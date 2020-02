Yöllä riitti tuulta, mutta suuri osa tuulivoimaloista pysäytettiin – negatiiviseksi kääntynyt sähkön hinta voi käydä sähköyhtiöille kalliiksi

Sähkön negatiiviset hinnat eivät lopu tähän, mutta odotettavissa on hintapiikkejä myös ylöspäin.

Sähkön hinta kääntyi negatiiviseksi neljän tunnin ajaksi maanantaina aamyöllä. Tapaus oli historiallinen, mutta viimeiseksi se ei jää.

– Kun sääriippuvainen sähköntuotanto lisääntyy, on odotettavissa, että myös hintapiikit ylös- ja alaspäin tulevat lisääntymään, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Sähköntuottajille negatiiviset hinnat ovat piinallista nähtävää. Se tarkoittaa sitä, että tuottaja maksaa kuluttajalle sähköstä. Viime yönä sähkö oli halvimmillaan aamyöllä kello 01–02 välisenä aikana. Silloin pörssisähkö maksoi -0,20 euroa megawattitunnilta.

Käytännössä rahaa ei kuitenkaan liikkunut suuria summia, koska hinnat olivat niin lähellä nollaa. Markkinahinnalla laskettuna neljän tunnin tuotannon arvo oli noin 3 000 euroa miinuksella.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi, että sähkömarkkinoista on tulossa "piikikkäitä" kun hinnat liikkuvat ylös- ja alaspäin entistä jyrkemmin sääolojen mukaan. Markku Pitkänen / Yle

Sähkömarkkinoilla tuotanto- ja ostohintoja suojataan pitkälle eteenpäin ja Leskelän mukaan pelkästään markkinahinnan perusteella ei voida arvioida, kuka ilmaisesta sähköstä lopulta hyötyi ja kuka kärsi.

Tuuliwatti pysätti lähes kaikki voimalansa

Suomen suurin tuulivoimayhtiö Tuuliwatti ennakoi negatiivisia hintoja ja hyvästä tuulesta huolimatta pysäytti suurimman osan voimaloistaan aamuyöksi. Tuuliwatilla on 136 voimalaa.

Tuuliwatin operatiivinen johtaja Tuomas Candelin-Palmqvist sanoo, että yhtiö onnistui pitämään hintansa loppujen lopuksi plussan puolella.

Candelin-Palmqvist uskoo, että tuulivoiman määrä Suomessa voidaan vaikka kaksinkertaistaa nykyisestä ilman, että sähkömarkkinoiden kovat hintaheilahdukset lisääntyvät. Hänen mukaansa vesi- ja ydinvoima hoitavat hintojen ja tuotannon tasaamisen.

– Nyt on ollut kyse kulutuksen poikkeustilanteesta, kun sää oli lauhaa ja paperiteollisuuden lakot vähensivät kulutusta.

Miinusmerkkisiä hintoja nähdään Candelin-Palmqvistin arvion mukaan seuraavan kerran vasta vuonna 2023, jolloin sähköpörssissä aletaan hinnoitella sähköä 15 minuutin tarkkuudella nykyisen tunnin sijasta.

Käyttäjä joustaa

Sähköyhtiöille negatiiviset hinnat ovat ehkä pahin mahdollinen painajainen, mutta Leskelä näkee asiassa jotain hyvääkin.

– Tämä on hyvä herätys ja osoitti, että asiakas voi hyötyä, jos pystyy ajoittamaan kulutuksensa oikein.

Sähköntuottajia edustava Energiateollisuus puhuu mielellään älykkäistä järjestelmistä, jotka ohjaavat sähkön kulutusta automaattisesti halvimpiin hetkiin. Kulutuksen pitäisi siis joustaa niin, että kalliina aikana se vähenee ja halpana lisääntyy.

Atlantilta tulleet tuulet saivat vauhtia Suomenkin tuulivoimaloihin. Kuva Hollannin Rotterdamista. Robin Utrecht / AOP

Esimerkiksi sähköauton lataus tai lämminvesivaraaja kannattaa napsauttaa päälle yön halvimman sähkön aikaan: se tasaa kulutus- ja tuotantopiikkejä, ja tuo kuluttajallekin säästöä.

Sähköale: -60 prosenttia

Sähkötuottajilla on nyt ankeat ajat, sillä tuotteen hinta suorastaan romahtaa.

Hinta on laskenut viime syksystä noin 60 prosenttia. Viime marraskuussa johdannaismarkkinoilla odotettiin, että tänä keväänä sähkö maksaa lähes 36 euroa megawattitunnilta. Nyt on nähty lauha talvi ja kevään hinta on enää noin 14 euroa.

Hinnan laskuun vaikuttaa tuulivoiman osuuden kasvu Pohjoismaissa ja Saksassa. Saksassa tuulivoimalla tuotetun sähkön hintaa tuetaan silloinkin, kun hinnat kääntyvät negatiivisiksi. Se kannustaa lisäämään tuotantoa aina.

Suomessa tuulivoima ei saa niin sanottua syöttötariffitukea niiltä tunneilta, jolloin hinta painuu alle nollan. Negatiivisten hintojen aikaan Suomessa tuulivoiman tuotanto vähentyikin 500 megawattia vaikka tuulta olisi riittänyt. Tuulivoimatuotantoa oli kuitenkin yli 1 300 MW koko ajan tuotannossa.