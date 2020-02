Evelina tallentaa biisien aihioita autoillessaan älykelloonsa - parhaat ovat syntyneet vartissa

Evelinan kappaleet syntyvät usein autonratissa: "Se on vaarallisemman kuuloista kuin mitä se on"

Soulahtavaa poppia laulava Evelina kasvoi kodissa, jossa kuunneltiin monenlaista musiikkia. Evelinan mieleen ovat kuitenkin jääneet keskeisimmin vahvat naisäänet.

– Olen tykännyt aina isoista naisäänistä, silloin puhuttiin diivoista. Vastapainoksi meillä kuunneltiin kyllä myös klassisempaa rockia, Evelina kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Esiintyminenkin tuli nuorelta Evelinalta luonnostaan.

– Tuntuu, että väsäsin niitä esityksiä lapsena harva se ilta siellä olohuoneessa.

Evelinan ensiesiintyminen isoilla lavoilla tapahtui The Voice of Finlandissa vuonna 2012. Varsinainen laulajanura alkoi kuitenkin myöhemmin erään yhteydenoton jälkeen, jota Evelina mietti pitkään.

– Laitoin (räppäri) Asteelle ihan vaan rohkeasti viestiä, että voitaisiinko tehdä yhdessä musiikkia ja yllättäen hän vastasi että "tehdään vaan".

Tammikuun lopulla Evelina julkaisi uuden singlebiisin nimeltä Hitaasti. Nurinkurisesti se syntyi nopeana rykäisynä.

– Lady Gaga on joskus sanonut, että parhaat biisit ikään kuin oksentaa vartissa. Se on minusta aika hyvin sanottu ja minullakin on niitä. Muun muassa Vuoristorataa ja tämä Hitaasti ovat sellaisia.

Evelina on säveltänyt ja sanoittanut viimeisimmän sinkkunsa ja suurimman osan muistakin kappaleistaan.

– Tykkään tehdä musiikkia, kun ajan autoa. Minulla on siinä älykello, jonka sanelimeen pystyy liikennettä vaarantamatta tallentamaan.

Älykellon uumenista löytyy Evelinan mukaan erilaisia lauseita ja laineja ja sävelmänpätkiä, joita hän sitten jatkotyöstää.

– Mutta parhaimmat biisit syntyvät usein käsikädessä niin, että sanat ja sävel tulevat samaan aikaan.

Evelinan koko haastattelu katsottavissa Areenasta.