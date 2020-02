Epäonnistunut viestintä aiheutti moraalisen paniikin Jyväskylässä – professori: "Mikään ei ole suomalaisille niin vastenmielistä kuin pakko"

Suomessa valmistellaan kansallista vesihuoltouudistusta. Suomen maaperään on kaivettu yli 100 000 kilometriä vesijohtoja. Niistä kuusi prosenttia on erittäin huonossa kunnossa. Viemäriputkiakin on yli 50 000 kilometriä ja näistä erittäin huonossa kunnossa 12 prosenttia. Simo Pitkänen / Yle