Takseissa havaittu uusi vilppikeino: Maksettu matka häviää järjestelmästä – ja samalla häviävät verotkin

Verottajalle tulleet lukuisat vihjeet taksialan ongelmista ovat johtamassa isoon valvontaprojektiin vielä tämän vuoden aikana.

Vihjeitä on tullut laidasta laitaan, osa asiakkailta ja osa ilmeisesti alan sisältä.

– Sellaisilta henkilöiltä, jotka tuntevat selvästi alan käytäntöjä. Sieltä on tullut hyvin yksityiskohtaisia kuvauksia siitä, kuinka alalla on mahdollista harjoittaa harmaata taloutta, kertoo Verohallinnon yritysverotusyksikön valvontajohtaja Marko Myllyniemi.

Varsinkin alan sisältä tulevat vihjeet kiinnostavat verottajaa, koska niissä kerrotaan oikeista toimintatavoista.

Lisähuolta tuo se, että alalla on noin 1 300 sellaista yrittäjää, jotka eivät ole lainkaan rekisteröityneet verovelvollisiksi.

– Me pelkäämme, että he kaikki eivät näitä tulojaan asianmukaisesti ilmoita.

Myllyniemi ei halua pimittää suunnitelmia syksyllä alkavasta valvontaprojektista. Pikemminkin tieto voi saada jonkun rajalla kulkevan tekemään asiat oikein.

– Haluamme ohjata niitä toimijoita, jotka kiikkuvat rajamailla velvoitteiden kanssa hoitamaan asiansa kunnolla.

Samalla Myllyniemi muistuttaa, että verottajan mielestä valtaosa taksialan toimijoista hoitaa asiansa kunniallisesti veroista ja muista maksuista huolehtien.

– On kyse marginaalista, kun puhutaan harmaan talouden asioista.

Verottaja ei ole yksin tekemässä muutoksia taksialan ongelmien korjaamiseksi. Myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kaipaa muutoksia lakipykäliin. Uudistukset pitäisi saada tehtyä vuoden 2021 alkuun mennessä.

Taksiliitolle muutosvaatimukset eivät tule yllätyksenä,

– Itse asiassa nämä kaikki epäkohdat, mitkä nyt on ilmennyt, ne näkyvät niistä meidän vanhoista lausunnoista. Me epäilimme ja tästä me varoitimme, liiton toimitusjohtaja Timo Koskinen kertoi Ylelle.

Sovellus hävittää tiedot matkasta

Yksi erityinen esimerkki alan ongelmista on käytössä oleva sovellus, joka mahdollistaa matkan pyyhkimisen pois järjestelmästä maksun jälkeen. Matka voidaan hävittää tiedoista jopa sen jälkeen, kun asiakas on saanut matkasta kuitin.

Käytännössä matkustajan poistuttua autosta, voi kuljettaja sovelluksen avulla hävittää kaikki tiedot matkasta. Samalla häviää tiedot matkan hinnasta, joten saadusta maksusta ei tarvitse maksaa veroja. Asiakkaalle tästä ei tule vahinkoa.

Sovelluksen nimeä verottaja ei kerro.

Myllyniemi kaipaisi tällaisten sovellusten sijaan standardoitua järjestelmää. Valvonnan ja luotettavuuden kannalta paras vaihtoehto olisi autoon sijoitettava kiinteä taksamittari.

Toisaalta verottaja olisi kovinkin tyytyväinen sellaiseen luotettavaan sovellukseen, josta tiedot matkoista menisivät kolmannelle taholle säilytettäväksi niin, ettei kuljettaja tai yrittäjä voisi itse niitä muuttaa.

– Se, kuka se tietojen säilyttäjä on, jääköön lainsäätäjän ratkaistavaksi. Mutta näin valvontaviranomaisen näkökulmasta haluaisimme sovelluksiin lisää luotettavuutta, Myllyniemi kertoo.

Ainakin miljoonista kyse

Taksialan arvonlisävajeen kohdalla ei todennäköisesti puhuta ainakaan monista kymmenistä miljoonista, mutta miljoonista euroista kuitenkin.

– En usko, että puhutaan kymmenistä miljoonista.

Kun eri toimialojen arvonlisäverovajetta on laskettu, niin se on yleensä neljästä kuuteen prosenttia. Riskitoimialalla saamatta jäävien verojen määrä voi sitten olla muutaman prosenttiyksikön suurempi.

Verottajan harmaan talouden selvitysyksikkö on laskenut, että taksialan kohdalla verovaje olisi eri prosenttiluvuilla arvioiden vähintään noin kolme miljoonaa euroa ja maksimissaan noin 23 miljoonaa euroa.

Valtion budjetti ei siis niihin kaadu, mutta kyse on kilpailuedusta asiat oikein hoitavien ja muiden välillä sekä siitä, että käytännöt voivat levitä muualle.

– Verohallinto katsoo, ettei saisi muodostua sellaisia toimialoja joissa harmaa talous valtaisi alaa siten, että siellä menestyy niin, ettei hoida velvoitteitaan.

Harmaan talouden kannalta suurimpana riskinä Myllyniemi pitää "tolppakyytejä". Vaikka ne ovat alan koko liikevaihdosta vain pieni osa, niin isoissa kaupungeissa ne ovat merkittävä tekijä, kun ne voidaan ajaa ilman mittaria.

Lue myös:

Taksiyrittäjä ja entinen keskustan kansanedustaja tyrmää taksiuudistuksen ja yritykset korjata sitä – "Ennen asiakas saattoi ryöstää taksin, nyt taksi saattaa ryöstää asiakkaan"

5 kysymystä ja vastausta taksiuudistuksen remontista: Miten taksiala nyt muuttuu, halpenevatko matkat?

Ministeri Harakka: Taksilakiin on tulossa viilauksia, mutta hintoja ei rajoiteta