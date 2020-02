Monet kananmunantuottajat ahdingossa toistuvista muutoksista – Tuottaja: “Minä en kanoistani luovu”

Kaupoista Lidl on jo luopunut virikehäkkimunista, viiden-kuuden vuoden päästä luopuvat S-ryhmä ja Kesko. Tuottajille muutos tietää isoja investointeja, joista edellisetkään eivät välttämättä ole kaikilla maksettuina.

Kivimäen maatilalta lähtee päivittäin myyntiin 8 000 lattiakanan munaa. Vielä viime vuoden lopulla määrä oli lähes tuplasti suurempi, kun tuotannossa oli myös virikehäkkimunia.

Virikehäkkimunista saatava rahallinen korvaus ei kuitenkaan ollut kannattava, etenkin kun näköpiirissä oli kauppojen päätös lopettaa virikehäkkimunien myynti.

– Muutosta parempaan ei ainakaan ole tulossa. Tämän takia tehtiin sitten radikaali päätös ja keskitytään siihen, mitä pystytään kannattavasti tuottamaan, kertoo seinäjokelaisen Kivimäen maatilan nuorempi emäntä Viivi Kivimäki.

Kivimäen maatilalla päätettiin luopua virikehäkkituotannosta viime vuoden lopulla. Nyt pääpaino on lattiakanalatuotannossa. Pasi Takkunen / Yle

Tuotanto muutoksessa

Kananmunien kulutus on kasvanut jo yli kymmenen vuotta. Vaikka 1980-luvulla kulutus notkahti kolesterolikeskustelun myötä, on se jälleen 2010-luvulla hivuttautunut yhdeksi suosituimmaksi elintarvikkeeksi.

Suomalainen syö vuodessa noin 12 kiloa kananmunia, noin 200 kananmunaa. Vielä 2007 suomalaiset kuluttivat 9,3 kiloa kananmunia vuodessa.

Kanatalous Suomessa: - Suomessa on 270 kananmunatalouteen keskittynyttä maatilaa. - Vuonna 2019 58 % kananmunista tuotettiin virike/pienryhmäkanaloissa, 32 % lattiakanaloissa, 7 % luomukanaloissa ja 2 % ulkokanaloissa. - Tuotannosta 64% Varsinais-Suomessa, 8% Pohjanmaalla, 7% Satakunnassa ja 5% Etelä-Pohjanmaalla.

–Munakas on esimerkiksi säilynyt yhtenä kotiruokasuosikkina jo pitkään. Munakkaan avulla voi myös vähentää ruokahävikkiä, kehuu Suomen Siipikarjaliitto ry:n toiminnanjohtaja**Hanna Hamina.**

Suomen pohjoisimmalla munapakkaamolta Närpiöstä lähtee maailmalle miljoona munaa viikossa. Närpiön munapakkaamon toimitusjohtaja Johnny Grandell mukaan suuren kysynnän vuoksi tuotantoa kasvatetaan kevään aikana 25 prosenttia.

Grandell on nähnyt työssään munatalouden muutoksen. Erityisen kova kolaus monille tuottajille oli häkkikasvatuskielto. Perinteiset häkkikanalat kiellettiin EU:n alueella vuoden 2012 alussa. Esimerkiksi Närpiönseudulla puolet tuottajista luopui kasvatuksesta.

Närpiön munapakkaamon toimitusjohtaja Johnny Grandellin mukaan virikehäkkituotanto jatkuu Suomessa kauppojen päätöksistä huolimatta. Pasi Takkunen / Yle

Uusia muutoksia on luvassa, kun suuret elintarviketoimijat luopuvat virikehäkkimunista. Kaupoista Lidl on jo luopunut virikehäkkimunista, perässä vuosina 2025-2026 seuraavat Kesko ja S-Ryhmä.

– Virikehäkkimunien myynti on nyt toista vuotta selvässä laskussa, kun taas vapaan kanan munien myynti kasvaa. Luomumunien myynti on ollut kovassa kasvussa jo useita vuosia, joten eläinten hyvinvointi selvästi kiinnostaa ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kovaa vauhtia, summasi S-ryhmän vähittäiskaupan valikoimajohtaja Antti Oksa tiedotteessa toukokuussa 2019 (siirryt toiseen palveluun).

Vaikka kauppojen luopuminen virikehäkkimunista ei pakota tuottajia lopettamaan tuotantoaan, lähtee munilta suuri joukko ostajia. Tuotannon muutos lattiakanaloihin vaatii monilla kanatiloilla suuria, satojen tuhansien eurojen investointeja.

– Koko maan kokonaispanosta ajatellen, niin se tarkoittaa 50-60 miljoonan euron investointeja. Se on merkittävä rahasumma. Näillä tuottajahinnoilla se panee kyllä kaikki miettimään, että voidaanko ja pystytäänkö muuttamaan tuotantomuotoa. Rahat pitäisi jostain saada, kertoo Närpiön munapakkaamon Johnny Grandell.

Suomalainen syö vuodessa noin 12 kiloa kananmunia. Kulutus on edelleenkin kasvussa. Pasi Takkunen / Yle

Vielä vanhoja velkoja

Monilla tiloilla tilanne on lohduton, sillä osalla on vielä velkaa edellisestä kahdeksan vuoden takaisesta häkkimuutoksesta. Tällaisia tapauksia Grandell tietää useamman.

– Kynnys ottaa uutta lainaa tämän päälle on suuri. Moni on tuottanut virikehäkeillä vasta alle kymmenen vuotta ja nyt pitäisi taas investoida. Monilla horjuu usko, Grandell toteaa.

Myös Kivimäen tilalla päätös virikehäkkituotannon alasajosta ei ollut helppo.

– Meillä olisi ollut ihan toimivat laitteet ja olisi mahtunut enemmänkin lintuja, mutta ei vaan, vaikka kuinka yritettiin, niin ei se kannattanut. Se oli sitten se lopputulema, jota kauan pohdittiin, Viivi Kivimäki kertoo.

Löytyykö virikehäkkimunille ostajia suurten kauppaketjujen vetäytymisten jälkeen? Grandellin mukaan Ruotsissa jo aiemmin tehdyn kauppapäätöksen jälkeen virikehäkkituotannon osuus on kymmenen prosenttia tuotannosta.

– Ostajana Suomessa voivat olla myös hotellit, ravintolat ja kahvilat, Grandell kertoo.

Osa luomu- ja vapaiden kananmunien tuottajista pelkää virikehäkkimunien tuotannon vähenemisen laskevan muiden munien hintoja.

– Kyllä meidän kaikkien osapuolien täytyy kantaa vastuu, että oikea hintataso löytyy, Grandell toteaa.

Suomalaisista kananmunista suurin osa tulee virikehäkkien kanoista, mutta lattiakanalat yleistyvät. Kuvassa Kivimäen maatilan kerroslattiakanoja, jotka saavat liikkua vapaasti. Pasi Takkunen / Yle

Virikemunien tuotannon lopettaminen ei kaduta, nyt saa itselleen palkan

Kivimäen maatilalla on ollut maatilatoimintaa jo vuodesta 1926 lähtien. Tilalla on kokeiltu vuosien saatossa munatuotannon lisäksi myös broilereiden kasvattamista, mutta nykypäivänä elinkeino on löytynyt kananmunista.

Kahden sukupolven voimin tila on löytänyt uuden vetovoiman omasta tuotemerkistä. Tilalla on oma tilamyymälä ja tuotteita myydään myös Reko-lähiruokaketjussa. Virikehäkkituotannon poistaminen ei ole parin kuukauden jälkeen kaduttanut.

– Jos sanotaan, että virikehäkkituotannossa piti olla rahaa, että voi tehdä töitä, niin nyt jo saa itselleen palkan, Viivi Kivimäki kertoo.

Kivimäen maatilan vanhemman isännän, Matti Kivimäen mukaan kananmunien suoramyynti on ollut palkitsevaa. Pasi Takkunen / Yle

Kivimäen tyhjilleen jääneille kanaloille on suunnitteilla lisäkäyttöä poikaskasvattamoina. Tavoitteena on myös kehittää omaa tuotemerkkiä ja lisätä tilamyyntiä.

Uskoa tulevaan vielä on, etenkin kun kananmunan kysyntä on kasvanut jo 11 vuotta putkeen.

– En tiedä muista, mutta minä en kanoistani luovu. Tämä on minulle henkireikä ja haluan tehdä sitä, mistä oikeasti nautin, Kivimäki toteaa.