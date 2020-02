Tutkija Alman myynnistä: "Tämä on looginen jatke keskittymiskehitykselle"

Kustannustoiminta on erittäin keskittynyttä Suomessa jo ennen Sanomien Alma-kauppaa, sanoo journalistiikan tutkija.

Median keskittyminen yhä harvempiin käsiin kiihtyy, kun Sanoma ostaa Alma Median alueelliset sanomalehdet. Tampereen yliopiston journalistiikan lehtori Marko Ala-Fossin mukaan keskittymisen on ollut odotettavissa.

– Vuonna 2017 kymmenellä suurimmalla sanomalehtiyhtiöllä on ollut Suomessa yhteensä 83,3 prosenttia kokonaislevikistä. Eli kymmenen yhtiötä on dominoinut alaa aika tarkkaan, Ala-Fossi sanoo.

Sanoman ja Alma Median lisäksi isot suomalaiset mediatalot ovat tällä hetkellä Yle ja Keskisuomalainen sekä Pohjois-Suomessa toimiva Kaleva ja Länsi-Suomessa vaikuttava TS-yhtymä.

Sanomalehtitoimintaansa on viime vuosina kasvattanut erityisesti Keskisuomalainen-konserni, joka on ostanut useita alueellisia painotaloja ja laajentunut määrätietoisesti. Ala-Fossin mukaan Sanoma on toiminut tiistaiseen uutiseen asti toisin.

– Sanoma ei ole tehnyt Suomessa merkittäviä lehtiostoksia pitkään aikaan. Sen intressit ovat keskittyneet Euroopan markkinoille. Nyt sen strategiassa on tullut tietyllä tavalla käänne ja se ostaa pitkästä aikaa alueellisia sanomalehtitoimintoja, hän sanoo.

Alma Media omistaa lehtien lisäksi muun muassa netin kauppapaikkoja ja palveluita, esimerkiksi Etuovi.com., Autotalli.com., Kotikokki.net ja Rantapallo.fi.

Ala-Fossin kiinnittää huomiota myös siihen, että tiistaina ilmoitetussa kaupassa Sanoma ei osta koko Alma Mediaa vaan Alma Median lehdet.

– Alma keskittyy nyt digitaaliseen liiketoimintaan, joka on jotain ihan muuta kuin sanomalehtien kustannustoiminta, hän sanoo.

Alman lehdissä on tehostettu jo

Kun lehtien omistus keskittyy, tuotantoa on mahdollista tehostaa. Ala-Fossin mukaan tuotannon keskittäminen ja ketjuttaminen ovat perinteisiä keinoja, joilla saadaan tarvittaessa säästöjä aikaiseksi.

– Luulen, että Alman lehdissä tehostaminen ja keskittäminen on katsottu jo aika lailla valmiiksi –siinä ei ole enää paljoa kehittämistä. Mutta voi tietysti olla, että jatkossa nähdään lisää lehtien yhdistämisiä. Niitä tehdään siinä vaiheessa, kun kaikki muut keinot on kokeiltu, Ala-Fossi sanoo.

Omistuksen keskittymisellä on vaikutuksia myös siihen, miten monia erilaisia ääniä mediassa pääsee esiin. Ala-Fossin mukaan tämä yksittäinen kauppa ei enää merkittävällä tavalla vähennä moniarvoisuutta.

– Lehtikustannustoiminta on ollut Suomessa hyvin pitkälle keskittynyttä jo tähän mennessäkin. Kun sitä ei ole määrätietoisesti pyritty estämään, tämä on looginen jatke tähän mennessä tapahtuneelle. En näe, että tässä kaupassa on mitään erityistä uhkaa, Ala-Fossi sanoo.

Paikallisuutisoinnista ei Alman lehtien lukijoiden kannata tutkijan mielestä olla huolissaan.

– Kun Sanoma miettii, mitä lehdillä Pirkanmaalla ja Satakunnassa tehdään, tuskinpa paikallisuutta sopii unohtaa. Jos Sanoma haluaa hyvän tuloksen, paikallisuus pysyy varmasti osana liiketoiminnan keskeistä ajatusta, Ala-Fossi sanoo.

Professori Mikko Villi: Lehdistönvapaus on Suomessa vahvalla tolalla

Myös Jyväskylän yliopiston journalistiikan professori Mikko Villi uskoo, että kaupatut lehdet säilyttävät identiteettinsä. Luottavainen mieli johtuu siitä, että paikallisuus on kilpailuvaltti.

– Alueellisten lehtien on tarjottava sisältöä, jota muut eivät tarjoa, esimerkiksi paikallisia näkökulmia uutisaiheissa, Villi toteaa.

Hän ei maalaa piruja seinille senkään suhteen, että kauppa vaikuttaisi merkittävästi lehdistönvapauteen Suomessa.

– En näkisi, että tämä olisi uhka moniäänisyydelle tai moniarvoisuudelle, Villi sanoo.

– Olisi liian iso riski, jos alkaisi näyttää siltä, että Sanoma vetelee naruja, ja vaikkapa pirkanmaalainen itsenäisyys lehden sisällöissä vähenisi. Siellä ei haluta, että tilaajat kaikkoavat.

Villi on ylipäänsä sitä mieltä, että julkinen keskustelu suomalaisesta lehdistönvapaudesta on ennemmin poliittista valtapeliä kuin aiheellinen ja perusteltu huolenaihe.

– Se on tarkoituksenhakuista, trumpilaista fake media -puhetta. Lehdistönvapaus on Suomessa vahvalla tolalla. Sanomalehdillä ei ole varaa asettua tietylle puolelle, Villi summaa.

Muokkaus 11.2. klo 11.57: lisätty professori Mikko Villin kommentit.

