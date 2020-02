Suomalainen ammattikorkeakoulu teki opintoviennistä sopimuksen Pakistanin kanssa – tarkoitus tuottaa oppimateriaalia sadoilletuhansille

Kajaanin ammattikorkeakoulu alkaa tuottaa digitaalista opintomateriaalia sadoille tuhansille pakistanilaisille opiskelijoille. Pakistanista tavoitettu Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén on yhteistyöstä erittäin innoissaan.

– Tässä tehdään Suomen tasolla sellaista, mitä kukaan muu ei ole hoksannut, osannut tai pystynyt tekemään. Tämä on iso juttu, Sarén toteaa iloisesti.

Sarén allekirjoitti helmikuun alussa yhteistyösopimuksen Pakistanin suunnitteluministeri Asad Umarin ja informaatioministeri Khalid Maqbool Siddiquin kanssa. Käytännön järjestelyt Pakistanissa hoitaa maan suurin yksittäinen korkeakoulu Virtual University.

Kyseessä on Suomessa ainutlaatuinen yhteistyökuvio, sillä Sarénin mukaan samankaltaista kansainvälistä yhteistyötä ei ole aiemmin Suomessa tehty.

– Usein yhteistyösopimukset on kahden korkeakoulun välisiä. Me emme tee tätä yhden toimijan kanssa, vaan kyseessä on valtiollisen tason yhteistyö, jota tullaan levittämään koko Pakistanin alueelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälisten asian johtaja Jaana Palojärvi ei tunne sopimusta tarkemmin, mutta on kansainvälistymiseen tyytyväinen. Palojärven mukaan suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen on jatkuvassa nousussa.

– Opetusministeriö kannustaa korkeakouluja jatkuvasti kansainväliseen yhteistyöhön. Tämä on iso positiivinen haaste Kajaanille, toivotamme lämpimästi onnea, Palojärvi sanoo.

Pilottiohjelmassa mukana 20 000 opiskelijaa

Ensimmäinen opiskelijaryhmä tulee olemaan 20 000 opiskelijaa, mutta viiden vuoden aikana opiskelijamäärä tulee nousemaan satoihin tuhansiin.

– Puitesopimus on kooltaan sellainen, ettei KAMK pysty, eikä halua, tuottaa kaikkea materiaalia yksin. Toimimme projektin vetäjänä ja keräämme osaamista eri yliopistoista ja korkeakouluista, Sarén sanoo.

Tälläkin hetkellä KAMK tuottaa Pakistaniin terveysalan opintomateriaalia, mutta juuri solmittu sopimus keskittyy pääasiassa ICT-alan kursseihin.

– Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi modernia tekoälyoppimista, peliteknologiaa tai data-analytiikkaa, Sarén luettelee.

Koulutusyhteistyön yhtenä tarkoituksena on nostaa pakistanilaisten opiskelijoiden koulutustasoa sellaiselle tasolle, joka tunnustetaan myös maailmanmarkkinoilla.

Ei mitään hyväntekeväisyyttä

Sarén korostaa, ettei tätä yhteistyötä tule ajatella hyväntekeväisyytenä tai kehitysapuna, sillä työtä tehdään voitolla.

– Teemme tätä työtä euron kuvat silmissä, ja tämän hankkeen kautta tullaan kehittämään Kajaanin ammattikorkeakoulun opetusta, puitteita ja lisäämään mahdollisuuksia Kajaanissa oleville opiskelijoille, Sarén sanoo.

Opiskelijoiden liikkuvuus, vaihto-ohjelmat ja yrittäjyysopinnot ovat ovat osa puitesopimusta. Yhteistyön kautta voi siis olla mahdollista, että Pakistanista saapuu Suomeen opiskelijoita ja työntekijöitä.

– Tässä olisi miljoonan taalan paikka suomalaisille yrityksille löytää kontaktipisteitä, joiden kautta voisi saada suomalaista osaamista Pakistanin markkinoille, tai työvoimaa täältä koti-Suomeen, Sarén vinkkaa.