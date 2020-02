Herätys: Hoitajamitoituslain sudenkuopat, harrastuskyydillä lisäaikaa iltoihin, valmennuskurssien määrä räjähti, sää on lauha

Hoitajamitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden on hoivakodissa.

Hoitajamitoituksella tarkoitetaan sitä, kuinka monta hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden on hoivakodissa. Kati Turtola / Yle

Eduskunta käsittelee tänään hallituksen hoitajamitoituslakia

Ylen erikoistoimittaja Tiina Merikanto analysoi, minkälaisia vaaroja laki sisältää. Hänen mukaansa hoitajamitoituksen lisäksi tarvitaan paljon muitakin parannuksia, jos vanhuspalvelut aiotaan pelastaa.

Kyytipalvelu vie lapset koululta suoraan harrastuksiin

Harrastuskyytipalvelun autot kiertävät hakemassa lapsia kouluilta ja vie heidät suoraan harrastuspaikoille. Anne Savin / Yle

Tampereella kokeillaan kyytipalvelua, jonka tavoite on aikaistaa lasten harrastuksiin menoa. Kokeilussa kyyti maksaa kolme euroa suuntaansa ja mukana on toista sataa lasta kymmeniltä eri kouluilta. Harrastuskyytipalvelua on rakennettu vuoden verran neljän urheiluseuran, Tampereen kaupungin ja kahden konsulttitoimiston kanssa.

Pääsykoeuudistuksen piti vähentää valmennuskursseja, mutta toisin kävi

Abikurssien myynti on kasvanut kautta linjan. Sami Takkinen / Yle

Lukiolaisille myytyjen valmennuskurssien määrä on moninkertaistunut. Jatkossa valmennuksia myydään jo yhdeksäsluokkalaisille, arvioi jutussamme valmennuskursseja myyvän yrityksen toimitusjohtaja.

Hyvin harva vauva jää Suomessa rokottamatta

Laumasuoja vaihtelee sen mukaan, kuinka herkästi tauti tarttuu. Tuhkarokko nujertuu vasta, jos 95 prosenttia ihmisistä on rokotettu. Rex Features / AOP

Suomessa 99,4 prosenttia lapsista saa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat perusrokotukset ennen kuin aloittaa koulun. Alle kolmivuotiaista kokonaan rokottamattomien osuus on noin prosentti, kertoo valtakunnallinen rokotusrekisteri.

Sanders näyttää voittavan New Hampshiren esivaalit, tuloslaskenta jatkuu

Senaattori Bernie Sanders lähti ennakkosuosikkina New Hampshiren tiistain esivaaleihin. Andreas Vingaard

Yhdysvalloissa Vermontin senaattori Bernie Sanders johtaa odotetusti New Hampshiren osavaltion esivaaleja. Toiseksi on nousemassa entinen pormestari Pete Buttigieg. Kolmannelle sijalle näyttää kirivän yllätysehdokas Amy Klobuchar.

Virossa kevytkannabistuotteet eivät olleetkaan niin kevyitä

Viroon on lyhyen ajan sisällä perustettu useita kevytkannabista myyviä kivijalkakauppoja. Silja Massa

Osa Virossa myytävistä kevytkannabistuotteista on ollut liian vahvoja. THC:n laillinen raja on 0,2 prosenttia, mutta joissain tuotteissa THC:ta oli jopa 3 prosenttia. Kuutta virolaista kevytkannabiskauppaa vastaan on aloitettu rikostutkinta.

Lauha sää jatkuu

Matti Huutonen / Yle

Suomen yllä on laaja matalapaineen alue. Sää on suurimmassa osassa maata pilvistä, paikoin sataa vähän räntää tai lunta. Pohjoisessa myös jäätävät sateet ovat mahdollisia.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.