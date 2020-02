Paperimiehet palaavat töihin yövuoroon, lakkokyltit riisutaan pois – ammattiosaston puheenjohtaja: "Kyllä tämä helpotus on"

UPM:n Kymin paperitehtaan työntekijät ovat huojentunein mielin Kouvolassa. Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n työehtokiistaan saatiin ratkaisu, ja työntekijät palaavat töihin.

– Seuraava työvuoro alkaa klo 22, se on yövuoro. Me lähdemme nyt ottamaan lakkokyltit pois porttien pielestä ja toivotetaan väki takaisin töihin, Paperiliiton Kuusankosken ammattiosaston puheenjohtaja Tommi Bragge kertoi tuoreeltaan ratkaisun tultua maanantaina iltapäivällä.

UPM:n Kymin paperitehtaalla Kuusankoskella lakossa on hieman yli kahden viikon ajan ollut lähes 600 ihmistä: paperitehtaalla noin 400 ja sellutehtaalla noin 170.

– Kyllä tämä helpotus on. Aina tällaisesta on ylimääräistä riesaa. Nyt olemme tehneet työnantajan kanssa työsopimuksen, emmekä lakkoile ilman erittäin painavaa syytä, Bragge sanoo.

Pala kerrallaan pois vanhasta

Uuden työehtosopimuksen mukaan niin sanotut kiky-tunnit poistuvat ja palkankorotukset noudattavat suunnilleen yleistä linjaa tai ovat vähän alle.

Työnantaja saa kikyn osalta uuteen sopimukseen itselleen mieleisemmän ratkaisun.

– Juhannusseisokkia on lyhennetty 24 tunnilla. Kiky korvattiin tällä ja muilla elementeillä kokonaisuudessaan, työnantajia edustavan Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kommentoi tuoreeltaan iltapäivällä.

Braggen mukaan juhannuksen lyhentäminen on hyväksyttävissä.

– Aikaisemminhan vapun seisokki siirrettiin juhannukselle. Tehtaat seisoivat ennen paljon enemmän, ja pala kerrallaan tässä mennään pois siitä vanhasta. Toki ala kehittyy koko ajan ja pitää sen osalta olla kehityksessä mukana.

Myös UPM:n Kaukaan pääluottamusmies Kari Rikkilä pitää sovun ehtoja kohtuullisina.

– Sopu on sopu ja siinä on meidän puolelta myönnytyksiä jonkun verran, mutta on siinä meillekin hyvää. En ole itse katsonut paperia tarkkaan, mutta kyllä sen kanssa tässä tilanteessa pystyy elämään, Rikkilä sanoo.

Ei enää syytä viivytellä

Kuusankoskella työt Kymin paperitehtaan ylösajamiseksi alkavat lähes välittömästi.

– Ihan käytännössä vuoromestarit ryhtyvät soittelemaan yksittäisille ihmisille. He kertovat tilanteen ja kysyvät, että mikä on kelläkin tilanne, mihin vuoroon kukin ehtii ja pääsee. Koneiden ylösajo alkaa valmistelevilla toimilla hyvin nopeasti. Ei ole enää syytä viivyttelyyn, Bragge sanoo.

Kymijoen rannalla Kuusanniemen tehdasalueella toimivat UPM:n Kymin sellutehdas ja Kymin paperitehdas.

– Sellutehtaan osalta on aina arvoitus, onko esimerkiksi jäätyminen aiheuttanut laiterikkoja. Mutta niin se alkaa, että prosesseja ryhdytään lämmittämään ja katsotaan, että kaikki pelaa. Osin saadaan työt vauhtiin hyvinkin nopeasti. Voisin kuvitella, että ensimmäiset tuotantoprosessit ovat täydessä käynnissä jo huomenna tiistaina.

