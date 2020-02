Hiihtomonoja Romaniasta, luistimia Kiinasta ja Thaimaasta – ja nyt niitä on monen kaupan varastossa liikaa

Kaupan alalla menestyminen on usein kiinni oikeaan osuneesta arvauksesta: Myyntiin otettavien tuotteiden laadun ja määrän pitää osua kohdilleen.

Tavaroiden on oltavat haluttuja, ne eivät saisi loppua kesken ja toisaalta kaikki pitäisi saada myytyä kannattavasti. Muun muassa urheiluvälineiden kaupassa menekin arvioiminen voi olla erityisen vaikeaa.

– Vaihtelevia talvia on ollut ennenkin ja tulee ilmeisesti olemaan taajemmin tulevaisuudessa. Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut siten, että varsinkin hiihtovarusteet ostetaan vasta sitten kun keliolot mahdollistavat harrastamisen, toteaa Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää.

Nopea katsaus tullitilastoihin kertoo, että Suomeen on myös viime vuonna tuotu erilaisia talviurheiluvälineitä suunnilleen edellisvuotiseen tapaan. Tavaraa siis on hyvissä ajoin tilattu, kuten kaukana olevien tehtaiden tapauksessa pitääkin, mutta ostajista on nyt pulaa.

Talviurheiluvälineet suurelta osin tuontitavaraa

Niin jääkiekko- kuin taitoluistimiakin on tuotu eniten Kaukoidästä, mutta kärkimaiden joukkoon ovat yltäneet myös Kanada ja Ruotsi. Vuoden 2018 lukuihin verrattuna tuonnin euromääräisessä arvossa on jopa kasvua. Tosin jäälajit eivät Suomessa ole enää pitkään aikaan olleet täysin sääriippuvaisia jäähallien ja tekojääratojen ansiosta.

Lasse Isokangas / Yle

Selvästi enemmän säiden armoilla ollaan hiihtolajeissa. Todennäköistä siis on, että etenkin Romaniassa ja Kiinassa valmistettuja muovipintaisia monoja on nyt tarjolla asiakkaan kannalta hyvinkin kilpailukykyisillä hinnoilla.

Lasse Isokangas / Yle

Koska murtomaasuksia valmistetaan myös Suomessa, tuontitilastot eivät kattavasti kuvaa niiden markkinoiden kokoa. Sen sijaan laskettelusuksien puolella ollaan tiukemmin tuontituotteiden varassa. Vuoteen 2018 verrattuna viime vuonna laskettelusuksien tuonnin arvo pieneni selvästi. Tosin 2019 tilastoissa ei ole mukana joulukuun luvut. Tuonnissa kärkimaana on perinteikäs laskettelumaa Itävalta, perässään Bulgaria ja Ukraina.

Lasse Isokangas / Yle

Mutta kykeneekö alkava hiihtolomakausi vielä pelastamaan talviurheiluvälineiden markkinat? Ehkä ei, sillä muoti- ja urheilukaupan etujärjestössä katsotaan, että seuraava sesonki on jo osin käynnistynyt.

– Kevätsesonki on rannikkoseudulla tavallaan jo alkanut. Pyöräilytavaroiden myynti on yli kaksinkertaistunut viime vuodesta, mutta tasohan on matala verrattuna huhtikuun myynteihin, toteaa Kankaanpää.

Hänen mukaansa on muutenkin parempi katsoa eteenpäin.

– Kaupan kannalta olisi toivottavaa, että talvi ei tulisi enää kevätsesongin alettua. Muistissa on toukokuu parin vuoden takaa, kun lunta satoi Helsingissäkin toukokuun puolessa välissä, Kankaanpää muistelee.