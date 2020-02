Analyysi: Vasemmistolais-kansallismielinen Sinn Féin singahti vaalimenestykseen Irlannissa,  mutta onko hyljeksitty puolue hallituskelpoinen?

Sinn Féin on viemässä lähes neljänneksen äänistä. Se on puolueen nykyhistorian paras tulos, kirjoittaa EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen.

BRYSSEL Irlantilaiset ovat hämillään vuoden 2020 vaalituloksesta. Kaikkein eniten siitä on hämillään yllätyskannatukseen kirinyt vasemmistolainen ja kansallismielinen Sinn Féin.

Kaksi vuotta puoluetta johtanut (siirryt toiseen palveluun)Mary Lou McDonald lupasi vaalien alla muutosta ja niin kävi. Sinn Féin ylsi parhaimpaan vaalitulokseen 100 vuoteen.

Neljännes äänistä ja arvioiden mukaan 37 paikkaa parlamentissa asettavat puolueen kärkikolmikkoon, jossa sitä on kuunneltava.

Keskustaoikeistolaisen Fine Gaelin puheenjohtaja ja väistyvä pääministeri (siirryt toiseen palveluun)Leo Varadkar ei yltänyt edes oman vaalipiirinsä äänikuninkaaksi, ja puolue on jäämässä kolmanneksi samalla paikkamäärällä kuin Sinn Féin.

Pääministeri Varadkar on kyllä onnistunut nostamaan maan talouskasvun Euroopan kärkeen ja torjunut Britannian epäedulliset brexit-vaatimukset, mutta epäonnistunut täydellisesti sisäpolitiikassa.

Irlannin väistyvä pääministeri, Fine Gaelin johtaja Leo Varadkar jutteli lauantaina äänestyspaikalla lasten kanssa. Aidan Crawley / EPA

Fine Gaelia tukenut toinen keskustaoikeistolainen Fianna Fáil ylsi torjuntavoittoon. Puheenjohtaja (siirryt toiseen palveluun)Micheál Martin voi olla todennäköiseen ykköspaikkaan tyytyväinen ainoastaan siksi, että Sinn Féin ei ymmärtänyt suosiotaan eikä asettanut tarpeeksi ehdokkaita vaaleissa.

Sinn Féin kiinnosti näissä vaaleissa nuoria ja naisia. Vaalien pääaiheet olivat asuntopula ja kallis ja riittämätön terveydenhuolto ja lastenhoito.

Irlannissa tarvitsee rakentaa 34 000 uutta asuntoa vuosittain kymmenen vuoden ajan, jotta kaikille riittäisi katto pään päälle.

Korkeasti koulutetut lastentarhanopettajat taas sinnittelevät minimipalkalla ja vastaavasti keskituloiset maksavat itsensä kipeiksi päivähoito- ja vuokran maksuissa.

Mary Lou McDonald lupasi tarttua näihin ongelmiin. Hän puhui myös vain muutaman viikon kestäneen vaalikampanjan aikana tasavaltalaisesta hallitusohjelmasta.

Protestivaalien jäljiltä Irlanti on siirtynyt eurooppalaiseen poliittiseen elämään, jossa kaksipuoluejärjestelmä ja kahden puolueen koalitiot eivät enää ravitse kansaa.

Vuoden 2016 vaalien jäljiltä hallitusneuvottelut veivät 70 päivää. Näiden vaalien jäljiltä on odotettavissa suurempia vaikeuksia.

Sinn Féin haluaa hallitukseen, mutta keskustaoikeistolaiset pääpuolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä liian vasemmistolaisen talouspolitiikan ja puolueen IRA-kytkösten takia. Sinn Féinin yhteys terroristijärjestöön on yhä vahva vaikka McDonald vannoo, että väkivallalle ei ole sijaa ja että sota on pohjoisessa ohi.

Sunnuntai-iltana vaalituloksen selvennyttyä Fianna Fáilin puheenjohtaja Michéal Martin ilmoitti kuitenkin olevansa valmis keskusteluihin. Puolueethan ovat lähtöisin samasta emäpuolueesta sadan vuoden takaa ennen Irlannin itsenäistymistä. Toinen puoli hyväksyi Irlannin jaon ja toinen ei.

Fianna Fáilin puheenjohtaja Michéal Martin vaimonsa Mary O'Shean kanssa vaalipäivänä. Gerard McCarthy / EPA

McDonald on jo lähestynyt muita vasemmistopuolueita, mukaan lukien vihreitä, jotka toisena puolueena kasvattivat kannatustaan. Riippuen lopullisesta paikkajaosta hallituksen muodostamiseen saatetaan tarvita kolmen suuren puolueen yhteistyötä, vaikka McDonald on ilmoittanut, että paras vaalitulos on sellainen, jonka jäljiltä hallituksessa ei istu kumpikaan keskustaoikeistolaisista puolueista.

McDonaldilla on etulyöntiasema hallitusneuvotteluissa, sillä äänestäjien vahva mandaatti on selvä viesti edellisen hallituksen epäonnistumisista.

On myös selvää, että jos Sinn Féin hylätään hallituskumppanina, se vain vahvistaisi puolueen kannatusta ja protestia.

Sinn Féin istuu moneen luonnehdintaan eurooppalaisista populistisista puolueista, mutta se eroaa oleellisesti esimerkiksi Saksan AfD:stä tai Ranskan Kansallisesta rintamasta. Ensinnäkin puolue on vasemmistolainen, mutta vielä merkittävämpää on se, että Sinn Féin on maahanmuutto- ja Eurooppa-myönteinen.

Ajan kuluessa Sinn Féin on muuttanut kantansa suhteessa Euroopan unioniin integraation vastustajasta pro-eurooppalaiseksi liikkeeksi. Syy siihen on Pohjois-Irlanti. Sinn Féinin tärkein tavoite on yhdistää Irlanti ja Pohjois-Irlanti.

Siinä puolueen paras tuki on EU. EU on taannut brexit-neuvotteluissa rajattoman Irlannin saaren.

Asiaan vaikuttaa myös Pohjois-Irlannin rauhansopimus. Se määrää, että jos poliittinen tilanne muuttuu Pohjois-Irlannissa olennaisesti, sillä on oikeus järjestää kansanäänestys yhdistymisestä. Se olisi järjestettävä myös Irlannin tasavallan puolella. Brexit voidaan tulkita sellaiseksi muutokseksi. Jos kansanäänestys järjestettäisiin jollain aikavälillä, se johtaisi siihen, että Pohjois-Irlanti, joka äänesti selvästi brexitiä vastaan, tulisi yhdistymisen myötä automaattisesti liitettyä takaisin Euroopan unioniin.

Jos Fianna Fáil ja puheenjohtaja Michaél Martin ottavat ykköspaikan ja hallituksen muodostajan tehtävän, voi näköpiirissä olla keskusta-vihervasemmistohallitus. Fianna Fáil ei halua enää lähteä yhteistyöhän Fine Gaelin kanssa, koska se syö puolueen kannatusta.

Ääntenlaskijat töissä lauantaina Dublinissa. Aidan Crawley / EPA

Jos se saa selvitettyä välinsä Sinn Féinin kanssa ja sovittua talouspolitiikasta, voi kolmas hallituskumppani hyvinkin olla toinen vaalivoittaja vihreät, globaalitrendikäs puolue ilmastonmuutoksen aikakaudella.

Osakemarkkinat, pankit ja rakennusyritykset ovat reagoineet negatiivisesti Sinn Féinin voittoon. ISEQ-indeksi putosi runsaan prosentin ja pankkien ja rakennusyritysten osakkeet laskivat 4,8–6,7%.

Valtiolla on maata mille rakennuttaa, mutta yritysten näkökulmasta on ollut kannattavampaa rakentaa liikehuoneistoja yksityisille tonteille. Lisäksi maassa on huutava pula rakennustyöntekijöistä.

Sinn Féinin suunnitelma on pakottaa rakennuttajat verotuksen kautta käyttämään tontit asuntorakentamiseen ja jäädyttää vuokrat kolmeksi vuodeksi.

Pankit ovat huolissaan lainanoton kallistumisesta, jos asuntorakentamiseen otetaan paljon valtion velkaa kuten Sinn Féin on suunnitellut, koska puolue on myös luvannut verohelpotuksia pieni- ja keskituloisille.

Neuvottelut rakentamisen rahoittamisesta ja terveydenhuollon parannuksista sekä verotuksesta joko synnyttävät hallituksen tai johtavat lopulta uusiin vaaleihin.

Lue lisää:

Irlannin vaaleissa historiallinen tulos: nationalistipuolue Sinn Féin nousi ensimmäistä kertaa suosituimmaksi puolueeksi

Irlannin vaalit lähes tasapeli – Fianna Fáilin johtaja uskoo puolueensa olevan suurin, Sinn Féinin johtaja ei hyväksy puolueensa paitsiota

Irlanti äänestää tänään parlamentista – Voiko terroristijärjestö IRA:n poliittinen siipi Sinn Féin nousta maan johtoon?