Alma Median myynti tuli uutisena myös pääluottamushenkilölle: "Todella iso fuusio"

Uutinen media-alan jättikaupasta tuli tiistaiaamuna täytenä yllätyksenä Alman maakuntalehtien pääluottamushenkilölle Sari Sainiolle. Yle tavoitti maanantaina TES-neuvotteluista palaavan Sainion junasta matkalla Helsingistä Tampereelle.

– Tämä on iso media-alan uutinen ja nähtäväksi jää, mikä sen vaikutus on. Todella iso fuusio, Sainio sanoo.

Sanoma tiedotti tiistaiaamuna, että yhtiö ostaa Alma Media Kustannuksen. Kaupassa Sanomalle siirtyvät Aamulehti, Satakunnan Kansa ja kolmetoista pienempää lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa.

Sainio arvioi, että fuusio liittyy yleiseen media-alan kehitykseen.

Alma Mediassa on käyty useita yt-neuvotteluja viime vuosina. Viimeisimpänä vuoden 2018 lopussa Aamulehdestä vähennettiin 11 työntekijää.

– Me olemme tehneet töitä aika kovasti tämän median murroksen ja digitaalisuuden eteen. Työskentelytapoja on muutettu ja onnistuttu siinä aika hyvin. Luulen, että se on yksi syy, miksi olimme kiinnostavia Sanoman näkökulmasta, Sari Sainio arvoi.

– Sitä en yhtään osaa sanoa, mitä mieltä henkilökunta tästä on, koska en ole vielä tavannut ketään.

Maakuntalehtien henkilökunnalle pidetään infotilaisuus aamusta. Sen pääluottamushenkilö kuuntelee junassa.

– Kun pääsen Tampereelle, täytyy tavata ihmisiä ja katsoa, miten päivä jatkuu. Täytyy ruveta selvittämään, miten kauppa tästä lähteen toteutumaan. Tässä on vielä pitkä matka toteutumiseen.

Alma Media myy kaupassa Sanomille painotalo Alma Manun, Aamulehden, Satakunnan Kansan sekä Alman 13 pienempää paikallismediaa – esimerkiksi Valkeakosken Sanomat, Nokian Uutiset, Tyrvään Sanomat, Kankaanpään Seudun ja Janakkalan Sanomat.

Kauppasumma on 115 miljoonaa euroa. Kaupassa siirtyy 99 miljoonan euron liikevaihto ja 365 henkilövuotta.

