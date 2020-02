Kotimaisia kukkia syödään Hongkongissa asti – Suomen suurin viljelijä laajentaa miljoonilla, sillä syötävien kukkien suosio kasvaa

MynämäkiMynämäen maisemaan Varsinais-Suomessa, vastapäätä maamme toiseksi suurinta harmaakivikirkkoa on noussut viime kuukausien aikana noin 7 000 neliön kasvihuone.

Kotipellon puutarha on rakentanut 2,5 miljoonalla uusia tuotantotiloja, sillä syötävien kukkien kysyntä on kasvanut. Yritys aloitti syötävien kukkien tuotannon vuonna 2011. Sen jälkeen tuotantotilaa rakentui Nousiaisten lisäksi Uuteenkaupunkiin.

Syötäviä sarviorvokkeja käyttävät useat ravintolat. Minna Rosvall / Yle

Puutarha ei siirtynyt uusissa tiloissa kuitenkaan vertikaaliviljelyyn, joka kasvattaa suosiotaan Suomessa. Siinä ruokaa tuotetaan kontrolloiduissa olosuhteissa kasvihuoneessa ja ruokaa viljellään päällekkäin useassa eri kerroksessa. Kotipellon puutarhan toimitusjohtaja Niko Honkanen kertoo, että vertikaaliviljelyä pohdittiin, mutta yritys pystyy säätelemään kasveille hyvät kasvuolosuhteet muilla tavoilla.

Honkanen muistuttaa, että Suomessa on paljon pinta-alaa, joten siitä syystä ei tarvitse turvautua kerrosviljelyyn. Perinteinen kasvihuone oli myös edullisempi kuin vertikaaliviljelmä.

– Näissä tiloissa saamme hyötykäyttöön puoli vuotta suomalaista valoa. Haluamme käyttää sen hyödyksi, kertoo Honkanen.

Samaan aikaan kasvihuoneen verhot aukeavat, ja kajastusta tulee kasvien ylle. Kasvihuoneessa on lämpöä selvästi yli 20 astetta, ja tuulettimet heiluttelevat orvokkeja ja versoja. Kun laskeutuu kukkien tasolle, tuoksu on huumaava.

Syötävä orvokki voi olla myös näin isokukkainen. Minna Rosvall / Yle

Varsinais-Suomen kukat vientiin

Kotipellon puutarha on suurin syötävien kukkien tuottaja Suomessa. Toinen iso kilpailija on pirkanmaalainen Puutarhatoimisto Ahlberg. Yrittäjä Kaijus Ahlberg vahvistaa Honkasen tiedot kukkien suosiosta. Ahlbergilla Pirkkalassa kukat ja yrtit kasvavat ilman auringonvaloa.

– Olemme viljelleet syötäviä kukkia 15 vuoden ajan. Niiden suosio on kasvanut tasaisesti. Meidän puutarhamme liikevaihdosta syötävien kukkien osuus on noin 10 prosenttia, kertoo Ahlberg.

Ahlbergin kukat myydään lähinnä Helsingin seudulla, mutta tukkujen kautta ne liikkuvat myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Syötävien kukkien lisäksi versot ovat trendikkäitä ruuanvalmistuksen raaka-aineita. Minna Rosvall / Yle

Kotipellon puutarhan kukista ja versoista sen sijaan 40 prosenttia menee vientiin. Yrityksen on tavoite kasvattaa vientiä 60 prosenttiin uusien tilojen ansiosta. Jo nyt kukkia viedään Ruotsiin, Islantiin, Viroon, Saksaan ja Hongkongiin.

Ravintola-annoksissa kukat ja versot astellaan huolellisesti. Arkistokuva Minna Rosvall / Yle

– Norjaan lähtee myös jatkossa kukkia ja Tanskan kanssa on neuvottelut käynnissä. Singaporeen meni myös taannoin kukkia, mutta jouduimme luopumaan viennistä, sillä emme saaneet tuotettua tarpeeksi niitä, kertoo toimitusjohtaja Niko Honkanen.

Suomalaiset kukat kiinnostavat maailmalla muun muassa makunsa vuoksi.

– Uskoisin, että Suomessa laatu ja maku ovat parempia kuin kilpailijalla. Kilpailu on kovinta Saksassa ja Ruotsissa. Meillä on sama kilpailija. Tämän alan suurin tekijä on hollantilainen yritys, kertoo Honkanen..

Veronica Veasenea leikkaa versoja. Minna Rosvall / Yle

Versojen leikkaaminen on käsityötä. Minna Rosvall / Yle

Ympäristöystävällisyys on tärkeää

Kotipellon puutarhan Mynämäen uudessa kasvihuoneessa työskentelee noin 20 henkilöä. Sadevesi otetaan talteen kasvien kastelua varten. Tämän talven sateet ovat antaneet runsaasti vettä kasvihuoneelle.

Jäkiruuassa käytetään usein kukkia. Arkistokuva Minna Rosvall / Yle

– Olemme veden osalta täysin omavaraisia. Lähellä on iso pohjavesialue ja rinne, josta pulppuaa vettä koko ajan. Käytämme sen veden hyväksemme, ja puutarhatontti on käytännössä täynnä eri tankkeja, joihin keräämme vettä, kertoo Niko Honkanen.

Kasvihuone lämmitetään kauran kuorella eli uusiutuvalla myllyteollisuuden jätteellä. Kaikki käytetyt turpeet kierrätetään maanviljelijöiden pelloille. Yritys aikoo luopua turpeesta kokonaan tulevaisuudessa.

Syötäviä orvokkeja Kotipellon puutarhan kasvihuoneessa. Minna Rosvall / Yle

Monelle syötävät kukat ovat vielä vieraita

Syötävä kukka saattaa tulla tavallisen kuluttajan lautaselle lähinnä juhlatilaisuuksissa tai ravintolassa. Myös television ruokaohjelmat käyttävät usein annosten koristeena kukkia.

Toimitusjohtaja Niko Honkanen kertoo, että yksi syy kukkien ja versojen suosioon on niiden näyttävyys. Toisaalta ne tuovat annoksiin uutta makua.

Krassi on monille tuttu kasvi. Monet kokit suosivat sitä koristelussa. Minna Rosvall / Yle

Pikainen maistelutuokio Raision torilla paljastaa, että syötävät kukat kiinnostavat, mutta ovat vielä vieraita.

– Tämä vihreä osa on hyvänmakuinen kuin salaatti. En ole aiemmin syönyt näitä, kertoo kurkunkukkaa maistellut Raija Söder.

Pinja Papinoja puolestaan kertoo törmänneensä kukkiin synttäreillä kakkujen koristeena.

– Tämä on makea kuin karkki. On ihan hyvä juttu, että luonnosta voi saada näin talteen jotain, kertoo sarviorvokkia maistanut Papinoja.

Jasmiiina Leminen maistaa sarviorvokkia ensimmäistä kertaa.

– Aika yllättävän voimakas maku. Olen yllättynyt, kertoo Leminen.

Kotipellon puutarhan uusi kasvihuone loistaa keskellä mynämäkeläistä peltoa. Minna Rosvall / Yle

