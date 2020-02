Lehtien keskittyminen huolettaa lukijoita: "Vaikuttaako tämä niin, että lehdet tehdään Helsingissä ja täällä luetaan, mitä siellä tapahtuu?"

Tampereen pääkirjasto Metsossa on tiistaina aamupäivällä vilkasta. Lehtilukusalissa on runsaasti vakikävijöitä lukemassa sanomalehtien paperi- tai verkkoversioita.

Päivän uutinen – Sanomien aie ostaa Alma Median alueelliset lehdet – on selvästi lukusalin käyttäjien tiedossa. Päivittäin useita lehtiä lukeva Paula Fiskaali sanoo kuunnelleensa uutisia huolestuneena.

– Oli kyllä suorastaan aikamoinen uutispommi. Tarjonta alkaa kaventua Suomessa ja kaikki menee samoihin käsiin, hän sanoo.

– Lähinnä mietityttää paikallisuuden mahdollinen väheneminen. Vaikuttaako tämä niin, että lehdet tehdään Helsingissä ja täällä luetaan, mitä siellä tapahtuu? Itse luen sekä Aamulehteä että Helsingin Sanomia ja olen iloinnut siitä, että lehdet ovat erilaisia.

Paula Fiskaali on toiveikas sen suhteen, että yhdistymisestä voi seurata myös hyvää. Lehtitaloissa on ammattilaisia tekemässä juttuja ja jos resurssit paranevat, se on hyvä.

– En ole huolissani sananvapaudesta tässä tapauksessa. Suomessa se on niin hyvällä tolalla, että en usko tämän siihen vaikuttavan, hän sanoo.

Sen sijaan lehtien viihteellistyminen huolettaa Fiskaalia. Hän pelkää, että tulevaisuudessa lehdet ovat pitkälti viihdelukemistoja.

– Olen huomannut, että ne lehdet, joita myydään paljon, sisältävät lähinnä vihdejuttuja. Esimerkiksi hyvin taustoitetut kulttuuriuutiset ja arvostelut puuttuvat kokonaan ja kultuurisivuillakin puffataan vain kaupallisia tapahtumia. Kaipaan selkeästi taustoitettua uutissisältöä, Fiskaali sanoo.

Ahkeralla lukija toivoo kustantajilta nykyistä monipuolisempaa sisältöä lehtiin.

– Kaikkea ei pidä suunnata suurelle yleisölle vaan myös marginaali-ilmiöt pitää ottaa huomioon, Fiskaali sanoo.

"Keskittymisestä hyötyvät vain omistajat"

Pauli ja Marja Rautama istuvat Metson mukavissa nojatuoleissa syventyneinä sanomalehtiin. Päivän mediauutinen on tavoittanut jo heidätkin.

– Mielenkiintoinen uutinen, mutta ei tämä yllätä. Keskittyminen noudattaa tavallista kapitalismijärjestelmän menoa. Median kohdalla se saattaa vaikuttaa niin, että kansalaisten mielipiteenvapaus vaarantuu ja Sanoman vaikutusvalta kasvaa tarpeettoman suureks, Pauli Rautama sanoo.

Hän kertoo huomanneensa, että kansalaisten sananvapaus on kaventunut jo nyt.

– Kun yritän kommentoida Hesarin juttuja, aika usein käy niin, että moderaattori iskee eikä julkaise kommenttejani. Vaikka en käytä edes pahoja sanoja.

Rautama näkee, että keskittymisestä on hyötyä ainoastaan omistajille, mutta ei lukijoille.

– Näkisin mielelläni, että pikkulehdet pystyisivät toimimaan ja leviämään, hän sanoo.

"Isoja kauppoja tehdään päivittäin"

Tamperelainen Pekka Vuorenmaa on keskittynyt edessään lukusalin pöydällä olevaan sanomalehteen. Häntä päivän mediauutinen ei juuri hetkauta.

– On varmaan aika normaalia tänä päivänä, että tällaisia isoja kauppoja tehdään lähes päivittäin. Parin päivän sisällä on tehty todella isoja kauppoja esimerkiksi rakennuspuolella. En osaa niistä millään lailla yllättyä, Vuorenmaa sanoo.

Vuorenmaan mielestä sanomalehdet ovat erittäin asiallisia. Hän kertoo käyvänsä lukemassa niitä kirjastossa päivittäin.

– Tokkopa nämä lehdet miksikään muuttuvat tämän kaupan jälkeen. Uskon, että ne pysyvät samoina, samoin kuin niiden asiakkaatkin, hän sanoo.

Pekka Vuorenmaan kanssa samoilla linjoilla on myös haastattelema mediatutkija Marko Ala-Fossi. Hänen mukaansa Alman lehtien lukijoiden ei kannata olla huolissaan paikallisuudesta.

– Kun Sanoma miettii, mitä lehdillä Pirkanmaalla ja Satakunnassa tehdään, tuskinpa paikallisuutta sopii unohtaa. Jos Sanoma haluaa hyvän tuloksen, paikallisuus pysyy varmasti osana liiketoiminnan keskeistä ajatusta, Ala-Fossi sanoo.

