Asiantuntija: "Ei kattoja ole suunniteltu näin suurille lumikuormille" – pohjoisen ennätyslumet uhkaavat jo hallien kattoja, lähetä kuva kinoksista

Kattojen lumikuorma on Lapissa jo pitkästi yli 250 kiloa neliömetrille. Viranomaisten mukaan hallien kattoja on jo syytä tyhjennellä lumesta, mutta omakotitaloissa ei ole hätää.

Kuluva talvi on lumipeitteen osalta ennätyksellinen kahdessa mielessä: pohjoisessa lunta on ennätyspaljon, etelässä ennätysvähän. Kattojen lumikuorma on jo nyt Lapissa ja Koillismaalla poikkeuksellisen suuri. Ongelmia on ehtinyt tulla ja lisää voi olla edessä, sillä rakennuksia ei ole suunniteltu kestämään tällaisia talvia, sanoo asiantuntija.

Suomen ympäristökeskuksen vesitilanneseurannan mukaan (siirryt toiseen palveluun) (SYKE) tiistaina lumikuorma ylitti jo 230 kiloa neliölle laajoilla alueilla Lapin keski- ja itäosissa ja Käsivarressa.

Lumikuorma on jo ehtinyt romahduttaa hallien kattoja esimerkiksi Sodankylässä, Inarissa ja Kuusamossa.

– Pahalta näyttää ja pahenee koko ajan, kuvailee Lapin ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki lumitilannetta isossa osassa maakuntaa.

Lumipeite on Lapissa tavallista runsaampi Rovaniemeltä ylöspäin. Tiistaina lunta tuli edelleen lisää. Maija-Liisa Juntti / Yle

SYKEn johtava hydrologi Bertel Vehvilänen sanoo, että mallinnusten perusteella lumikuorma voi nousta jopa 350 kiloon neliötä kohti. Tämä edellyttää sitä, että lopputalvena lunta kertyy normaaliin tahtiin.

Timo Alaraudanjoen mielestä tähän asti talvi on tosin ollut kaukana normaalista.

– Tältä näyttää ilmastonmuutos käytännössä, Alaraudanjoki sanoo.

Muun muassa Ilmatieteen laitos on ennakoinut, että ilmastonmuutos näkyy Lapissa lumisateiden lisääntymisenä. Sen ennakoidaan muun muassa lisäävän tykkylumituhoja.

Atlantin lämpö lisää sateita

Tavallaan Suomessa on tehty lumiennätyksiä tänä talvena asteikon kummassakin päässä. Etelässä tosin lumettomia talvia on ollut ennenkin, eikä lumimäärä voi nollaa vähemmäksi laskea.

Lumiraja seuraa veikeästi Suomen väestörakennetta, eli maa on mustana Joensuun eteläpuolelta Keski-Suomen kautta Keski-Pohjanmaalle, noin Kalajoen korkeudelle saakka.

Etelässä lumeton talvi ei ole ihmeellistä, mutta tänä talvena lumeton alue on kiivennyt rannikkoa pitkin lähes Ouluun asti. Grafiikka: Tanja Ylitalo / Yle

Bertel Vehviläisen mukaan selitys poikkeukselliseen talveen löytyy muun muassa Atlantilta. Pintavesi Pohjois-Atlantilla ja Pohjanmerellä (siirryt toiseen palveluun) (Columbian yliopiston ilmastoinstituutti IRI) sekä myös Itämerellä on nyt 0,5–1,0 astetta pitkän ajan keskiarvoja lämpimämpää.

– Sieltä puskee nyt matalapaineita ja sateita, mikä näkyy siinä, että etelässä ei ole lunta ja pohjoisessa, missä lämpötila pysyy vielä miinuksella sitä on ennätyspaljon, sanoo Vehviläinen.

Suomen rakennusmääräyksissä talojen suunnittelussa huomioitava lumikuorma vaihtelee alueittain. Laskennassa käytettävä peruslumikuorma, eli lumimäärä joka esiintyy noin 30 vuoden välein, on etelässä 140 kg neliötä kohti, Lapissa jopa 260 kg neliötä kohti.

Alaraudanjoen mukaan on mahdollista, että lumikuorma nousee jopa lähemmäs 400 kiloa ennen kevättä.

– Ongelmia kyllä tulee nopeasti, jos on jotain pieniäkin virheitä jäänyt rakenteisiin. Eikä kattoja ole suunniteltu näin suurille lumikuormille, mitä nyt ennustetaan tulevan, Alaraudanjoki sanoo.

Rakennusmääräyksissä kattojen peruslumikuormaksi on laskettu enimmillään 260 kiloa neliömetrille. Lapissa raja on jo lähellä ja ennusteiden mukaan ylittyy. Grafiikka: Tanja Ylitalo / Yle

Hallien katot syytä ottaa tarkkailuun

Viranomaisten mukaan hallien kattoja on syytä tarkkailla pohjoisessa, vaikka lumikuorma ei näyttäisikään kovin paksulta.

Osa sateista on tullut helmikuuksi poikkeuksellisesti vetenä, mikä painaa hankia alas. Samalla se kuitenkin tekee lumesta entistäkin raskaampaa, varsinkin tasakatoilla, mistä vesi ei pääse helposti valumaan pois.

– Ohjeistus on nyt se, että hyvissä ajoin vähentämään lumikuormaa hallien katoilta, sanoo Lapin pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Ari Soppela.

Kittilä on Suomen lumisimpia paikkoja tällä hetkellä. Kinoksiin hautautuva rakennus kuvattiin Pokassa tiistaina. Jarmo Siivikko / Yle

Soppelan mukaan omakotitalojen katoilla, jotka ovat usein harjamallisia, ei vielä ole mitään hätää. Varsinkin siellä, missä on satanut vettä, lumet voivat lähteä pudotusyritysten seurauksena liikkeelle arvaamattoman nopeasti.

Lapin ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki muistuttaa, että omakotitalojen katoille ei olekaan syytä lähteä kiipeilemään.

– Epäilen, että henkilövahingot siitä, että on lähdetty pudottamaan niitä lumia ovat suuremmat, kuin ne vahingot jotka lumi on aiheuttanut omakotitaloille, Alaraudanjoki sanoo.

