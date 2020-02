Rahalla somevaikuttajien suosioon ja Valkoiseen taloon? Presidenttikisan kyttääjä Bloomberg virittelee jättikampanjaa

Yhdysvaltain presidentti on yksi maailman tavoitelluimmista titteleistä, eikä mutkaisella polulla kohti Valkoista taloa kannattane jättää kiveäkään kääntämättä.

Kisaan sivusta ujuttautuva Michael Bloomberg, 77-vuotias miljardööri ja New Yorkin entinen pormestari, lähestyy yleisöä kampanjassaan tuttavallisesti lempinimellään Mike ja hakee nostetta myös sosiaalisen median vaikuttajista.

Bloomberg ei vielä ole ollut mukana demokraattien esivaaleissa, vaan on liittymässä mukaan vasta niin sanottuna maaliskuun alussa ns. Supertiistaina, kun useissa suurissa osavaltioissa äänestetään yhtä aikaa.Tuoreimmissa mielipidekyselyissä hänen kannatuksensa on nousussa.

"Tuntuisi oudolta mainostaa henkilöä tuotteen sijaan"

Verkkojulkaisu Daily Beast kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Bloombergin kampanja on tehnyt somevaikuttajille yhteistyötarjouksia.

Somevaikuttajille eli sosiaalisessa mediassa suosituille henkilöille tarjottiin Tribe-nimisessä palvelussa 150 dollaria Bloombergiä tukevasta sisällöstä. Daily Beastin mukaan vaikuttajien toivottiin kertovan, "miksi Mike Bloomberg voi nousta kärhämän yläpuolelle ja kerätä ääniä käytävän molemmin puolin, jotta KAIKKI amerikkalaiset tuntisivat tulleensa kuulluiksi ja kunnioitetuiksi"

Yksi tarjouksen saaneista, ruoka- ja matkabloggaaja Alycia Chrosniak, kertoo uutistoimisto Reutersille saaneensa puhelimeensa Bloombergin ilmoituksen tarjouksesta, mutta hylänneensä sen.

– Tuntuisi oudolta mainostaa henkilöä tuotteen sijaan, Chrosniak perustelee.

Bloombergin kampanjaorganisaatiosta ei ole kommentoitu hanketta.

Vaikuttajamarkkinointi yleistynyt viime vuosina

Tribe-palvelun verkkosivujen mukaan sitä käyttää noin 70 000 “luovan sisällön tuottajaa, jotka palavat halusta päästä hehkuttamaan brändiäsi”. Daily Beastin mukaan Bloombergin tarjous kohdistettiin ns. mikrovaikuttajille eli sellaisille, joilla on somepalveluissa 1 000–100 000 seuraajaa.

Somevaikuttajien käyttö on ollut viime vuosina markkinointialan näkyvä trendi. Vaikuttajamarkkinoinnin avulla mainostajat ovat tavoittaneet etenkin nuoria kohderyhmiä sosiaalisessa mediassa, ja vaikuttajaa kohtaan tunnetun luottamuksen on ajateltu heijastuvan mainostettuun tuotteeseen.

Media- ja markkinointiyhtiö UM:n laajan kansainvälisen kyselyn perusteella luottamus vaikuttajiin näyttäisi kuitenkin hauraalta. Markkinointialaa seuraavan The Drum -verkkojulkaisun mukaan (siirryt toiseen palveluun) viime keväänä julkaistussa kyselyssä noin 40 prosenttia kertoi luottavansa bloggaajien mielipiteisiin tuotteista ja palveluista. Kuitenkin vain neljä prosenttia vastanneista sanoi uskovansa, että suurin osa somevaikuttajien jakamasta informaatiosta on totta.

Sanansaattajia rekrytoidaan puolin ja toisin

Somevaikuttajien hyödyntäminen poliittisessakaan mainonnassa ei ole uutta, mutta Bloomberg näyttäisi olevan Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa ensimmäinen yksittäinen ehdokas, joka toimii näin.

Reutersin mukaan lähestyvien vaalien kampanjoinnissa viestiminen mikrovaikuttajien kautta näyttää yleensä ottaenkin kiihtyvän.

Demokraatteja tukeva NextGen America -järjestö on rekrytoinut kuvapalvelu Instagramissa satoja somevaikuttajia kannustamaan nuoria äänestämään. Presidentti Donald Trumpin uudelleenvalintaa tukevalla konservatiivisella opiskelijajärjestöllä Turning Point USA:lla puolestaan on yli sadan “somelähettilään” verkosto.

Yhdysvaltojen vaaliviranomaisen säännöissä ei erikseen mainita somevaikuttajia. Säännöissä kuitenkin todetaan, että julkisesti verkossa esitettävien, tietyn ehdokkaan voittoa tai tappiota tukevan maksetun viestin täytyy sisältää tieto maksajasta.

Yhdysvaltain kuluttajansuojasta vastaava viranomainen ohjeisti myös jo muutama vuosi (siirryt toiseen palveluun) sitten vaikuttajia maksetun sisällön selkeästä merkitsemisestä.

Somepolitiikassa on riskinsä

Viestin ostaminen somevaikuttajalta saattaa monestakin syystä olla politiikassa monimutkaisempi hanke kuin liiketoiminnassa.

Sen sai huomata esimerkiksi Kanadan vaaliviranomainen Elections Canada joutuessaan perumaan suunnittelemansa some-kampanjan ennen vuoden 2019 parlamenttivaaleja. Aiheesta uutisoi tuolloin muun muassa Kanadan yleisradioyhtiö CBC (siirryt toiseen palveluun).

Tarkoituksena oli valjastaa 13 suosittua verkkovaikuttajaa kannustamaan nuoria äänestämään. Kampanja ehdittiin jo julkistaa, mutta muutaman selvityskierroksen jälkeen viranomainen totesi CBC:n mukaan, että osa mukaan valituista henkilöistä olisi saatettu nähdä tiettyjen puolueiden tukijoina.

Saksalaistubettaja Rezo kiitti saamastaan palkinnosta videotervehdyksellä 26. syyskuuta 2019. Goldene Kamera Digital Award -gaalassa palkitaan Saksan parhaita verkkovideoita. Clemens Bilan / EPA

Somevaikuttajat saattavat myös yllättäen julistaa omissa nimissään poliittista sanomaa. Saksassa hallituspuolueet ajautuivat kriisiin vuoden 2019 eurovaalien alla, kun Rezo-niminen suosittu tubettaja haukkui videollaan muun muassa hallituksen ilmastopolitiikan ja kehotti seuraajiaan olemaan äänestämättä niitä.

Lue täältä Ylen analyysi Rezo-videosta kesäkuulta 2019

Bloomberg esivaaleihin vasta maaliskuun "Supertiistaina"

Michael Bloombergin kampanjan painopiste on toki yhä perinteisemmässä vaalityössä ja -mainonnassa: Kansainvälisten uutistoimistojen mukaan Bloomberg on käyttänyt kampanjaansa jo noin 300 miljoonaa dollaria omia varojaan. Vaalikampanjaan on esimerkiksi rekrytoitu uutistoimisto AP:n mukaan yhteensä 2 100 työntekijää.

Rahaa Bloombergillä riittää: Talouslehti Forbes on arvioinut (siirryt toiseen palveluun) hänet Yhdysvaltojen kahdeksanneksi rikkaimmaksi ja hänen omaisuutensa arvoksi vajaat 62 miljardia dollaria.

Bloomberg perusti nimeään kantavan mediayhtiön 1980-luvulla ja toimi New Yorkin pormestarina vuosina 2002-2013. Viime marraskuussa hän ilmoitti pyrkivänsä demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

Bloombergin kannatus mielipidekyselyissä on ollut kovassa nousussa, vaikka virallisesti hän on ensi kertaa esivaaliehdokkaana ns. Supertiistaina eli 3.3. Silloin esivaalit käydään samaan aikaan neljässätoista osavaltiossa, ja jaossa on peräti kolmasosa valitsijaäänistä. Silloin äänestetään useassa suuressa osavaltiossa, kuten Kaliforniassa, Floridassa ja Texasissa.

