Analyysi: New Hampshire tarjosi Sandersille ja Buttigiegille tuulta purjeisiin, Klobucharille jymy-yllätyksen ja Bidenille mahalaskun

Senaattori Bernie Sanders lähti ennakkosuosikkina New Hampshiren tiistain esivaaleihin.

Senaattori Bernie Sanders lähti ennakkosuosikkina New Hampshiren tiistain esivaaleihin. Justin Lane / EPA

Manchester, New HampshireNew Hampshiren esivaalien kärkikaksikko ei yllättänyt. Senaattori Bernie Sanders ja entinen pormestari Pete Buttigieg olivat jo mielipidekyselyissä kärjessä.

Tosin vaikka gallupeja ei olisi nähnyt ensimmäistäkään, Sandersin ja Buttigiegin suosion saattoi New Hampshiressa päätellä epätieteellisesti kannatuskylttitiheyden perusteella. Molempien mainoskylttejä näkyi lumisilla pihoilla ja tienposkissa selvästi tiheimmin.

Mutta yksi New Hampshiren isoimmista yllätyksistä oli, että entisellä varapresidentillä Joe Bidenilla meni odotettuakin surkeammin. Hän jäi osavaltiossa viidenneksi.

On päivänselvää, että viidensiltä sijoilta ei nousta demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Bidenin vauhdin on parannuttava ja paljon. Kampanjalla on veitsi kurkulla, kun esivaalirumba seuraavaksi siirtyy Nevadaan ja Etelä-Carolinaan.

Biden osasi odottaa huonoa tulosta, koska perui vaali-illan valvojaiset New Hampshiressa ja lähti jo suoraan kampanjoimaan Etelä-Carolinaan. Sieltä hän vakuutti, että kisa Donald Trumpin kaatamiseksi on vasta alussa ja toi esiin, kuinka presidenttiehdokkaaksi ei nousta ilman latinojen ja mustien tukea.

Biden on oikeassa, että hyvin valkoiset Iowa ja New Hampshire ovat varsin epäedustavia osavaltioita Yhdysvaltain väestöstä. Sen sijaan seuraavissa esivaaliosavaltioissa on merkittävät mustien ja latinojen väestönosat.

Tosin Bidenin kampanjan ei parane pitää vähemmistöjen kannatusta selviönä. Tuoreessa Quinnipiacin yliopiston mielipidekyselyssä (siirryt toiseen palveluun) Biden menetti mustien joukossa suosiota, kun samaan aikaan sitä lisäsi miljardööri Michael Bloomberg. Hän ei ole ensimmäisissä esivaaleissa edes mukana, vaan lähtee toden teolla kisaan vasta maaliskuun alussa niin sanottuna supertiistaina.

Bidenilta kannatusta on Buttigiegin ohella niistänyt New Hampshiren isoin yllättäjä: senaattori Amy Klobuchar. Hän nousi selvästi kolmanneksi ja jätti Bidenin ohella myös senaattori Elizabeth Warrenin taakseen.

Klobuchar puhuttelee Buttigiegin tapaan niitä demokraattien keskustaan sijoittuvia, jotka vierastavat Sandersia liian radikaalina.

New Hampshiressä eräs Buttigiegin tukija hahmotteli jo mielestään unelmien ehdokasparia Trumpin ja Pencen haastajaksi. Hänen mukaansa Pete Buttigieg ja Amy Klobuchar olisivat lyömätön yhdistelmä.

Lue lisää Yhdysvaltain presidenttikilvasta ja esivaaleista:

Sanders kukisti Buttigiegin New Hampshiren esivaaleissa, kolmannella sijalla yllätysehdokas – "Tämä voitto on lopun alkua Donald Trumpille"

Nuoret haluavat Bernie-vaarin haastavan Donald Trumpin, eläkeläiset kannattavat kolmekymppistä pormestari-Peteä

Demokraattien suosikkiehdokas Bernie Sanders Ylelle: "Viittaan usein Suomeen koska te teette upeita asioita!"