton lähistöltä oli löytynyt näppylähanskat, joista oli löydetty DNA:ta. Se vastaa syytetyn DNA:ta. Ryöstön kohteena olleesta arvokuljetusautosta oli myös löydetty kuituja, jotka vastaavat näppylähanskojen kuituja.

Puolustuksen mukaan DNA-löydös osoittaa enintään sen, että vastaaja on jossain vaiheessa ja jossain paikassa ollut kontaktissa näiden hanskojen tai jonkun henkilön kanssa, joka on myöhemmin käsitellyt hanskoja. Puolustuksen mukaan merkitystä on myös sillä, että näppylähanskoista ei ole löydetty kuituja, jotka olisivat olleet peräisin arvokuljetusautosta.

Syyttäjän mukaan teossa on käytetty erittäin vaarallisina ampuma-aseina pidettäviä sarjatuliaseita ja muita ampuma-aseita. Syyttäjän mukaan teko on ollut erityisen suunnitelmallinen ja toteutettu yleisellä paikalla ja paikassa, jonka välittömässä läheisyydessä on ollut tekohetkellä lukuisia ihmisiä teon ollessa myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Järjestäytynyttä rikollisuutta?

Syyttäjän mukaan vastaaja on tehnyt teon järjestäytyneen rikollisryhmä Batsin jäsenenä, Batsin nimissä ja lukuun ja osana Batsin rikollista toimintaa. Syyttäjä vetoaa muun muassa syytetyn kädessä olevaan tatuointiin, jota pidetään rikollisryhmä Batsin tunnuksena.

Puolustuksen mukaan vastaaja on aikoinaan Thaimaassa ottanut kyseisen tatuoinnin eikä se liity mainittuun rikollisjärjestöön.

Rikollisjärjestön toimintaa ja vastaajan siihen kuulumista käsitellään tarkemmin oikeudenkäynnin toisena päivänä tiistaina.

Turun Tampereentien ryöstöyritys aloitti Varsinais-Suomessa arvokuljetusautoihin kohdistuneiden rikosten sarjan. Seuraavan kerran ryöstäjät iskivät onnistuneesti Suomen Pankin konttorin takapihalle helmikuussa 2007. Saman vuoden lokakuussa poliisi keskeytti ryöstövalmistelun Liedossa. Yrityksen asteelle jäivät myös Loimaalla huhtikuussa 2011 ja Salossa helmikuussa 2016 tapahtuneet rikokset.

Lue lisää:

Turun arvokuljetusryöstön yrityksestä syyte yhdelle – naamiomiehet yrittivät ryöstää arvokuljetusauton Prisman pihassa vuonna 2002

Turun vanhan arvokuljetusryöstön yrityksen poliisitutkinnassa vihdoin läpimurto: 17 vuotta tapauksen jälkeen yksi mies vangittu

Poliisi aloitti tutkinnan vuosien jälkeen uudelleen – Turussa tapahtui vuonna 2002 arvokuljetusryöstön yritys, jonka tekijät edelleen kateissa