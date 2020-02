Ennätysmäärä kissoja on löytänyt Vaasassa uuden kodin – kissatalo keksi käyttää sosiaalisen median voimaa tunteisiin vetoavasti

Kissatalossa on tällä hetkellä 37 koditonta kissaa, mikä on pienin määrä vuosikausiin. Sen sijaan uusi kissatalo vanhan purku-uhan alla olevan talon tilalle on edelleen työn alla.

Vaasan kissatalon asukeista mm. Raimond, Tuomas ja Lorenzo etsivät omaa kotia. Ovat etsineet jo pitkään. Moni kavereista on jo löytänyt kodin, ennätyksellisen moni.

Vaasan kissatalossa Palosaarella on tällä hetkellä kaikkiaan 37 koditonta kissaa, mikä on pienin määrä vuosikausiin. Pahimmillaan kodittomia kissoja on ollut Palosaarella sijaitsevassa kissatalossa yli 140. Mitä on tapahtunut?

Kissatalosta on alkuvuoden aikana lähtenyt omaan kotiin kaikkiaan 52 kissaa. Se on huima määrä, kissatalolla iloitaan.

– Ei tässä mitään hokkuspokkustemppuja ole tehty, vaan olemme ottaneet somen mukaan. Ihmiset pääsevät Facebookin kautta kotisohviltaan tutustumaan kotia etsiviin kissoihin ja niiden tarinoihin, kertoo Vaasan kissatalon aktiivi Tina Hakola.

Tämän vuoden aikana jo yli 50 kissaa on löytänyt kodin. Anna Wikman / Yle

Kissatalo otti Facebookin aktiiviiseen käyttöön kotien etsinnässä viime syksynä. Sivuille päivitetään säännöllisesti kuvia ja tarinoita kotia etsivistä kissoista. Sosiaalisen median käyttöönotto on muuttanut käytäntöjä, miten kissat löytävät koteja. Aikaisemmin kissaa etsivät ihmiset tulivat kissatalolle toiveineen. He kertoivat, millaista kissaa etsivät: poikakissaa, tyttökissaa, harmaata, oranssia, mustaa, kirjavaa – ja muita mahdollisia toiveita.

Kissatalon väki etsi toiveiden mukaan kissalle perheen. Nyt valintaa tehdään jo kotona. Sosiaalisesta mediasta katsotaan kuvia, tarinoita ja tietoja eri kissojen luonteista ja tavoista.

Arkojen kissojen vaikeinta saada koti

Palosaaren kissatalossa tällä hetkellä asuvat kissat ovat niitä, jotka ovat odottaneet pisimpään kotia. Niille kodin löytäminen on vaikeinta. Käytännössä kissatalon jäljellä olevat asukkaat ovat kaikkein arimpia kissoja.

Yksi saattaa sähistä, kun sitä lähestyy, toinen haluaa vetäytyä omiin oloihinsa ja kolmas voi olla kaikesta niin stressaantunut, että olo on vaikea.

Kissatalolta kerrotaan, että juuri arkojen kissojen on vaikeinta löytää uutta kotia. Ihmiset miettivät, miten aran kissan kanssa pärjää ja epäroivät sen sopeutumista uuteen kotiin ja perheeseen.

– Toivon, että ihmiset rohkaistuisivat antamaan näillekin arkaparoille oman kodin. Meillä on niin monia ihania tarinoita, miten arkaparka-kissasta kuoriutuu aivan ihana sylikissa, sanoo kissatalon aktiivi Tina Hakola.

Kissatalon aktiivijäsenet Tina Hakola ja Kirsti Ikola tekevät töitä kodittomien kissojen hyväksi. Anna Wikman / Yle

Talohanke taas vaikeuksissa

Hyvien uutisten lisäksi Vaasan kissatalolle kuuluu myös huonompaa: Pitkään vireillä ollut uuden talon hankinta on taas vaikeuksissa. Kodittomien kissojen yhdityksellä oli jo kiikarissa Vaasan Vetokannaksella sijaitseva rakennus, mutta nyt hanke on kariutumassa talon muutaman naapurin vastustukseen ja valituksiin.

Kissatalon väki ei aio luovuttaa. Uusia suunnitelmia on jo laitettu vireille.

– Emme luovuta, vaikka Vetokannaksen kohde meiltä karkaisikin. Jatkamme uuden kohteen etsintää ja muutama vaihtoehto on jo tiedossakin. Yksi suunnitelma voi olla kokonaan uuden, kodittomien kissojen tarpeita varten suunnitellun talon, miettii *Kirsti Ikola *kissatalosta.

Palosaarella sijaitseva kissatalo on ollut purkukunnossa jo pitkään. Anna Wikman / Yle

Talohanketta varten on kerätty joukkorahoitusta Mesenaatti-kampanjalla. Varat ovat odottamassa ja kun uudet tilat varmistuneet, suunnitteilla on uusi varainhankintakampanja. Siihen asti rahaa toimintaan kerätään erilaisilla tempauksilla ja jäsenmaksukampanjalla.

–Toivomme, että meillä olisi uudet tilat jo tänä vuonna. Kovin monta vuotta vanhassa ja purkukunnossa olevassa talossa ei voi enää olla. Kaupunki aikoo purkaa talon, murehtii Ikola.

Jäsenkampanjan tavoite 2 000 uutta jäsentä

Vaasan kissatalotoimintaa ylläpitää Vaasan kodittomien kissojen yhdistys. Yhdistys toivoo saavansa jäsenhankintakampanjalla tänä vuonna 2 000 uutta jäsensä.

Tavoite on hyvässä vauhdissa, sillä alkuvuoden aikana uusia jäseniä on tullut jo 250. Aikaisemmin uusia jäseniä on tullut vuosittain 200–300. Myös jäsenhankintaa tehdään sosiaalisessa mediassa. Pienellä jäsenmaksuilla katetaan toimintaa: maksetaan vuokrat, sähkö- ja vesilaskut, kissanhiekka ja pelletit ja maksetaan suurimmat kulut eli eläinlääkärimaksut.