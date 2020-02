Tila-auto ja verovapaus, jos teet tarpeeksi lapsia – Nóra Kiralyn kaltainen suurperheen äiti on Unkarin ratkaisu väestökatoon

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Unkarin vauva­talkoot Unkarin kansallismielinen johto varoittaa kansakunnan katoamisesta, mutta sanoo ei maahanmuutolle. Unkari haluaa unkarilaisia lapsia. Kannustimena ovat laajat perhe-edut. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

BUDAPEST/BÓLY Yksi viidestä on kateissa. Budapestilainen Nóra Király etsii vaatekaapista, makuuhuoneesta ja kylpyhuoneesta, mutta tyttöä ei löydy.

Yhdeksänvuotias Zsuzsanna piileskelee.

Lastenhuoneessa 12-vuotias András pänttää matematiikkaa isoisänsä kanssa. Isoäiti on vienyt viisivuotiaan Kristinan pesulle. Balázs, 11, ja Julianna, 7, seilaavat huoneiden väliä.

Käynnissä on tavallinen arki-ilta Budan puolella Unkarin pääkaupunkia. Eteisen seinälle on kerätty kymmenien kuvien kokoelma perheen lapsista eri kokoonpanoissa. Yhdessä valokuvassa kypäräpäinen lapsi pujottelee laskettelusukset jalassa.

Asunto on tilava, ja siellä täällä lojuu lapsiperheen kodeille tyypillisiä kasoja; leluja, harrastusvälineitä ja vaatteita.

Arki on tiheää, mutta Nóra Királylle suurperhe on pitkäaikainen unelma.

– Olen aina tiennyt mieheni kanssa, että haluamme paljon lapsia, Király kertoo.

Nóra Király tukee Unkarin hallituksen politiikkaa. Hänen mukaansa Unkarissa on jälleen suosittua perustaa perhe. Balint Bardi

Királyn kaltaiset monilapsiset perheet ovat puolestaan Unkarin poliittisen johdon unelma.

Unkarin väestö supistuu. Tilastot eivät ole aina täysin tarkkoja, mutta satoja tuhansia unkarilaisia on muuttanut ulkomaille, erityisesti läntisiin EU-maihin.

Syntyvyys on pienempi kuin kommunismin kaatuessa vuonna 1989. Samaan aikaan eliniän odote on kasvanut. Väestö ikääntyy ja työvoimasta on pulaa.

YK, Harri Vähäkangas / Yle

Unkarilla on siis käsissään hyvin suomalainen ongelma. Syntyvyys halutaan kasvuun.

Király istahtaa olohuoneen sohvalle ja alkaa luetella saamiaan perhe-etuja. Lapsiperheille myönnettävän 30 000 euron lainan takaisin maksettava osuus pienenee lapsi lapselta. Kolmannen jälkeen sitä ei tarvitse maksaa ollenkaan takaisin.

Monilapsisia perheitä tuetaan tilavamman auton hankinnassa. Vanhempainvapaata on kolme vuotta.

Neljä lasta synnyttäneen tai kasvattaneen äidin ei pidä maksaa tuloveroa – enää koskaan.

– Tämä osoittaa naisten arvostamista. Hallitus näyttää etujen myöntämisellä kunnioittavansa naisia, Király sanoo.

Uusi Keski-Eurooppa Itäisen Keski-Euroopan maat etsivät menestystä omilla ehdoillaan. Juttusarjassa kurkistetaan, miltä moderni elämä näyttää Puolassa, Unkarissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Sarjan ensimmäinen juttu kertoi Puolan brexit-paluumuuttajien kokemuksista: “Puolalaisille putkimiehille” riittää nyt töitä sekä kotimaassa että Saksassa – Suurta paluumuuttoa Britanniasta ei ole vielä nähty

Király on Unkarin nykyjohdon kannattaja ja todella tyytyväinen hallituksen perhepolitiikkaan.

– On jälleen suosittua perustaa perhe ja kasvattaa lapsia.

Kyse ei ole vain rahallisesta tuesta. Királyn mukaan koko yhteiskunnallinen ilmapiiri on lapsimyönteinen.

Hotelleissa ja ravintoloissa ei katsota kieroon, vaikka paikalle ilmestyisi viiden lapsen kanssa.

Päinvastoin. Monilapsisista perheistä halutaan nyt normi ja ratkaisu Unkarin väestökatoon.

Eurostat, Harri Vähäkangas / Yle

Pääministeri Viktor Orbán sanoi syyskuussa pidetyssä konferenssissa, että kymmenmiljoonainen väestö saattaa kadota, jos syntyvyyttä ei saada kasvuun.

– Ei ole vaikea kuvitella, että jäljelle jää viimeinen mies, joka sammuttaa valot, Orban sanoi.

Orbánin mukaan maahanmuutto ei ole ratkaisu väestökatoon vaan perhepolitiikka. Unkarin hallitus haluaa lisää nimenomaan unkarilaisia vauvoja.

Nationalistinen pääministeri sanoo muuten “väestönvaihdon” uhkaavan Eurooppaa, jos eurooppalaisten vauvojen sijaan väestönkasvun korvaa maahanmuutto. Väestönvaihto on yleensä äärioikeiston käyttämä termi, ja Unkarin johto vihjaa väestönvaihdon olevan vasemmistopoliitikkojen tai juutalaisen suursijoittajan George Sorosin tavoitteena.

Todellisuudessa Unkarissa on hyvin vähän maahanmuuttajia Euroopan ulkopuolelta.

Orbánin valtakauden pääteesejä on ollut maahanmuuton kiivas vastustaminen. Orbán on profiloinut itsensä kristityn Euroopan puolustajaksi maahanmuuttoa vastaan.

Vuonna 2015 Unkari oli satojentuhansien turvapaikanhakijoiden kauttakulkumaa, mutta harva heistä jäi. Tällä hetkellä rajanylittäjien asema on Unkarissa todella vaikea: ihmisoikeusjärjestö Unkarin Helsinki-komitea (siirryt toiseen palveluun) joutuu taistelemaan jopa sen puolesta, että raja-alueella pidettävät turvapaikanhakijat saavat ruokaa.

Orbán pitää maahanmuuttoa uhkana.

Maastamuutosta puhutaan vähemmän, vaikka sen vaikutukset ovat Unkarin väestön kannalta dramaattisempia. Opposition mukaan nimittäin yksi syy lähteä on kymmenen vuotta putkeen vallassa istuneen Orbánin heikko ja demokratiaa polkeva politiikka.

Itäisen Keski-Euroopan maista Puolasta, Slovakiasta, Tšekistä ja Unkarista on muuttanut pois miljoonia ihmisiä.

YK, Harri Vähäkangas / Yle

Iso osa heistä on muuttanut Euroopan unionin sisällä läntiselle puoliskolle. Lähtijät ovat usein nuoria. Heidän mukanaan Unkarista on lähtenyt pala tulevaisuutta, sillä heidän lapsensa, uusi sukupolvi syntyy osin ulkomailla.

Budapestilainen Kinga Kánya oli 25-vuotias, kun Unkari liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 2004. Moni hänen sukupolvestaan lähti länteen.

Kánya, 41, jäi ja vetää nykyään Unkarin pääkaupungissa perheitä auttavaa kansalaisjärjestöä. Oman maan muuttaminen voi olla vaikeampaa kuin maasta muuttaminen, mutta Kánya päätti yrittää.

Kädet ovat täynnä kahdenlaista työtä. Vanhemmille sukupolville Kányan järjestö vetää sururyhmiä.

– Unkarissa on paljon surevia vanhempia, joiden lapset ovat muuttaneet länteen, Kánya kertoo kerrostalo-asuntoon tehdyissä pienissä toimitiloissa Budapestissa.

Sururyhmissä käydään läpi tunnetta siitä, mitä omalle elämälle käy, kun lapset ja lapsenlapset eivät ole lähellä. Läheiset, spontaanit välit lapsenlapsiin eivät aina muodostu, jos jälkikasvu asuu kaukana.

– He surevat oman tulevaisuutensa ja odottamansa isovanhemmuuden menettämistä.

Kinga Kányan mielestä Unkarin hallitus haluaa naisista kokopäiväisiä äitejä. Balint Bardi

Toinen osa järjestön työtä on lapsiperheiden auttaminen. Kánya ei ole täysin vakuuttunut, auttavatko Orbánin hallituksen perhe-edut eniten apua tarvitsevia perheitä.

Tuloveroista vapauttaminen on iso etu erityisesti hyvätuloisille. Entäs sitten vanhemmat - tai lähinnä äidit - jotka eivät voi käydä töissä esimerkiksi lapsen vammaisuuden vuoksi? Entä onko Unkarin suuren romanivähemmistön tarpeet huomioitu?

Moni eduista koskee vain naimisissa olevia heteropareja.

Kányalla on itsellään kolme kouluikäistä lasta ja ura. Se on ollut mahdollista vain, koska kansalaisjärjestön työ joustaa ja lasten isä on jäänyt vuorollaan kotiin. Kányan mielestä perheitä auttaisi paremman päivähoitoverkon rakentaminen.

Unkarissa päivähoito on pakollinen yli kolmivuotiaille, mutta sitä ennen päivähoitopaikkaa on vaikea löytää.

– Nyt naisista halutaan kokopäiväisiä äitejä, hän sanoo.

Unkarin johdon perhepolitiikka kohdistuu erityisesti naisiin, joiden toivotaan synnyttävän nykyistä enemmän lapsia. Suomessa Antti Rinteen puolihuolimaton synnytystalkoot-kommentti herätti valtaisaa kritiikkiä, mikä puolestaan vaikeutti syntyvyysvajeesta puhumista.

Unkari on erilainen maa. Kányan mukaan unkarilaiseen kulttuuriin kuuluu käsitys siitä, että naisten eli äitien tehtävänä pitää perhe koossa.

– Puolustaa perhettä tulipesän ääressä, hän sanoo.

Vanhempainvapaita voivat Unkarissa pitää myös miehet, mutta osuus on Suomen tapaan pieni. Vuonna 2016 vanhempainvapaalla olevista 4,7 prosenttia oli miehiä, mutta vuotta myöhemmin jo kahdeksan prosenttia.

Viime vuonna takaisin Unkariin muuttanut Zsuzsanna Kovács on vielä pääosin kotona puolitoistavuotiaan Lórant-pojan kanssa. Balint Bardi

Maan johdossa osuudet ovat toisin päin. Unkarissa oli pitkään sataprosenttinen mieshallitus, mutta nyt mukana on myös kaksi naisministeriä.

Unkarin perhepolitiikan arvomaailma vertautuukin Venäjään tai Yhdysvaltain arvokonservatiivisiin piireihin eikä läntisiin lähimaihin.

Toisin kuin vielä 1990-luvulla näytti, entisen itäblokin esikuvia eivät ole enää länsinaapuri Saksa tai länsimainen liberaali demokratia.

Orbán on julistanut Unkarin esikuviksi Turkin ja Venäjän, ja haastanut avoimesti EU:n demokratiakäsityksen.

Myös Puola on konservatiivisen nationalistihallituksen johdolla ottanut saman suunnan kuin Unkari. On menty kauemmas EU:n perusarvoista kuten oikeusvaltioperiaatteesta ja lähemmäs autoritaarista kansallismielistä mallia.

Tässä perhepolitiikka on avainasemassa.

Puolassa kansalliskonservativiinen Laki ja oikeus -puolue turvasi vaalivoittonsa 2019 isolta osin avokätisen lapsilisän vuoksi, jota laajennettiin ennen vaaleja. Puolassa lapsilisä on enemmän kuin se mitä Suomessa saa ensimmäisestä lapsesta: 500 zlotya eli noin 120 euroa.

Pakettiin kuuluu se, että naisten asema määritetään entistä vahvemmin äitiyden kautta. Puolassa kansallismieliseen perhearvojen korostamiseen liittyy myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen väheksyminen ja solvaaminen, mikä oli yksi Laki ja oikeus -puolueen pääteemoista syksyn vaaleissa.

Entisen itäblokin maissa feminismillä on huono kaiku osittain kylmän sodan peruna: sosialistisessa järjestelmässä vallitsi muka tasa-arvo, vaikka todellisuudessa naisten osaksi jäi kodinhoito palkkatöiden lisäksi.

Osin sen kehno maine johtuu nykypolitiikasta, jossa korostetaan perinteisiä sukupuolirooleja. Unkarissa esimerkiksi yliopistojen sukupuolentutkimus on ajettu ahtaalle.

Budapestilainen Kánya on kansalaisjärjestötyössä huomannut sen, mikä viesti uppoaa unkarilaisiin. He nimesivät yhden kampanjansa vuonna 2018 “Äitien vallankumoukseksi”, sillä termi “Naisten vallankumous” olisi hänen mukaansa herättänyt vain vastustusta.

Poliitikot haluavat ajaa nimenomaan äitien asiaa, eivät naisten.

Politiikan tutkija Attila Juhasz Political Capital -tutkimuslaitoksesta sanoo, että myyttisellä äitiydellä rakennetaan identiteettipolitiikkaa.

Politiikan tutkija Attila Juhasz. Balint Bardi

– Viesti on se, että paikallisia perheitä tukemalla voimme puolustaa Unkarin kulttuuria, hän sanoo.

Maastamuutto on vaikuttanut erityisesti pienissä kaupungeissa ja maaseudulla. Näillä alueilla on todellista pelkoa perinteisen elämäntavan ja kulttuurin kuolemasta, kun nuoret ovat lähteneet muualle.

– Hallituksen identiteettipolitiikka rakentuu tämän pelon päälle. Hallituksen mukaan tarvitsemme vauvoja, jotta Unkarin kulttuuri ja kansa säilyvät, Juhasz sanoo tutkimuslaitoksen tiloissa Budapestissa.

Haasteena on saada paikalliset perheet pysymään paikallisina. Siksi pikkukaupungeissa on alettu miettiä luovia ratkaisuja lapsiperheiden houkuttelemiseksi.

Viktor Schneider ja Zsuzsanna Kovács muuttivat Itävallasta Unkariin, kun he saivat kahdeksi vuodeksi asunnon ilman vuokranmaksua. Balint Bardi

Valoisassa olohuoneessa potkuautot on parkkeerattu suoraan riviin. Autojen omistaja, puolitoistavuotias Lóránt nukkuu viereisessä huoneessa päiväunia.

Vielä vuosi sitten perhe asui naapurimaassa Itävallassa, jonne vanhemmat Viktor Schneider ja Zsuzsanna Kovács olivat muuttaneet parikymppisinä töihin.

Sitten silmiin osui ilmoitus Schneiderin kotikaupungista Bólysta Unkarin eteläosasta. Kaupunki tarjosi nuorille perheille asunnon kahdeksi vuodeksi ilman vuokranmaksua.

Perhe anoi asuntoa ja sai sen. Suuri kolmio on vastaremontoitu ja mukana tulivat kodinkoneet. Samaan aikaan lähistöllä avattiin uusi päiväkoti.

– Päätimme palata, kun moni pala loksahti paikoilleen. Kovacs sanoo.

Elämä on toistaiseksi rauhallista. Kovács on vielä pääosin kotona Lórántin kanssa ja Schneider käynnistelee tatuointibisnestä. Liike kannattaa pienessä 8000 asukkaan kaupungissa vain, jos hän saa markkinoitua sitä myös lähiseutujen asukkaille.

Viktor Schneider on perustanut tatuointiliikkeen Bólyyn. Puolitoistavuotias Lóránt kurkistelee ovella. Balint Bardi

Kahden vuoden ilmainen asuminen vaikutti merkittävästi perheen paluuseen. Asettumista pikkukaupunkiin kauas kasvukeskuksista voi kokeilla rauhassa ilman suuria sijoituksia, kuten talon ostamista.

Lisäksi unkarilaispankit edellyttävät usein vuoden asumista ulkomailta paluun jälkeen, ennen kuin asuntolaina voidaan myöntää.

Nyt perhe miettii rauhassa oman talon rakentamista, sillä kahden vuoden vuokravapauden ajan elinkulut ovat matalat. Rahat Bólyn kaupungin tarjoamaan asuntoprojektiin tulivat Euroopan unionilta.

Vastineeksi asunnosta perhe on sitoutunut tekemään jonkin verran talkootöitä, kuten pihan kunnostusta päiväkodilla.

Bólyn kaupunginhallinnossa projektista vastaava Noémi Gutai sanoo, että he kilpailevat nuorista perheistä koko Euroopan kanssa. Bólyn pitää pystyä tarjoamaan nuorille perheille jotain, mitä Wien tai Lontoo ei tarjoa.

Noémi Gutai sanoo, että nuorten perheiden täytyy pystyä näkemään tulevaisuutensa Bólyssa, jotta he eivät muuta pois. Balint Bardi

– Heidän pitää pystyä näkemään oma tulevaisuutensa täällä, jotta he eivät lähde ulkomaille tai suuriin kaupunkeihin, Gutai sanoo.

Kovácsin ja Schneiderin perhe on tyytyväinen, koska kaupungissa on nyt myös nuorisotalo, paljon kulttuuritarjontaa ja jopa parisuhdeiltoja pariskunnille.

Perheen isälle paluu oli tärkeä myös lapsen juurtumisen vuoksi. Schneiderin mukaan lapsen itsetunnon kannalta on merkittävää oppia oman maan kieli, historia ja kulttuuri kunnolla.

– Hän voi aina myöhemmin päättää palata ulkomaille.