Moskovalaiset luistelevat miljoonia maksavilla radoilla – Harmaasta neuvostokaupungista leivotaan modernia metropolia kosmisilla summilla

Arkea maailmalta: Ero Moskovan ja muun Venäjän välillä on valtava, kirjoittaa Venäjän-kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen.

MOSKOVA Moskovassa talvi on ollut yhtä kurja kuin Etelä-Suomessa, mutta lauantaina koitti vihdoin aurinkoinen pakkaspäivä. Niinpä lähdin kokeilemaan Euroopan suurimmaksi mainostettua luistinrataa kaupungin pohjoisosassa sijaitsevassa VDNH-puistossa.

Luistinrata häkellyttää hulppeudellaan.

Kyse ei ole mistään vaatimattomasta tekojääkentästä vaan valtavasta, tuhansilla lampuilla koristelluista luisteluväylien verkostosta. Välillä voi poiketa ostamaan kupin höyryävää juomaa ja jatkaa sitten menoa vanhoista neuvostohiteistä päivitettyjen tanssiversioiden tahdissa.

Moskovalaisten kelpaa luistella. Kaupungissa on pari muutakin yhtä näyttävää luistinrataa ja koko joukko pienempiä luistelukenttiä. Yhteensä niiden kuluihin on varattu (siirryt toiseen palveluun)825 miljoonaa ruplaa eli reilut 10 miljoonaa euroa. Summa on yli kaksi kertaa viime talvea suurempi.

Venäjän pääkaupunki on kokenut todellisen muodonmuutoksen 2000-luvulla.

Kun asuin Moskovassa ensimmäistä kertaa vuonna 2003, kaupunki tuntui luotaantyöntävältä. Hoitamattomat puistot ja ränsistyneet aukiot eivät houkutelleet luokseen. Koko ruuhkainen suurkaupunki tuntui elävän yksinomaan autoilijoiden ehdoilla.

Vuodesta 2010 kaupungin pormestarina toiminut Sergei Sobjanin on kehittänyt määrätietoisesti Moskovan kaupunkikuvaa.

Moskovan keskusta ei enää vastaa vanhoja mielikuvia tunkkaisesta neuvostokaupungista. Harmaata ulkomuotoa piristävät nyt kansainvälisten arkkitehtitoimistojen avustuksella rakennetut aukiot ja puistoalueet.

Moskovan puistoihin, jalkakäytäviin ja muihin kunnostustöihin on ohjattu tähtitieteellisiä summia. Yhdeksässä vuodessa niihin (siirryt toiseen palveluun)on kulutettu 1,5 triljoonaa ruplaa eli nykykurssilla yli 21 miljardia euroa.

Vertailun vuoksi Suomen valtion budjettiin on kirjattu menoja tälle vuodelle vajaan 58 miljardin euron arvosta.

Ero Moskovan ja muun Venäjän välillä on valtava.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Moskovan kaupunkikuvan kohentamiseen on käytetty miltei saman verran rahaa kuin kaikkien muiden yli tuhannen venäläisen kaupungin kunnostamiseen yhteensä.

Moskovassa on Euroopan suurimmaksi mainostettu luistinrata. Yle / Erkka Mikkonen

Kun vierailin kesällä Volgan seudulla sijaitsevassa Nižnyi Novgorodissa, silmiini pisti sen yhtenä pääaukiona toimivan kirjailija Maksim Gorkille omistetun puiston rähjäisyys. Novosibirskikään ei tehnyt vaikutusta viihtyisyydellään käydessäni siellä ensimmäistä kertaa viime syksynä.

Kummatkin edellä mainitut lukeutuvat Venäjän viiden suurimman kaupungin joukkoon. Pienimmissä kaupungeissa todellisuus on usein paljon karumpaa.

Venäläisiä itseään ei pääkaupungin ja muun Venäjän välinen syvä epätasa-arvo näytä hätkäyttävän. Venäjän-kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen

Yhtä kaikki juuri pääkaupungin viihtyisyyteen panostetaan silti entistä enemmän. Seuraaviksi vuosiksi Moskovan budjettiin on varattu (siirryt toiseen palveluun) ennätyssumma jalkakäytävien kunnostamiseen. Samalla nipistetään koulutuksesta ja terveydenhuollosta.

Kaupunkikuvan kohentamiseen panostetaan, sillä se on helppo tapa saada nopeasti aikaan näyttäviä tuloksia ja pitää moskovalaiset tyytyväisinä.

Massiiviset kunnostushankkeet mahdollistavat myös laajamittaisen korruption. Riippumattomassa lehdistössä (siirryt toiseen palveluun)vaaditaankin avoimuutta rahojen käyttöön.

Samalla kun Moskovassa ulkoillaan verovaroilla tuetuilla luistelukentillä, ympäri Venäjää raportoidaan köyhyyden ja sosiaalisten ongelmien kasvusta.

Vаltion tilastokeskuksen Rosstatin mukaan (siirryt toiseen palveluun) viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 14 prosenttia venäläisistä eli köyhyysrajan alapuolella. Samalla maan perusinfrastruktuuri on monin paikoin romahtamaisillaan.

Presidentti Vladimir Putin on toistamiseen luvannut alueille apua ränsistyneiden koulujen ja vanhentuneiden terveyskeskusten uusimiseen. Hankkeet edistyvät kuitenkin hitaasti.

Venäläisiä itseään ei pääkaupungin ja muun Venäjän välinen syvä epätasa-arvo näytä hätkäyttävän. Päinvastoin Moskovaan saapuvat venäläismatkailijat tuntuvat olevan haltioissaan uljaasta pääkaupungistaan, joka on koristeltu yltäkylläisesti talvea varten.

Venäjällä on totuttu äärimmäisen keskusvaltaiseen järjestelmään. Niin valta kuin luonnonvaroista saatavat rikkaudet ovat keskittyneet tiukasti pääkaupunki Moskovaan.

