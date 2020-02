Sisäministeri Ohisalo haluaa perheettömiä lapsia Kreikan pahamaineisilta pakolaisleireiltä Suomeen: "Meillä on valmius"

Sisäministeriö on selvittänyt alaikäisten, perheettömien turvapaikanhakijoiden vastaanottoa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) haluaa Suomen ottavan vastaan perheettömiä alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikan pakolaisleireiltä.

– Sisäministeriölle on tehty pyyntö selvittää asiaa. Me olemme tehneet työn, ja sinänsä meillä on valmius vastaanottaa näitä lapsia vaikeasta asemasta ja pyrkiä auttamaan heitä, Ohisalo sanoo.

Kreikan leireillä on kaikkiaan noin 5 000 ilman vanhempiaan saapunutta alaikäistä. Kreikka vetosi jo lokakuussa EU-jäsenmaihin, jotta nämä vastaanottaisivat lapsista edes tuhat. Ranska on luvannut ottaa vastaan 400, Saksassa monet osavaltiot ovat ilmaisseet halunsa vastaanottoon.

Lapset telttansa ulkopuolella Morian pakolaisleirillä Lesboksella. Orestis Panagiotou / EPA

– Pyysimme kollegoitamme hakemaan heidät pois helvetillisistä pakolaisleireistä. Tämä on humanitaarinen kysymys, unohdetaan laajempi kysymys pakolaisvirroista. Meillä on haavoittuvia lapsia ja teini-ikäisiä yksin, mitä heille tehdään? kysyy Kreikan Suomen-suurlähettiläs Georgios Ayfantis.

Ministeri Ohisalon vastaus on, että auttaa pitää.

– Ajattelen niin, että näitä lapsia pitäisi mahdollisimman pian auttaa ja toivon, että hallitus tekee päätöksen tässä mahdollisimman pian.

Järkyttävät olot

Kreikan pakolaisleireillä olosuhteet ovat järkyttäneet kokeneimpiakin avustustyöntekijöitä. Leireille on pakkautunut jopa kuusinkertainen määrä ihmisiä niiden kantokykyyn verrattuna.

Ihmisillä on puutetta juomavedestä ja ruuasta ja asumukset ovat lähinnä muovisia telttakyhäelmiä, jotka eivät juuri suojaa kaatosateessa. Hygienia on kehno.

Kunnollista terveydenhuoltoa ei leireillä ole eikä lapsilla ole pääsyä kouluun. Lapset kärsivät erilaisista asumisoloista johtuvista sairauksista sekä vakavista mielenterveyden ongelmista. Monet ovat jopa itsetuhoisia.

Leirillä työskentelevä psykologi kertoi Ylelle tammikuussa, kuinka lapset haluavat kuolla. Useilla on lähtömaistaan tuomisina psyykkisiä traumoja, jotka ovat pahentuneet leireillä.

Mieltään parempien majoitusolojen ja nopeamman turvapaikkapäätöksen puolesta osoittavat turvapaikanhakijat kiersivät helmikuun alussa poliisin tiesulkua Lesboksella. Stratis Balaskas / EPA

Kreikkaa on arvosteltu alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohtelusta. Suurlähettiläs Ayfantis sanoo, että Kreikan viranomaiset tekevät parhaansa, mutta mahdollisuudet avustamiseen heikkenevät päivä päivältä. Ihmisiä on aivan liikaa ja tulijoita saapuu koko ajan lisää.

– Tämä on ryhmä erittäin haavoittuvia ja hauraita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erityistä huomiota ja huolenpitoa. Sosiaaliviranomaisemme yrittävät parhaansa, mutta he ovat ylikuormittuneita. Meillä on niin paljon ihmisiä näiden eniten haavoittuvien ryhmien lisäksikin, sanoo suurlähettiläs Ayfantis.

Suurlähettilään mukaan tilanteen ratkaisu kaipaisi myyttistä sankaritekoa.

– Kreikan viranomaisten odotetaan tekevän Herakleen urotyön. Mutta se on mytologiaa. Emme voi tehdä mahdottomia.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Suomessa lasten vastaanottaminen on vasta hallituksen pöydällä eikä aikatauluista ja määristä osata vielä sanoa.

– En tässä kohtaa puhuisi määristä. Ajattelen, että Suomella hyvinvoivana valtiona on mahdollisuus ja velvollisuus auttaa näitä lapsia. Olisi erittäin perusteetonta, että se määrä olisi nolla, sisäministeri Ohisalo sanoo.

