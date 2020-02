Rakel Lignell kertoi kirjassaan nuoruuden parisuhdehelvetistä ja sai valtavasti yhteydenottoja – "Täälläkin joka kolmas nainen joutuu sitä kokemaan"

Kirjailija, tuottaja Rakel Lignellin syksyllä julkaistu omaelämäkerrallinen teos Älä sano että rakastat syntyi pitkän prosessin tuloksena. Lignell kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa tienneensä aina, että tulisi avaamaan kokemuksensa kirjaksi. Kesti kuitenkin lähes 30 vuotta ennen kuin hän koki, että aika oli siihen sopiva.

– Ehkä vähän pelkäsin, käynnistääkö se minussa jonkun ison ryöpyn, kun alan tonkimaan asiaa, Lignell sanoi.

Kirjan tapahtumat sijoittuvat Berliiniin ja vuosiin, jolloin parikymppinen Rakel Lignell, silloinen Honkanen, opiskeli kaupungissa viulunsoittoa. Kuvioihin ilmestyi hurmaava mies ja parisuhde. Melko pian mies muuttui väkivaltaiseksi ja tilanteet äityivät niin pahoiksi, että lopulta Lignell makasi sairaalassa mustelmilla ja tärykalvo puhjenneena.

– Se alkoi salakavalasti, ja sitten kun se räjähti, niin pyhästi päätin, että tämä oli nyt tässä. Mutta sitten tavalla ja toisella minut maaniteltiin takaisin ja annoin uusia mahdollisuuksia itse asiassa useammankin kerran.

Lignell kuvaili tilannetta monisyiseksi verkoksi, johon oma psyyke alistetaan.

– Sitä kuvittelee, että on minun vastuullani, miten minua kohdellaan, ja sitä ripustautuu niihin hyviin hetkiin ja lupauksiin.

Tärkeintä olisikin hänen mielestään, että parisuhdeväkivaltaa kokenut uskaltaisi puhua kokemastaan heti jollekin. Että uhri uskaltaisi toimia häpeän tunteen yli. Lignell kuvaakin, että juuri häpeä on ollut hänellä keskeisin tunne kaikkien tapahtumien jälkeen.

– Niin kauan kuin vaikenee ja häpeää eikä kehtaa puhua siitä, se on varmin nakki saada uhri jäämään suhteeseen.

Lignell toivookin, että häpeää saataisiin murrettua.

– Täällä Suomessakin joka kolmas nainen joutuu sitä kokemaan. Jos ajatellaan huonetta, jossa on jonkin verran väkeä, siinäkin on aika moni, joka on väkivaltaa kokenut. Silti siitä ei puhuta.

Kirjassa avattu todellisuus on koskettanut monia lukijoita, ja Lignell kertoo saaneensa valtavasti palautetta ja yhteydenottoja.

– Todella koskettavia tarinoita ja hyvin eri vinkkelistä. Ja se on yllättänyt, että monet ovat kertoneet, että he ovat saaneet kiinni omassa lapsuudenkodissaan tapahtuneista asioista.

Raakel Lignellin koko haastattelu katsottavissa Areenassa.