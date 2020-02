Tällaista on, kun kaupunki ei saa edes rahalla työntekijöitä: Pitkiä jonoja, makuuhaavoja, vääriä lääkkeitä, työntekijät vaihtuvat

Aluehallintoviraston muistio paljastaa, että Kangasalla on ollut vaikeuksia muuallakin kuin vanhustenhoidossa.

Uhkasakko, selvityksiä ja huomautuksia. Kangasala on esimerkki, mihin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijäpula voi johtaa.

Seurauksena on jonoja, työntekijöiden suurta vaihtuvuutta ja moitteita valvovalta viranomaiselta aluehallintovirastolta eli avilta. Avin tuore kymmensivuinen muistio kertoo useista epäkohdista.

Yle kertoi viime kesänä, miten vanhukset laitettiin hoivakodissa yöpuulle jo kolmelta päivällä Kangasalla.

Avi arvostelee tuoreessa muistiossa, että Kangasalan kaupunki on jatkuvasti sijoittanut uusia asukkaita yksiköihin, joissa on vakava tilanne, kun muut kunnat ovat vastaavassa tilanteessa keskeyttäneet sijoittamiset.

– Henkilökuntaa ei ole löytynyt rahallakaan, Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen selittää ongelmia.

Auvisen mukaan työntekijäpulan aiheuttama vyyhti alkaa olla niin iso, ettei yksittäinen kaupunki pysty siitä selviämään. Ongelma on syventynyt kaupunginjohtajan mukaan kahden viime vuoden aikana.

– Nuoria ei kiinnosta ala, asialle pitäisi tehdä jotain. Edes voimakas kasvuseutu ei saa enää tarpeeksi työntekijöitä.

Kangasala on noin 30 000 asukkaan kaupunki lähellä Tamperetta.

Tuhansia hoitajia tarvitaan lisää

Henkilökuntapula johtaa siihen, että työpaikoilla tulee ongelmia, hoito kärsii ja jonot pitenevät. Negatiiviset uutiset heikentävät entisestään nuorten kiinnostumista sosiaali- ja terveysalasta. Siksi yksittäisen kaupungin on kaupunginjohtaja Auvisen mukaan vaikea selviytyä enää vyyhdistä.

Ongelma koskee koko Suomea. Noin 1 300 lähi- ja sairaanhoitajaa jäi työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2018. Kun mukaan lasketaan vielä sairaala- ja laitosapulaiset sekä yli- ja osastonhoitajat, määrä nousee 1 700:aan.

Suomessa on jo valmiiksi huutava pula hoitajista. Entinen pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi syksyllä, että Suomeen tarvitaan 4 000 uutta hoitajaa ja lääkäriä, jotta hoivakotien henkilöstömitoitus saataisiin nostettua hallituksen lupaamaan 0,7:ään vuonna 2023.

Lastenpsykiatri yhä saamatta

Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella on yhteensä 670 vakanssia. Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne sanoo, että esimerkiksi lastenpsykiatria ei ole rekrytoinneista huolimatta saatu.

Edellinen vakituinen lastenpsykiatri irtisanoutui kesällä, eikä uutta ole saatu.

Pitkään täyttämättä olleeseen nuorisopsykiatrin tehtävään on saatu nyt kaksi hakemusta.

– Meillä on erityisesti haasteita saada hoitajia sijaisuuksiin. Pulaa on sekä sairaanhoitajista että lähihoitajista kaupunginsairaalassa sekä kehitysvammahuollon ja vanhuspalveluiden asumisyksiköissä. Myös kotihoidossa oli hankaluuksia saada sijaisia viime kesänä.

Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne sanoo, että sijaisista on ollut pulaa. Marjut Suomi / Yle

Terveyskeskuslääkäreiden ja hammaslääkäreiden virat on saatu täytettyä. Myös sosiaalityöntekijöiksi on ollut hakijoita.

Lapsilla pitkät jonot terapiaan

Kangasala on saanut avilta arvostelua juuri vanhushoidosta ja lasten palveluista. Kangasala on saanut avin huomautuksen lastensuojelusta.

Marika Lanne sanoo, että vuonna 2018 Kangasala rekrytoi 17 sosiaalityöntekijää eli työntekijöiden vaihtuvuus on ollut kova. Viime vuonna rekrytointeja oli viisi, eli tilanne on parantunut.

Silti kaikkia palvelutarpeen arviointeja ei ole pystytty aloittamaan määräajassa.

Myös perheneuvolan palveluissa on ollut ongelmia. Avin muistion mukaan jonotusaika psykologille on yli kahdeksan kuukautta. Psykologille pääsyä odottaa kymmeniä lapsia. Puheterapiaan jonotusaika on muistion mukaan nopeimmillaan viisi kuukautta.

Lasten ongelmien hoito on viivästynyt ja perheiden huoli ollut suurta.

Uhkasakko hoivakodille

Viime kesänä Kangasalla toimiva vanhusten hoivakoti Herttuatar sai uhkasakon toiminnan puutteiden vuoksi. Aluehallintovirasto antoi Attendon pyörittämälle hoivakodille 200 000 euron uhkasakon henkilöstövajeen ja lääkehoidon puutteiden vuoksi. Asukkaita oli 40, vaikka lupa oli vain 25:lle.

Asia on valvonnalla saatu hetkellisesti kuntoon, mutta seuraavassa hetkessä tilanne on jälleen ollut haastava. Marika Lanne

Asukkailla oli esimerkiksi makuuhaavoja. Herttuattaren asukkaille oli esimerkiksi annettu vääriä, toisille asukkaille tarkoitettuja lääkkeitä. Välillä lääkkeitä oli unohdettu antaa kokonaan.

Marika Lanne sanoo, että lääkehoito on nyt saatu kuntoon.

Marika Lanne sanoo, että paikkapula ja lain määräajan noudattaminen ovat hankala yhdistelmä. Hoitopaikan pitää löytyä kolmessa kuukaudessa. Vanhusten olisi pitänyt siirtyä Tampereelle tai Toijalaan, mutta omaiset ovat toivoneet sijoitusta omaan kaupunkiin.

– Asukkaita myös pyrittiin siirtämään pois Herttuattaresta heinäkuun lopulla, mutta yksikään yksikössä asuva ei halunnut muuttaa, koska paikkoja oli vain etäällä Kangasalta.

Antti Eintola / Yle

Lanne kertoo, että kaupunki ilmoitti viime vuonna kolmesti aville ongelmista. Tarkastuksia on tehty kaupungin pyynnöstä. Henkilökuntavaje on saatu hetkeksi korjattua, mutta vain hetkeksi.

– Asia on valvonnalla saatu hetkellisesti kuntoon, mutta seuraavassa hetkessä tilanne on jälleen ollut haastava.

Johtamismalli herättää kysymyksiä

Tuoreimpana avi pyytää Kangasalta selvitystä sosiaali- ja terveysasioiden johtamisesta. Aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield sanoo, että asiaa selvitetään parhaillaan.

Epäselvyyttä on ollut johtavan ylilääkärin roolista ja terveyspalvelujen johtamisesta. Marika Lanne sanoo, että kyseessä on väärinymmärrys ja kaupunki aikoo selventää johtamismallia aville.

Lue lisää:

Suomessa on syvä hoitajapula, ja masennus vie yhä useamman työkyvyn – Sari Juuson ura päättyi 50-vuotiaana: "Se oli helpotus mutta sokki"

Lähihoitajat avautuvat vanhustenhoidon huutavasta sijaispulasta: "Vuorolistat on saatava täyteen mihin hintaan hyvänsä"

Attendon hoivakoti sai 200 000 euron uhkasakon Kangasalla – asukkaita oli 40, vaikka lupa oli vain 25:lle

Vanhukset yöpuulle jo kolmelta päivällä, vääriä lääkkeitä, useita makuuhaavoja: Kaupunki sijoitti uusia asukkaita moittimaansa hoivakotiin