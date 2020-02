Itsenäiset Keskipohjanmaa ja Ilkka-Pohjalainen eivät näe peikkoja median omistuksen keskittymisessä – Olli Pirhonen: "Uskon, että tämä vahvistaa asemaamme kokonaisuudessa"

Keskipohjanmaa ja tammikuun lopusta lähtien ilmestynyt Ilkka-Pohjalainen ovat osakkaina Lännen Mediassa, jossa myös Alma Media on mukana. Lännen Median jatko pohdituttaa Keskipohjanmaan Vesa Pihlajamaata.

Keskipohjanmaa ja tammikuun lopusta lähtien ilmestynyt Ilkka-Pohjalainen ovat osakkaina Lännen Mediassa, jossa myös Alma Media on mukana. Lännen Median jatko pohdituttaa Keskipohjanmaan Vesa Pihlajamaata. Pasi Takkunen / Yle

KPK Yhtiöiden toimitusjohtaja Vesa Pihlajamaa yllättyi Sanoman Alma-kaupoista, mutta vain hetkeksi.

– Ensin se oli yllätys, että oho! Toisaalta ei ole, sillä toimiala on tilanteessa, jossa tällaisia järjestelyjä pitää ja on luonnollista tehdä.

Keskittyminen voi Pihlajamaan mukaan alalla jatkua yhä, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Synergiaa tulee keskittämisessä siinä, että peruskulut voidaan jakaa useamman lehden kesken.

Uutistuotannon on silti oltava paikallista.

– Ne uutiset, joita tilaajat haluavat, ovat paikallisia. Yhä on tilaa pienille toimijoille, vaikka meidän tyyppisille. Emme ole edes pienimmästä päästä. Mutta hyvin voi olla, että keskittyminen jatkuu.

Myös pienten lehtien loppuminen on hänen mukaansa mahdollista; Pihlajamaa pohtii, kuinka tuoreen kaupan myötä käy Alman pienille lehdille, sillä Sanoma on aiemminkin luopunut paikallislehdistä.

Vesa Pihlajamaa ei koe KPK yhtiöiden tilannetta suurten mediatalojen puristuksessa painostavana. Hän uskoo, että Keskipohjanmaa pysyy itsenäisenä jatkossa, joskin yhteistyötä tehdään.

Ne uutiset, joita tilaajat haluavat, ovat paikallisia. Vesa Pihlajamaa

Ei vaikutuksia toistaiseksi Ilkka-Yhtymässä

Ilkka-Yhtymän toimitusjohtaja Olli Pirhonen ei usko, että Sanoman Alma-kauppa näkyy suuresti pohjalaismaakunnissa.

– Meille tällä yrityskaupalla ei ole suoranaisia vaikutuksia, mutta toimialan kannalta tämä on iso ja merkittävä järjestely. Tällä haetaan pidemmän aikavälin toimintaedellytysten parantamista koko mediakentässä, Pirhonen sanoo.

Ilkka-Yhtymä omistaa Alma-Mediasta edelleen 10,9 prosenttia. Pirhosen mukaan Sanoman ja Alman tekemän kaupan merkitys selviää myöhemmin.

– Alma varmasti jatkaa strategiansa mukaisesti panostuksia digitaaliseen liiketoimintaan ja me olemme mukana kehittämisessä jatkossakin.

Myös maakuntamedioiden yhteenliittymä Lännen Median tulevaisuus otetaan Pirhosen mukaan keskusteluun tulevien kuukausien aikana, kun kilpailuviranomaisten kanta asiaan on saatu ja kauppa on selvä. Tässä vaiheessa asiasta on vaikea sanoa mitään.

Pirhosen mukaan Ilkka-Pohjalaisen myynti isommalle toimijalle ei ole näköpiirissä.

– En näe myyntipaineita. Varmasti on hyvä, että alalle muodostuu suuria toimijoita. Tilaa on kuitenkin pienemmillekin. Me jatkamme Ilkka-Pohjalaisessa kehitystyötä ja teemme jatkossa entistä vahvempaa maakunnallista mediaa tänne meidän alueelle. Uskon että tämä vahvistaa asemaamme kokonaisuudessa, Pirhonen sanoo.

Varmasti on hyvä, että alalle muodostuu suuria toimijoita. Tilaa on kuitenkin pienemmillekin. Olli Pirhonen

Miten käy Lännen Median ja STT:n?

Vesa Pihlajamaa on Lännen Median hallituksen puheenjohtaja.

Lännen Mediassa on osakkaana joukko sanomalehtiä, joilla on valtakunnallinen yhteistoimitus. Keskipohjanmaa ja Ilkka-Pohjalainen ovat mukana Lännen Mediassa.

Myös Alma Media on yksi Lännen Median osakkaista ja mukana yhteistyössä kahden maakuntalehden voimin.

Yhteistyön jatko pohdituttaa pian väistyvää puheenjohtajaa. Tuoreeltaan on sovittu, että Pihlajamaan seuraaja hallituksen puheenjohtajana valitaan Lännen Median nykyisistä osakkaista.

– Nopeasti ei tapahdu mitään, sillä kauppa vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Katsotaan sitten, miten kauppa toteutuessaan vaikuttaa yhteistyöhön, Pihlajamaa sanoo.

Sanoma on myös STT:n pääomistaja. Pihlajamaa muistuttaa kuitenkin, että STT:n ja Lännen Median roolit ovat hieman erilaiset.

– Voisin kuvitella, että tilaa voi löytyä molemmille, mutta jotain hienosäätöä on ehkä tarpeen tehdä.

Lisää aiheesta:

Sanoma ostaa Aamulehden, Satakunnan kansan ja 13 muuta Alman lehteä

Lehtien keskittyminen huolettaa lukijoita: "Vaikuttaako tämä niin, että lehdet tehdään Helsingissä ja täällä luetaan, mitä siellä tapahtuu?"