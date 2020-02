Herätys: Suomi karkottaa tiuhaan, suomalaiset kertovat elämästään eristyksissä Kiinassa, numeroarvostelu palaa peruskouluun

Suomi karkotti viime vuonna poikkeuksellisen paljon ulkomaalaisia

Suomesta karkotettavien ulkomaalaisten määrä kääntyi viime vuonna jyrkkään nousuun. Ulkomaalaisasioihin erikoistuneen lakimiehen mielestä Suomen linja oleskelulupien myöntämisessä on tiukentunut selvästi.

Mitä tekisit, jos kotikaupunkisi eristäytyisi neljän seinän sisälle?

Ulla Nurmenniemen kiireiset kokouspäivät ovat vaihtuneet etätyöksi ja lenkkeilyksi hiljaisessa suurkaupungissa. Kirsi Crowley / Yle

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä eletään koronaviruksen takia käytännössä poikkeustilassa. Liike-elämä on hiljentynyt, tapaamisia peruttu, kadut ovat liki autiot. Pekingissä on todettu runsaat 300 virustartuntaa ja kaksi on kuollut, mutta Wuhaniin verrattuna pienetkin määrät säikyttävät ihmisiä. Neljä suomalaista Pekingistä sekä yksi Hangzhousta kertoivat Ylen kirjeenvaihtajalle, miten aikansa saa kulumaan hiljaiseksi muuttuneessa miljoonakaupungissa.

Numeroiden antamista aikaistetaan peruskouluissa

Uusissa linjauksissa on korostettu, että arviointi perustuu oppiaineiden tavoitteisiin, ei esimerkiksi oppilaan persoonaan tai temperamenttiin. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Ensi syksynä kaikki neljäsluokkalaiset saavat todistuksiinsa numerot. Samalla peruskoulujen muitakin arviointikäytäntöjä yhdenmukaistetaan. Arviointikäytännöt vaihtelevat tällä hetkellä kouluissa huomattavasti. Se on johtanut siihen, että samalla osaamisella on voinut saada monta eri arvosanaa. Uusien linjausten on tarkoitus parantaa oppilaiden oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta.

Sijaispula vaivaa kotihoitoa, Jyväskylä täsmäkouluttaa uusia hoitajia

Lähihoitaja Tiina Kivi-Mannila vaihtaa jalkasiteitä kotikäynnillä Irja Häkkisen luona Jyväskylän Kuokkalassa. Niko Mannonen / Yle

Sijaisten löytäminen vanhusten kotihoitoon teettää töitä kaikkialla Suomessa. Pula sijaisista on tuttua esimerkiksi Jyväskylässä, missä kokeillaan tänä keväänä hoitajien täsmäkoulutusta rekryopintojen avulla.

Kiinassa yli sata uutta koronaviruskuolemaa

Korovaviruspotilaita siirretään sairaalaan Kiinan Wuhanissa. AOP

Kiinassa on kerrottu 108 uudesta koronaviruskuolemasta. Virukseen on kuollut maassa nyt yli tuhat ihmistä. Uusia tartuntoja on lähes 2500. Vahvistettuja koronavirustartuntoja on koko Kiinassa yhteensä yli 42 600.

Sateet väistyvät, tuuli vielä puuskaista

Anssi Vähämäki / Yle

Enimmät sateet väistyvät tänään itään. Sää on edelleen kuitenkin pilvistä ja lauhaa. Lounaistuuli on puuskaista. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.