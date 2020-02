Palestiinalaisten presidentti Abbas tyrmäsi Trumpin rauhansuunnitelman: "Mikä oikeus sinulla on viedä meiltä maat?"

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas antaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Lähi-idän rauhansuunnitelmalle täystyrmäyksen.

– Tämä suunnitelma vie palestiinalaisilta kaikki oikeudet, Abbas sanoi puhuessaan tänään YK:n turvallisuusneuvostolle.

Hänen mukaansa rauhansuunnitelmassa ei ole huomioitu lainkaan palestiinalaisten tarpeita, ja se ei siksi saa koskaan aikaan pysyvää rauhaa.

– Ylhäältä päin tyrkytetty rauha ei voi olla kestävää, Abbas sanoi ja kysyi Trumpilta, mikä antaa tälle oikeuden viedä palestiinalaisten maat.

Trumpin rauhansuunnitelma on hänen vävypoikansa Jared Kushnerin käsialaa. Kushnerilla ei ole aiempaa kokemusta rauhanneuvotteluista. Hän on sanonut aiemmin, että hänen kokemattomuutensa on avain (siirryt toiseen palveluun) kestävän rauhan saavuttamiseksi Israelin ja palestiinalaisten välille.

– Tämä rauhansopimus ei perustu kansainväliseen kumppanuuteen. Se on yhden valtion toisen valtion tuella tekemä, Abbas sanoi ja esitteli turvallisuusneuvon jäsenille karttaa rauhansuunnitelmasta, jota hän kutsui reikäiseksi kuin sveitsiläinen juusto.

Pettymys rauhansuunnitelmaa yhdistää palestiinalaiset

Trumpin rauhansuunnitelma ei ole erityisen suosittu palestiinalaisten keskuudessa. Mielipidemittausten mukaan 94 prosenttia palestiinalaisista ei kannata sitä.

Rauhansuunnitelman julkaisemin jälkeen myös palestiinalaisten into kahden valtion ratkaisuun, eli malliin, jossa palestiinalaisalueet itsenäistyvät, on pohjamudissa.

– En ole koskaan nähnyt palestiinalaisia näin yksimielisinä minkään asian suhteen, tuoreen mielipidemittauksen toteuttaneen Palestinian Center for Policy and Survey Researchin johtaja Khalil Shikaki sanoi.

Rauhansuunnitelma on saanut aikaan myös sen, että kaksi kolmasosaa palestiinalaisista on Israelin vastaisen aseellisen vastarinnan kannalla.

Trumpin rauhansuunnitelma laillistaisi Israelin siirtokunnat

Trumpin mukaan uusi rauhansuunnitelma tarjoaa "realistisen kahden valtion ratkaisun". Palestiinalaiset saisivat suunnitelman toimeenpanon myötä oman valtion, joka Trumpin mukaan kaksinkertaistaisi palestiinalaisalueen koon. Palestiinalaisten valtiolla ei olisi suunnitelman mukaan omaa armeijaa.

Trumpin suunnitelman mukaan muun muassa Israelin siirtokunnat Länsirannalla säilyisivät osana Israelia eikä palestiinalaispakolaisilla olisi oikeutta palata Israeliin.

Trump lupasi myös Jerusalemin Israelin jakamattomaksi pääkaupungiksi, vaikka palestiinalaiset vaativat oman, perustettavan valtionsa pääkaupungiksi Itä-Jerusalemia.

Lähteet: AFP, AP, Reuters