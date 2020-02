Jouppilan nelosten elämäkerrasta tulviva palaute yllätti lapsuutensa kaltoinkohtelusta kirjoittaneen Helena Jouppilan: "Monilla on samanlaisia kokemuksia"

Helena Jouppilalla oli yksi tavoite, kun hän kirjoitti kirjan lapsuudestaan ja kokemuksistaan. Hän halusi saada aikaiseksi keskustelua lasten oikeuksista, kaltoinkohtelusta ja pahoinpitelystä. Ennen ja nyt.

– Jos kirja siinä onnistuu, olen tosi onnellinen, Jouppila sanoo, kun elämäkertakirjan julkaisusta on kulunut muutama päivä.

Jouppilan nelosista eli Helenasta ja veljistään kertovasta kirjasta on satoja varauksia kirjastoissa eri puolilla maata, sitä on myyty enemmän kuin kirjoittaja itse oikein uskookaan ja toinen painos on tulossa.

Julkisuuttakin Helena Jouppilan haastattelut ovat saaneet monissa medioissa.

– Olemme olleet hyvin hämmästyneitä kirjan vastaanotosta. Emme osanneet odottaa tällaista, Helena Jouppila sanoo tiedotustilaisuudessa Ylistarossa Etelä-Pohjanmaalla. Tilaisuudessa ovat läsnä kaikki neloset lähipiireineen sekä kirjan toinen kirjoittaja Sanna Wallenius.

Tupa täysi ystäviä

Helena Jouppila, yksi 1950-luvulla julkisuudessa seuratuista pohjalaisista Jouppilan nelosista, kertoo viime viikolla julkaistussa kirjassaan omasta ja veljiensä elämästä kodissa, jossa äidin erityisesti tyttäreensä kohdistama pahoinpitely oli sekä sanallista että ruumiillista.

Maanantain tilaisuuden Ylistaron Matin-Tuvalla piti olla se, missä Helena Jouppilan kirja virallisesti julkaistaan.

Kirjailijan ennakkoon antamien haastattelujen myötä nelosten elämäntarina nousi kuitenkin niin voimakkaasti otsikoihin, että Matin-Tuvalle tulleet vieraat tiesivät jo, millaista tarinaa tulivat kuulemaan.

Yksi nelosia tapaamaan tullut oli seinäjokelainen Pentti Pyylampi, joka kertoo olevansa päivän vanhempi kuin neloset. Pyylammelle kohtaaminen Jouppiloiden kanssa oli ensimmäinen ikinä, vaikka hän onkin seurannut nelosten elämää lehdistä.

– He ovat olleet minun lapsuuden idoleitani aina. Ilkka-lehdessä oli heistä juttuja, ja minä luin ne jutut tarkasti. Jopa vähän kadehdinkin, että heistä kirjoitetaan, mutta minusta ei.

Pyylampi haki kirjaansa nimikirjoituksen kaikilta Jouppiloilta. Siinä kerrottu kuvaus elämästä idyllisen julkisivun takana oli hänelle yllätys.

– Olihan se järkyttävä kuulla, mitä voi perheessä olla. Olin kuvitellut, että heillä on ollut hieno elämä ja perheessä kaikki hyvin.

Jorma (vas.), Erkki, Martti ja Helena Jouppila sekä Sanna Wallenius Neloset-kirjan julkaisutilaisuudessa Ylistarossa. Tarmo Niemi / Yle

Veljet mukana muistelemassa

Vaikka Helena Jouppila kertoo kirjassa ensisijaisesti omista kokemuksistaan, tulee veljesten Erkki, Jorma ja Martti Jouppilan lapsuus esille tietysti samalla.

Helena Jouppila on iloinen siitä, että veljet olivat koko kirjoitusprosessin ajan siinä "hengessä mukana". Helena kertoo tarkistaneensa veljiltä lukemattomia kohtia ja muistikuvia, miten kukakin mitäkin muistaa. Ja välillä veljet muistivat jotain, mitä sisko ei.

– Heiltä tuli paljon sellaisia muistikuvia, jotka olivat menneet minulta ohi, mutta jotka olivat tarinan kuljettamisen kannalta hyviä, Helena Jouppila sanoo.

Erkki, Jorma ja Martti Jouppilalle sisaren kirjan menestys on ollut yllätys. Tiedotustilaisuudessa miehet vakuuttivat, että sisaren kirjalla on heidän täysi tukensa. Lapsuusmuistojaan miehet kuvailevat kaksijakoisiksi.

– Ei se kovin mukava ole niitä muistella, mutta tuolla ne on kaikki, tuolla kirjassa, Jorma Jouppila sanoo.

Nelosten lapsuus on nyt kaikkien luettavana, mutta veljekset arvelevat, että heidän elämänsä eivät julkisuuden myötä muutu.

– Ei meidän muutu, mutta siskon muuttuu, Erkki Jouppila sanoo.

Sotien jälkeen syntyneiden tarinaa

Helena Jouppilan ja kirjaa yhdessä hänen kanssaan kirjoittaneen Sanna Walleniuksen työ saa siis siunauksen Jouppilan veljeksiltä. Myös nelosten serkku Pentti Jouppila kiittelee tiedotustilaisuudessa Helenaa työstä. Samalla hän kertoo järkyttyneensä kirjan sisällöstä.

Sekä Helena Jouppila että Sanna Wallenius ovat saaneet kirjasta paljon palautetta. Niin paljon, että kaikkea ei ehkä ole ehditty vielä käsitelläkään. Mahdollisuuksien mukaan kaikkiin on kuitenkin pyritty reagoimaan.

– Olen saanut todella koskettavia viestejä. Moni on sanonut, että on todella tärkeää, että joku uskaltaa sanoa asioita ääneen, Helena Jouppila huokaa.

Jouppilan mukaan yksi koskettavimmista palautteista oli naisen, joka kirjoitti tuntevansa kuin astian kansi olisi avattu ja nyt näistä kokemuksista on lupa puhua.

– Tämä on kuin monen sotien jälkeen syntyneen lapsen tarinaa. Monilla on samanlaisia kokemuksia, Jouppila sanoo.

Oman äidin arvosteleminen on edelleen aikamoinen tabu. Pelkäsimme sitä, miten siihen suhtaudutaan. Sanna Wallenius

Samaa sanoo Sanna Wallenius, jolle Jouppiloiden elämäntarinan kirjoittaminen oli välillä rankkakin prosessi. Itku tuli monta kertaa nelosten sydäntäraastavaa tarinaa kuunnellessa, hän sanoo.

– Eikä nyt puhuta vain Jouppilan sisarusten kohtalosta. Kuinka paljon esimerkiksi suurten ikäluokkien keskuudessa on vaiettua salaisuutta perheväkivallasta. Puhumattakaan tämän päivän lapsista – ei se perheväkivalta ole mihinkään kadonnut, Wallenius toteaa.

Erityisesti kirjailijoita jännitti se vastaanotto, jonka äidin arvosteleminen saa.

Sanna Wallenius muistuttaa, että meillä on totuttu siihen, miten isät alkoholisoituvat ja ovat väkivaltaisia, äiti on toinen juttu.

– Oman äidin arvosteleminen on edelleen aikamoinen tabu. Pelkäsimme sitä, miten siihen suhtaudutaan. Olemme kuitenkin yllättyneet siitä, miten myötätuntoisia ihmiset ovat olleet – se on aika harvinaista tämän päivän somekeskusteluissa.

Helena Jouppila ja Sanna Wallenius iloitsevat rankan kirjoitusprosessin jälkeen siitä, että Neloset-kirja on saanut aikaan heidän haluamaansa yhteiskunnallista keskustelua lasten kaltoinkohtelusta. Tarmo Niemi / Yle

Vasta keskustelun alku

Helena Jouppila on kirjaprojektin aikana palannut asumaan Isoonkyröön. Lapsuuden maisemiin. Sitä hän ei ehkä arvannut koskaan tekevänsä, vaikka hautapaikkaansa onkin aina Kyröön suunnitellut.

– Olen päättänyt, että tänne minut haudataan, joten olen tullut nyt tänne vähän etukäteen, Jouppila naurahtaa.

Kirjoittamisen myötä joku olossa on helpottanut ja tällä hetkellä Kyrönjoen maisemassa kävely tuntuu rauhoittavalta. Sitä, miten Jouppila vastaa lukuisiin kirjailijahaastattelu- ja kirjaesittelypyyntöihin, hän ei ole vielä ehtinyt miettiä.

– Ei minusta ainakaan matkasaarnaajaa tule, joka kulkee pitäjästä pitäjään.

Sanna Wallenius toivoo, että Helena Jouppilan aloittama keskustelu jatkuisi. Että uudesta kirjasta kertovia juttuja seuraisivat jutut lasten oikeuksista.

– Helena on avannut portit tälle keskustelulle. Toivon, että tämä avaus poikisi yhteiskunnallista keskustelua lasten oikeuksien tiimoilta, antaisimme apua niille, joilla on ollut vaikeita kokemuksia ja uskaltaisimme puhua. Että emme vaikenisi, Wallenius sanoo.