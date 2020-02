Ruotsissa vasemmisto ja oikeisto ovat löytäneet yhteisen sävelen oppositiossa – Puolueiden valtataistelut laittavat politiikan säännöt uusiksi

Vasemmistopuolueen yhteistyö maltillisen kokoomuksen kanssa on hyvin poikkeuksellista. Asiantuntijan mukaan tilanne hyödyttää lopulta oikeistoa ja ruotsidemokraatteja.

TukholmaAsiakysymykset ovat viime kuukausina jääneet poliittisen pelin jalkoihin Ruotsissa eikä se ole jäänyt huomaamatta äänestäjiltä.

– Se on katastrofaalista! Pelkästään katastrofaalista! Kaikessa on kysymys vain puolueista eikä asioista, puuskahtaa juuri eläkkeelle jäänyt Ann Nilsen Tukholman Vanhassakaupungissa.

Nilsen ei ole ainoa, joka on pettynyt poliitikoihin Ruotsissa. Yhä useamman kuulee sanovan, että poliitikot ovat enemmän kiinnostuneita muusta kuin yhteisten asioiden hoitamisesta.

–Paljon puhutaan siitä, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Nuorten keskuuteen on tullut jakoja, ketä on sopivaa äänestää ja ketä ei. Tilanne on jopa jännittynyt. En ymmärrä sitä, vaan kaikkien kanssahan pitäisi pystyä puhumaan, pohtii Alvin Falk.

Alvin Falk sanoo, että politiikassa puhutaan liikaa siitä, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Frida Lönnroos/Yle

Politiikassa on aina kysymys vallasta, mutta nyt se on entistäkin keskeisempää Ruotsissa.

– Politiikasta on tullut entistä enemmän peliä. Hallituksen muodostamisen jälkeen luultiin , että asiakysymykset tulisivat vahvasti esille, mutta oppositio on alkanut toimia yhdessä hallitusta vastaan ja peli on korostunut, sanoo Ruotsin yleisradion SVT:n politiikan erikoistoimittaja Elisbeth Marmorstein.

Eristettyjen puolueiden kannatus nousee

Ruotsiin muodostettiin hallitus viime vuoden tammikuussa. Entiset porvariblokin jäsenet, keskusta ja liberaalit, lupasivat tukea sosialidemokraattien ja ympäristöpuolueen muodostamaa hallitusta.

Vastineeksi porvaripuolueet saivat ohjelmaan monia niille tärkeitä tavoitteita. Sosialidemokraatit ovat joutuneet toteuttamaan hyvin oikeistolaista politiikkaa. Puolueen kannatus on laskenut roimasti.

Yhteistyösopimuksella estettiin ruotsidemokraattien ja vasemmistopuolueen vaikutusvalta politiikkaan. Vasemmistopuolueen poissulkeminen oli erityisesti markkinaliberaalin keskustan vaatimus.

Molempien puolueiden sivuttamisesta on seurannut, että niiden kannatus on lähtenyt kovaan nousuun.

– Yhteistyö vasemmistopuolueen kanssa on maltilliselta kokoomukselta taktinen veto, joka tekee ruotsidemokraateista hyväksyttävämpiä, sanoo Ruotsin television politiikan toimittaja Elisabeth Marmorstein. Frida Lönnroos/Yle

Ruotsin SVT:n poliitiikan erikoistoimittaja Elisabeth Marmorsteinista tilanne on ollut hämmentävä äänestäjille jo yli vuoden.

– Sosialidemokraattien vaalilupaus oli tehdä uudistuksia. Sen sijaan puolueen kädet ovat sidotut hallituksessa eikä reformeja tule. Keskusta ja liberaalit lupasivat lopettaa Löfvenin pääministeriyden, mutta lähtivätkin tukemaan häntä, sanoo Marmorstein.

Ennen vaaleja maltillinen kokoomus ja kristillisdemokraatit vakuuttivat, että ne eivät neuvottele ruotsidemokraattien kanssa, mutta tämäkin lupaus on rikottu.

Tukholmassa kuulee yhä useammin ihmisten purkavan pettymystään poliittiseen tilanteeseen. Asiakysymykset ovat monien mielestä jääneet valtataistelun jalkoihin. Frida Lönnroos

Oppositio pakottaa sosialidemokraatteja vasemmalle

Hallituksella ja sitä tukevilla puolueilla ei ole enemmistöä. Ne olivat laskeneet sen varaan, että vasemmistopuolue tukisi heitä ja sosialidemokraattista pääministeriä Stefan Löfveniä tiukan paikan tullen. Vaihtoehtonahan olisi, että maalla olisi oikeistohallitus ruotsidemokraattien tuella.

Vasemmistopuolue on kuitenkin monien yllätykseksi ryhtynyt aktiivisesti ampumaan alas hallituksen esityksiä yhdessä oikeiston kanssa.

Puolue on neuvotellut entisten poliittisten arkkivihollisten, maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kanssa yhteisistä kannoista.

Näillä on torpattu työvoimapalveluiden yksityistäminen ja saatu lisättyä rahoitusta julkisiin palveluihin. Myös ulkomaisen työvoiman käytön kynnystä jouduttaneen nostamaan sen aiotun laskemisen sijaan.

Svenska Dagbladetin kokenut politiikan toimittaja Göran Eriksson pitää Ruotsin politiikkaa juuri nyt hämmentävänä. Frida Lönnroos

Tilanne on poikkeuksellinen myös politiikan ammattilaisen mielestä.

– Välillä tuntuu, kuin olisin ottanut hallusinaatioita aiheuttavia lääkkeitä. Vasemmistopuolue yhdessä oikeiston kanssa pakottaa sosialidemokraatteja tekemään lähempänä sosialidemokraattien omaa linjaa olevia päätöksiä kuin mitä ne voisivat tehdä hallitusohjelman mukaan, sanoo Svenska Dagbladetin politiikan erikoistoimittaja Göran Eriksson.

Eriksson sanoo, että sosialidemokraatit näyttelevät julkisuudessa pettynyttä ja närkästynyttä, vaikka ovat tosiasiassa hyvillään tilanteesta.

Vasemmistopuolue uhittelee kaatavansa hallituksen

Vasemmistopuolueen yhteistyö maltillisen kokoomuksen kanssa on täysin poikkeuksellista.

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt sanoo Ylen haastattelussa, että se on ollut pakotettu siihen.

– Sosialidemokraatit ovat menneet oikealle jopa maltillisesta kokoomuksesta.

– Hallitus on päättänyt, että se ei neuvottele meidän kanssamme. Jos me voimme muiden puolueiden kanssa viedä hallitusta vasemmalle, niin tietysti teemme niin, hän sanoo.

– Jos saamme oikeistopuolueiden kanssa vietyä hallituksen suuntaa vasemmalle, niin tietysti teemme sen, sanoo vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt. Frida Lönnroos

Vasemmistopuolue aikoo jatkaa hallituksen politiikan pakottamista vasemmalle.

Jos hallitus aikoo suunnitelmiensa mukaisesti heikentää irtisanomissuojaa ja vapauttaa vuokrasääntelyä, tulee vasemmistopuolue äänestyttämään hallituksen luottamuksesta.

Nämä kysymykset ovat tulossa eteen vuoden kuluttua.

–Ymmärrän hyvin, että äänestäjä on hämillään. Uskon, että moni vasemmistoäänestäjä ihmettelee eniten sitä, miksi Stefan Löfven tottelee keskustapuolueen kieltoa olla neuvottelemasta meidän kanssamme, hän sanoo.

Hallituksella ei ole enemmistöä Ruotsin valtiopäivillä. Frida Lönnroos/Yle

Yhteistyön uskotaan johtavan oikeiston vahvistumiseen

Vasemmistopuolueen puheenjohtajaa Jonas Sjöstedtiä on kritisoitu siitä, että puolue laskee oppositioyhteistyössään ruotsidemokraattien tuen varaan.

Maahanmuuttokriittinen ruotsidemokraatit ja vasemmistopuolue ovat arvoiltaan toistensa vastakohtia.

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on luvannut puolueen äänestävän valtiopäivällä kaikkien esitysten puolesta, joilla pyritään kaatamaan hallitus tai vaikeuttamaan sen työtä.

– Me emme neuvottele ruotsidemokraattien kanssa. He äänestävät miten haluavat, mutta me emme lopeta oman politiikkamme tekemistä siksi, että he ovat valtiopäivillä, puolustautuu Sjöstedt.

Politiikan toimittaja Marmorstein uskoo, että yhteistyöllä on seurauksia. Vasemmistopuolue toimii hänen mielestään poliittisten vastustajiensa hyväksi.

– Tämä on taktinen veto maltilliselta kokoomukselta. Kun he tekevät yhteistyötä vasemmistopuolueen kanssa ja ruotsidemokraatit tukevat tätä yhteistyötä, he arkipäiväistävät yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa sanoo Elisabeth Marmorstein.

Samaa mieltä on Svenska Dagbladetin Göran Eriksson.

– Seurauksena on, että seuraavissa vaaleissa maltillisella kokoomuksella ja kristillisdemokraateilla on matalampi kynnys tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. He eivät perusta omaa blokkia, mutta tulevat suhtautumaan avoimemmin yhteistyöhön, sanoo Eriksson.

