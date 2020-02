Pitkäaikainen Pudasjärven vastaanottokeskus aiotaan lakkauttaa

Maahanmuuttovirasto (Migri) valmistelee Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven toimipisteen lakkauttamista.

Vastaanottokeskus on toiminut Pudasjärvellä yli 11 vuotta. Se perustettiin ensimmäisen isomman turvapaikanhakija-aallon yhteydessä vuonna 2008.

Pudasjärven vastaanottokeskus on ollut valtion ainoa odotusajan keskus. Turvapaikanhakija sijoitetaan ensin kauttakulkukeskukseen, jossa hän asuu, kunnes Maahanmuuttovirasto on suorittanut turvapaikkatutkinnan. Tämän jälkeen turvapaikanhakija on siirretty odotusajan keskukseen odottamaan turvapaikkapäätöstä. Muut Suomen odotusajan keskukset ovat yksityisiä.

Myös käytännössä jo alas ajettu Oulun vastaanottokeskuksen alaikäisyksikkö on tarkoitus lakkauttaa virallisesti.

Pudasjärven odotusajan vastaanottokeskuksessa on 110 asiakaspaikkaa ja 12 työntekijää.

Oulun alaikäisyksiössä asiakaspaikkoja on ollut seitsemän ja työntekijöitä kymmenen.

Lakkautusten suunnittelun aloittamisesta on informoitu henkilöstöä ja tänään Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen informoi myös Pudasjärven kaupunginhallitusta.

Turvapaikanhakijoiden määrä laskenut

Lakkautusten suunnittelu on aloitettu ylijohtajan päätöksellä. Varsinaisia lakkautuspäätöksiä ei ole vielä virallisesti tehty.

Valtiovaranimisteriön alueellistamistyöryhmä tarkastelee asiaa keskiviikkona 12. helmikuuta.

Jos se hyväksyy suunnitelman, Migri aloittaa lakkautuksiin liittyvän yt-menettelyn. Toiminnan supistaminen tarkoittaa myös irtisanomisia.

Se koskee Oulun vastaanottokeskuksen johtaja Sirpa Rönkkömäen mukaan koko Oulun vastaanottokeskuksen henkilöstöä.

Pudasjärven vastaanottokeskuksen vastaava ohjaaja Kristiina Laatikainen ei halua kommentoida asiaa.

Kahdentoista työpaikan menetys on kuitenkin Pudasjärven kaupungin kokoisessa kunnassa aina iso asia.

Taustalla on Maahanmuuttoviraston heikentynyt taloustilanne ja pienenevä henkilöstökehys.

Turvapaikanhakijoiden määrä on ollut laskussa jo vuosia. Uusia turvapaikanhakijoita oli viime vuonna noin 2 500. Saman verran on uusintahakemuksia.

Lakkautuksia ollut muuallakin

Migri on vähentänyt vastaanottokeskuskapasiteettia tasaisesti jo pidemmän aikaa. Viimeisimpiä lakkautuspäätöksiä ovat olleet Kontiolahden ja Rauman keskusten lakkauttaminen kesäkuun loppuun mennessä.

Viime vuonna Migri vähensi ylijohtaja Jaana Vuorion mukaan henkilökuntaansa noin kymmenellä prosentilla eli 140 hengellä.

Migri pyrkii vastaanottokeskuksissaan noin 90 prosentin käyttöasteeseen.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksilön johtaja Pekka Nuutisen mukaan edelleen on tarve noin 600–900 petipakan vähentämiseen.

Oulun vastaanottokeskuksen lisäksi varsinaisia valtion vastaanottokeskuksia ovat vain Joutsenon vastaanottokeskus ja Helsingin säilöönottokeskus.

Suurin osa vastaanottokeskuksista pyörittää Suomen Punainen Risti.

