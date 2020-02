Kilpailu saa vuokranantajat etsimään keinoja erottautua ilmoituksissa: virtuaalisia sohvia, drone-kuvia ja videopelimäisiä esittelyitä

Kuinka nopeasti huomasit, että kuvan sisustus on luotu tietokoneella? Virtuaalisessa sisustamisessa tyhjistä huoneista otettuihin valokuviin lisätään digitaalisesti huonekalut.

Kuinka nopeasti huomasit, että kuvan sisustus on luotu tietokoneella? Virtuaalisessa sisustamisessa tyhjistä huoneista otettuihin valokuviin lisätään digitaalisesti huonekalut. Unrealer

Kun väestöennuste antaa madonlukuja väkiluvun laskusta, se tietää vähemmän kysyntää myös vuokramarkkinoille. Ennusteiden mukaan ainoastaan pääkaupunkiseutu, Turku ja Tampere kasvavat väkimäärältään. Silti viime vuosina on uusia vuokra-asuntoja on rakennettu vilkkaalla tahdilla (siirryt toiseen palveluun) (Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsaus syksy 2019).

Jo nyt tulevaisuuden trendi näkyy. Suomen vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughesin mielestä suurimmassa osassa Suomea on vuokralaisen markkinat. Kun vuokranantajat joutuvat kilpailemaan vuokralaisista, he joutuvat keksimään tapoja erottautua kilpailijoista jo vuokrailmoituksilla.

Monet vuokrayritykset ovat valjastaneet virtuaalisuuden keinoksi houkutella vuokralaiset kiinnostumaan asunnoista. Instagramin ja Pinterestin aikakaudella ilmoitukset muuttuvat pikku hiljaa visuaalisemmiksi.

Vuokralaisen markkinat?

Realian asuntovuokrauksen johtaja Jussi Lindholmin mukaan asunnot löytävät pääosin hyvin vuokralaisen, mutta vuokrausajat ovat pidentyneet joillakin alueilla. Asiakkaat haluavat usein katsoa useampia vaihtoehtoja ennen nimen sopimukseen laittamista.

Vaikka kasvukeskuksissa asuntoja himoitaan enemmän kuin niitä on tarjolla, joillakin paikkakunnilla vuokralaisilla on ollut jopa varaa tinkiä vuokrahinnasta.

Vuokralaiset VKL -yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Viita toppuuttelee, kun hänelle puhuu vuokralaisten markkinoista. Hänen mielestään vuokralaisten asema markkinoilla on parantunut, mutta ei ole vielä hyvä.

– Jos on rahaa, voi valita. Pieni- ja keskituloisilla kukkaro painaa niin, että muutetaan alueelle, johon rahat riittävät, ja otetaan sieltä asunto, johon on varaa. Markkinoilla ei käydä huutokauppaa siitä, kuka on onnellinen vuokranantaja.

Vuokranantajien kokemasta kilpailusta huolimatta vuokrien nousu on jatkanut kasvuaan (siirryt toiseen palveluun) (Tilastokeskus).

Virtuaalinen sohva houkuttelee vuokrailmoituksissa

Vuokrayritykset pitävät vuokrailmoituksia äärimmäisen tärkeinä ja haluavat panostaa niissä oleviin kuviin. Nopeille vuokramarkkinoille on alkanut hiipiä jo omakotimyynnistä tuttu stailaaminen virtuaalisessa muodossa.

Asuntoyhtymä Groupin toimitusjohtaja Jaakko Niskasen mielestä nettikuvilla on vuokramarkkinoilla paljon suurempi rooli kuin asuntojenmyynnissä. Monet haluavat toki nähdä myös vuokra-asunnon, mutta vuokrasopimuksia syntyy myös pelkkien ilmoitusten perusteella. Vuokraoven kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan kolme neljästä suomalaisesta on valmis vuokraamaan asunnon näkemättä sitä (Tivi).

Vielä uusia visuaalisuuden keinoja saa ilmoituksista hakea. Suurimmassa osassa ilmoituksia on perinteiset kuvat tyhjistä huoneista, ja ulkoapäin muutama otos rakennuksesta. Hyvässä lykyssä ilmoituksessa on pohjapiirustus. Kaikissa ilmoituksissa ei ole edes kuvia asunnon sisäpuolelta.

Virtuaalisesti sisustettua on nopeasti katsottuna vaikea erottaa oikeasta valokuvasta. Huonekalut on lisätty tietokoneella tilasta otettuun valokuvaan.

Niskanen uskoo kuitenkin, että tulevaisuudessa virtuaalisesta sisustamisesta tulee suurille yrityksille välttämätöntä, jos aikoo pysyä kilpailussa mukana. Digistailaaminen ei ole kannattavaa muutaman asunnon vuokraajalle, mutta tuhansien asuntojen markkinoinnissa muutamien satojen eurojen maksaminen sähköisistä sohvista ja sängyistä voi olla kannattavaa.

– Stailaaminen on kustannus, mutta suurin kuluerä on asuntojen tyhjänä oleminen.

Moni omakotitalo sisustetaan yhä myyntikuntoon perinteisellä tavalla, jossa yritys kantaa asuntoon oikeita kalusteita kuvia varten. Monet vuokrayrityksetkin ovat kokeilleet tapaa ja todenneet sen olevan liian hidas ja vaivalloinen ketterille vuokramarkkinoille.

Niinpä kuviin lisätään huonekaluja virtuaalisesti. Yritykset uskovat, että virtuaalisisustus auttaa mahdollista vuokralaista hahmottamaan paremmin asunnon mittasuhteita ja antamaan jopa ideoita sisustamiseen.

Virtuaalisisustamisessa käytetään kuvapankkeja, joihin on tallennettu lukematon määrä huonekaluja. Suurin työ on laskea tietokoneella valon ja varjon vaikutuksia huoneeseen sijoitettuihin esineisiin.

Vielä uutta tekniikkaa käytetään lähinnä uudis- ja peruskorjausrakennuksissa, jotka eivät ole edes valmiita kun niitä markkinoidaan.

Realian Asuntovuokrauksen johtaja Lindholm ei usko, että tekniikka sopii puoli vuosisataa vanhoihin asuntoihin, joita ei ole remontoitu. Tällöin kiiltävät kuvat eivät välttämättä anna katsojalle totuudenmukaista kuvaa vuokrakohteesta.

– Ei ole toimivaa eikä järkevää, jos asiakkaan odotuksia nostattaa virheellisillä valokuvilla. Kaupan saaminen on silloin vaikeaa.

Tulevaisuus tuo Sims-pelin vuokrattavaan asuntoon

Vuokrayrityksissä etsitään yhä uusia tapoja esitellä asuntoja ja hyödyntää teknologiaa.

Kojamon asiakkaat ovat pitäneet droneilla otetuista kuvista, joissa esitellään asunnon ympäristöä. Realia on kokeillut kolmiulotteisia virtuaaliesittelyjä, joissa asunnosta kiinnostuneet ovat voineet tutustua huoneisiin videopelimäisesti tietokoneen ruudulta.

Vuokra-asunto voidaan esitellä täysin virtuaalisesti mallintamalla asunto kolmiuloitteiseksi. Kolmiuloitteisessa kuvassa voi kulkea huoneesta toiseen napsauttamalla kuvaa. Mallissa voi myös käyttää mittatyökalua, jonka avulla huoneista voi ottaa tarkkoja mittoja. Unrealer

Tulevaisuus voi tuoda myös Sims-pelin vuokra-asunnon etsimiseen. Saton myynti- ja asiakaspalvelun johtaja Ojalehto pitää mahdollisena, että tulevaisuudessa virtuaalisesti valmiiksi sisustettujen asuntojen sijaan asiakas voi itse asetella kalusteita, ja miettiä, miten hyvin oma ajatus sopii pohjaratkaisuun.

– Meidän ei pitäisi vuokranantajana liikaa määritellä millainen uusi koti on, vaan antaa mahdollisuus asiakkaalle.

Ojalehdon ajatus toisi ratkaisun Vuokralaiset VKL -yhdistyksen toiminnanjohtaja Viitan nostamalle ongelmalle: jos asunto on valmiiksi sisustettu, se ei välttämättä vastaa asuntoa etsivän arkea.

– Jos vaikka ihastelen kuvan olohuonetta, mutta huomaan, että eihän tuossa ole paikkaa kirjahyllylle.

Itse tehtävän virtuaalisen sisustamisen yleistymistä jarruttaa kuitenkin se, että samasta asunnosta laitetaan usein ilmoituksia monille sivuille, jotka eivät ole vuokranantajan hallinnoimia. Suurten vuokrayritysten ei ole vielä kannattavaa ottaa uutta tekniikkaa käyttöön, koska se ei toimisi kaikilla ilmoitussivustoilla.

Kojamo vei asuntojen vuokrauksen nettiin

Kojamon Lumo-asunnot ovat kummajainen vuokramarkkinoilla ja hyvä esimerkki vuokrailmoitusten voimasta: yrityksen asunnot vuokrataan verkkosivuilta näkemättä asuntoa. Vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen vuokralaisella on tyytyväisyystakuu, jonka puitteissa hän voi vielä perua sopimuksen nähtyään asunnon.

Kojamon pääkaupunkiseudun aluejohtaja Ville Kilpi uskoo, että hyvät kuvat ja annetut tiedot ovat syy sille, että heillä ei pureta suuria määriä sopimuksia.

– Vanhassa maailmassa vuokranantajat valitsivat asiakkaansa. Olemme kääntäneet tämän ympäri: asukas valitsee vuokranantajan.

Huolimatta yrityksen nurinkurisesta tavasta vuokrata, Kilpi pitää edelleen asunnon näkemistä hyvin tärkeänä. Lumo-verkkokauppaa kehitettäessä alkuperäisessä ideassa ei ollut mukana tyytyväisyystakuuta. Kun nettivuokrausta testattiin, huomattiin, etteivät asiakkaat halunneet tehdä sitovaa sopimusta näkemättä asuntoa.

Vaikka tekniikka auttaa esittelemään taloja yhä paremmin viruaalisesti, markkinoiden siirtyminen kokonaan nettiin ei ole kaikkien yritysten tahtotila.

Realian Asuntovuokrauksen johtaja Lindholm pitää täysin verkossa tapahtuvaa vuokraamista mahdollisena tulevaisuudessa ainakin kiinnostavien kohteiden osalta, jos kilpailutilanne kiristyisi. Tällöin vuokralaiset voisivat olla pakotettuja tekemään vuokrapäätöksiä näkemättä asuntoa. Väestöennusteiden valossa näin voisi tapahtua ehkä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Miksi kaikissa ilmoituksissa ei ole vielä edes kuvia?

Jos sekä vuokralaiset että vuokranantajat pitävät kuvia äärimmäisen olennaisina, miksi asuntoja selaava törmää jatkuvasti ilmoituksiin, jossa ei ole kuvia asunnon sisäpuolelta?

Vuokralaisella on oikeus kieltäytyä kuvien ottamisesta ollessaan vielä vuokralla. Usein vuokrailmoitukset laaditaan heti, kun asunto on irtisanottu, koska vuokranantajat yrittävät välttää asunnon jäämistä tyhjilleen. Silloin kuviksi saatetaan saada vain ulkokuvia. Uudella tekniikalla voi olla tähänkin ratkaisu: kokonaan virtuaalisesti tuotetut kuvat. Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa ehkä myös virtuaalisesti.