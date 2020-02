Ähtäri perustelee vesiyhtiön yksityistämistä pakkoraolla, ei pandoilla – alakoulu, yläkoulu ja lukio on rakennettava uudelleen ja siihen tarvitaan rahaa

Ähtärissä Etelä-Pohjanmaalla ollaan pakkoraossa. Kaupungin alakoulu ja lukio on uusittava sisäilmaongelmien takia, myös yläkoulu alkaa olla elinkaarensa päässä eikä rahoitusvaihtoehtoja 20 miljoonan investointiin ole.

Sitä on siis keksittävä jostain.

On otettava lainaa koulujen rakentamiseen, tingittävä suunnitelmista ja tavoitteista uusien koulujen osalta – tai realisoitava kaupungin omaisuutta, listaa kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki kaupungin vaihtoehtoja selviytyä tilanteesta.

– Omaisuuden realisoinnin kohdalla puhutaan mahdollisesta energia- ja vesiyhtiön realisoimisesta, Pienimäki sanoo.

Kaupunki: Arvonmääritys on valmistelua

Joulukuussa 2019 Ähtärin kaupunginvaltuusto päätti lähteä selvittämään, mikä Ähtärin Energia- ja Vesi oy:n arvo markkinoilla olisi, jos se myytäisiin. Valtuusto teki arvonmäärityksen aloittamisesta päätöksen äänin 16 – 10.

– Eihän meillä ole tietoa siitä, mikä tällaisen yhtiön arvo markkinoilla on, kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki perustelee selvitystä.

Arvonmäärityspäätöksestä tehtiin valitus Vaasan hallinto-oikeuteen kuntalaisen toimesta. Nyt maanantaina (10.2.20) Ähtärin kaupunginhallitus antoi hallinto-oikeudelle vastineensa valitusasiaan.

Kaupunki katsoo kantanaan, että koska kyse on vasta asian valmistelusta, siitä ei tässä vaiheessa pitäisi vielä voida valittaa.

– Kaupunki esittää, että asiaa ei tutkittaisi hallinto-oikeuden toimesta, koska kyse on valmistelusta. Lopullista päätöstä ei tehdä nyt puolesta eikä vastaan. Mistään asiasta ei voi valittaa kahta kertaa saman prosessin aikana, Pienimäki perustelee kaupunginhallituksen maanantaista kantaa.

– Lopullinen päätöksenteko on vasta edessä ja siitä on sitten mahdollisuus tehdä kunnallisvalitus.

Ähtäri toivoo, että asian käsittelyä hallinto-oikeudessa kiirehdittäisiin, ja päätös siitä, onko kyseessä hallinto-oikeuden mielestä valmistelu, saataisiin nopeasti.

– Toivotaan, että muutaman viikon päästä meillä olisi mahdollisuus jatkaa prosessin eteenpäin viemistä.

Koulujen, ei pandojen syy

Ähtärin keskustan koulut ovat tällä hetkellä evakossa. Alakoululaiset on sijoitettu kaksiin evakkotiloihin ja lukiolaiset opiskelevat entisissä Sedun tiloissa Tuomarniemellä. Yläkoulu eli yhteiskoulu toimii edelleen oikeissa tiloissaan, mutta sekin on purettavien ja uusittavien rakennusten listalla.

Koulujen tilanne on se, joka "katkaisi kamelin selän".

– Ellei meillä olisi ilmennyt näin laajoja sisäilmaongelmia kouluissa, emme kävisi tätä keskustelua, Jarmo Pienimäki toteaa.

Pandoja ja eläinpuistoa kriittisestä rahantarpeesta ei voi syyttää. Kaupungin talouden haasteet johtuvat vuosien 2005-2008 useiden miljoonien alijäämäisistä tilinpäätöksistä, kaupunginjohtaja muistuttaa.

– Ne eivät liity tähän millään muotoa. Pandoissa on puhe yksittäisen kaupunkiomisteisen yhtiön taloudesta, minä puhun kaupungin investointitarpeesta.

Otsonkoululaiset Ähtärin keskustassa ovat evakossa. Koulua käydään kahdessa paikassa koulurakennuksen sisäilmaongelmien takia. Hanne Leiwo / Yle

Velkamäärän kanssa ei selvittäisi?

Kaupunginjohtaja toteaa olevansa avoimin mielin sen suhteen, miten kaupunki ja kaupunginvaltuusto päättävänä elimenä asiassa etenee. Vasta energia- ja vesiyhtiön mahdollinen arvonmääritys ratkaisee esittelijän kannan.

– Ehdottomasti.

Pienimäki korostaa, että kyse on yksinkertaisesti siitä, miten kaupunki saa kokoon riittävästi rahaa pystyäkseen investoimaan koulut. 20 miljoonan investointi kokonaan lainarahalla tuplaisi asukasta kohden olevan lainamäärän 5700 asukkaan kaupungissa.

– Kaupunginjohtajana en näe, että meillä on reaalisia mahdollisuuksia selvitä sellaisesta velkataakasta ja niistä palvelutuotannon edellytyksistä, joita julkiselle toimijalle kuuluu, Pienimäki sanoo.

– Hurjimmillaan edessä saattaisi olla sitten kuntarakenneselvitykset eli kuntaliitosneuvottelut.

Ainakin toistaiseksi Ähtärissä on voimassa valtuuston strateginen linjaus itsenäisyydestä yhtenä kaupungin arvoista.

Jos taas kouluinvestointia lähdetään muokkaamaan pienemmäksi, on viime syksyinen päätös uuden alakoulun, yläkoulun ja lukion rakentamisesta otettava valtuustossa uudelleen käsittelyyn.

– Nyt puhutaan niin isoista asioista, että myös ratkaisukeinojen pitää olla järeämpiä, Pienimäki sanoo.

Osa kokonaisuutta, eikä yksittäinen asia

Energia- ja vesiyhtiön myymisestä on käyty Ähtärissä jo keskustelua. Samaa arvokeskustelua on käyty myös valtakunnallisesti esimerkiksi Jyväskylän osalta.

Ähtärin kaupunginjohtaja on varautunut siihen, että arvokeskustelua tullaan kaupungissa käymään vielä paljon. Se on myös tarpeen ja toivottavaa. Keskustelun kiihkeys on kuitenkin yllättänyt.

– Se yllätti, että keskustelu on kasvanut näin laajaksi ja nopeasti.

Pienimäki toivoo kuitenkin, että Ähtärin osalta keskusteltaisiin kuntataloudesta kokonaisuutena eikä vain energia- ja vesiyhtiön arvonmäärityksestä tai mahdollisesta myynnistä.

– Vielä kukaan ei ole esittänyt minulle reaalista vaihtoehtoa, jolla ratkaisisimme uusine toimivien koulutilojen rahoituksen. Minulle ei ole reaalista, jos joku sanoo, että energiaa ja vettä ei voi myydä. Minä kysyn siihen, että millä asia sitten ratkaistaan, Pienimäki sanoo.

Pienimäki toteaa ymmärtävänsä ne pelot, jotka liittyvät perushyödykkeiden myymiseen ja niiden mahdolliseen väärinkäyttöön.

– Ymmärrän tämän ja näen sen samalla lailla. Mutta, totta vieköön, se ei ratkaise minun roolissani sitä, miten rahoitamme nämä koulut.

Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki oli Ylen Aamun haastattelussa energia- ja vesiyhtiön arvonmäärityssuunnitelmista 12. helmikuuta 2020.

Jos valitus menee läpi

Jos Vaasan hallinto-oikeus päättää, että Ähtärin kaupunginvaltuuston joulukuinen päätös arvonmäärityksen aloittamisesta ei tule lainvoimaiseksi, Ähtärissä joudutaan miettimään, mitä seuraavaksi.

– Jos valitus menee läpi, me palaamme tietyllä tavalla ihan lähtöasemaan, Pienimäki sanoo.

Jos arvonmääritystä päästään tekemään, luvassa on todennäköisesti valtuuston iltakoulu ja paljon keskustelua siitä, mikä on Ähtärin tilanteessa paras tapa toimia.

Energia- ja vesiyhtiön "riittävää" arvoa, millä se kannattaisi myydä, Pienimäki ei suostu arvailemaan.

– Minun asemassani en voi lähteä sitä arvioimaan. Sanotaanko kuitenkin, että Ähtärin tasolla puhutaan sellaisesta [arvosta], että harvoin meidän pöydissä sellaisia lukuja on. Niitä on miljoonia ja niitä on monia.

Keskustelua Pienimäki ei tunnusta pelkäävänsä. Kaupunginjohtajuuteen kuuluu se, että välillä pusketaan vastatuuleen.

– Minulle ja hallitukselle tämä on puhtaasti asian valmistelua. Arvonmääritys kertoo sen, kannattaako yhtiö myydä tai sen, että sitä ei missään tapauksessa kannata myydä.

