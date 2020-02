Rakkauskirje, 15 000 markan arvoinen pankkikirja, vauvakuvia ja makkaravoileipä – kirjastokirjojen välistä löytyy vaikka mitä

Nurmon kirjaston löytötavarakaapissa on paljon vaatteita, mutta myös kirjojen väliin unohtuneita pikkuesineitä.

Kirjastotyö on joskus melkoista salapoliisin hommaa, tietää Nurmon kirjaston kirjastovirkailija Terhi Niemistö.

Palautuskirjojen väleihin unohtuu mitä erikoisimpia kirjanmerkkeinä käytettyjä esineitä, joille kirjastossa etsitään sitten omistajia.

Yksi Terhi Niemistön 36-vuotisen uran ikimuistoisimmista unohduksista on ollut palautetun kirjan väliin jäänyt pankkikirja.

– Sillä pankkikirjalla oli 15 000 markkaa rahaa. Saimme ilman muuta selvitettyä kirjan omistajan ja toimitimme sen hänelle takaisin, Niemistö kertoo. Kiitokseksi pankkikirjan omistaja toi kirjaston henkilökunnalle kahvit.

Toinen ikimuistoinen tapaus, jonka yksityiskohdista Niemistö vaikenee visusti, on kirjan välistä löytynyt rakkauskirje.

– Oli sitä pakko sen verran silmäillä, että tiesimme kenelle se oli menossa. Olemme pitäneet kirjeen sisällön tarkasti salassa.

"Koira syö yleensä koirakirjan"

Terhi Niemistö pitää esikoululaisille kirjastonkäytön oppitunteja. Niillä käydään läpi, miten kirjoja käsitellään. Niemistö näyttää esimerkein, miten kirjan käy, jos se kastuu tai jos sen sivuille menee jäätelöä.

Joskus kirjan välistä on löytynyt myös makkaravoileipä, josta rasvat valitettavasti imeytyvät kirjan sivuihin. Tätäkin jälkeä lasten kanssa tarkastellaan.

– Eskarilaisille kerron makkaravoileivästä aina. Vaikka valitettavasti tällaisessa tapauksessa lasku sotkeutuneesta kirjasta menee asiakkaalle perässä, muistutan, että kaikkea sattuu, eikä se ole niin vakavaa.

Sekin käydään lasten kanssa läpi, millaista tuhoa koira voi innostuessaan kirjalle tehdä.

– Sitäkin sattuu. Lisäksi koira syö yleensä koirakirjan. Aika usein joudutaan poistamaan juuri koiran rouskuttama koirakirja, Niemistö kertoo.

Älä korjaa omin keinoin

Vaikka kirjastokirjoja osataan melko hyvin käsitellä, aina joskus vahinkoja sattuu. Ja joskus sattunutta vahinkoa yritetään korjata kotikonstein. Ei pitäisi, sanoo Terhi Niemistö.

Kirjastossa on kirjojen huoltoa ja korjaamista varten sekä osaamista että välineet.

– Esimerkiksi Erikeeper on kirjan tuho, sitä ei kannata käyttää.

Kirjastossa kuivatellaan kastuneita kirjoja patterin alla, hiotaan mustuneita reunoja hiomapaperilla ja pistetään häiritsevästi tuoksuva kirja pussissa pariksi viikoksi pakasteeseen.

Kokenut kirjastonhoitaja tietää myös, millaisia tahroja minkäkin osaston kirjoista yleisimmin löytyy. Hän muistuttaa, että myös aikuisten kannattaisi joskus katsoa, millaisin käsin kirjoja käsittelevät.

– Romantiikan osaston kirjoissa on aika paljon suklaisia jälkiä, autojen korjauskäsikirjoissa mustia jälkiä ja aika moni CD on uinut oluessa, Niemistö sanoo.

Salaperäinen asiakas jättää lappuja

Nurmon kirjastossa kirjat käydään manuaalisesti läpi palautuksen yhteydessä, joten suuri osa niiden väliin unohtuneista kirjanmerkeistä löytyy ennen hyllyynpanoa. Viimeisimmältä lainaajalta kysellään sitten, olisiko esine kenties hänelle kuuluva.

– Osa kirjanmerkeistä on tosi rakkaita. Me säilytämme niitä jonkun aikaa ja laitamme asiakkaan tietoihin viestin, että jotain on löytynyt, Niemistö kertoo.

Vaikka suuri osa kirjaston kirjojen välistä löytyvistä esineistä on sinne unohtuneita, ei kaikki.

Terhi Niemistö kertoo, että Nurmon kirjaston kirjojen väleistä löytyy joskus tuntemattoman lukijan viestejä kirjojen seuraaville lainaajille.

– Meillä on joku salaperäinen asiakas, joka jättää kirjojen väliin hyväntuulisia lappuja, joissa todetaan, että kiva kun lainasit tämän kirjan. Lisäksi niissä voidaan vinkata jotain kirjan sisällöstä. Se on aika kiva ilmiö.