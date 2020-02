Uusi raideyhteys Helsingistä itään jakaa hallitusta – ministereistä osa vetäisi raiteet Kotkan, osa Kouvolan kautta

Selvistystyö on parhaillaan käynnissä liikenneministeriössä.

Uuden raideyhteyden rakentaminen Helsingistä itään jakaa maan hallitusta.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) kannattaa raiteiden rakentamista Porvoon ja Kouvolan kautta itään. Joensuussa asuva, koulunsa Kouvolassa käynyt ministeri puhui tänään keskiviikkona itäradan puolesta Helsingissä järjestetyssä seminaarissa.

– Näen, että itärata palvelisi kaikkein laajimmin koko Itä-Suomea. Se parantaa ja nopeuttaa matkustamista Joensuuhun ja Kajaaniin sekä Kuopioon saakka. Tällä itäradalla olisi iso merkitys etenkin opiskelijoiden kannalta, se palvelisi erityisesti yliopistoja ja korkeakouluja.

RKP:n ministerit Anna-Maja Henriksson ja Thomas Blomqvist ovat aiemmin asettuneet Suomenlahden rannikkoa pitkin kulkevan itäisen rantaradan kannalle (siirryt toiseen palveluun) (Kymen Sanomat). Yhteyttä Porvoon, Loviisan ja Kotkan kautta itään kannattaa myös kotkalaisministeri Sirpa Paatero (sd.).

Vaihtoehdot Helsingistä itään lähtevälle uudelle junaradalle ovat itärata, itäinen rantarata sekä rata, joka kulkisi Lahdesta Mikkeliin. Itärata kulkisi Helsingistä lentokentän kautta Porvooseen ja sieltä Kouvolaan ja itäinen rantarata Helsingistä Porvooseen ja edelleen rantaa pitkin Kotkaan ja sieltä Lappeenrannan kupeeseen Luumäelle.

Ministereiden lisäksi Itä-Suomen kaupungit ovat eri mieltä siitä, mistä ratayhteyden tulisi kulkea.

Uudeksi itäiseksi rautatieksi on kolme reittivaihtoehtoa. Yle

Vielä ei ole linjattu, mikä kolmesta itään suuntautuvasta raideyhteydestä on todennäköisin. Ministeri Mikkosen mukaan vaihtoehtojen osalta on käynnissä parasta aikaa liikenne- ja viestintäministeriössä selvitys, joka on tulossa ulos tämän kuun aikana.

– Itärata-hanke on pitkä ja monivuotinen projekti. Tärkeää olisi aloittaa Savon ja Karjalan radoista, sillä niitä molempia pitää ehdottomasti parantaa. Ellei niitä saada kuntoon, on uhkana jopa matka-aikojen hidastuminen, Mikkonen sanoo.

Hallituksella on menossa kaikkiaan kolme isompaa ratahanketta. Ennen itärataa suunnitteluvaiheeseen ovat siirtymässä Tunnin juna sekä Suomirata.

Tunnin junan (siirryt toiseen palveluun) ja Suomiradan (siirryt toiseen palveluun) etenemisestä voidaan saada jo tällä viikolla tietoa liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Tunnin juna -hanke edistää nykyistä nopeampaa yhteyttä Helsingistä Turkuun, Suomirata puolestaan nopeampaa yhteyttä Helsingistä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Tampereelle.

