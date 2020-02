Barcelonan mobiilimessut peruttu koronaviruksen vuoksi – Espanjassa pelätään kiinalaisten syrjintää

Lukuisten Espanjan Kiina-yhdistysten presidentin Lam Chuen Pingin mielestä korovaruksen aiheuttamaa uhkaa on liioiteltu.

Espanjassa asuu noin 200 000 kiinalaista. Maan suurlähetystö on vedonnut kansalaisiin syrjinnän torjumiseksi.

BarcelonaKiinakauppa. Näin kutsutaan Espanjassa katukielellä aasialaistaustaisten siirtolaisten pitämiä sekatavarakauppoja, jotka ovat usein auki lähes vuorokauden ympäri.

Suuri osa Espanjassa asuvista kiinalaisista on yrittäjiä, kiinalaiset ovat maan nopeiten kasvava siirtolaisryhmä. (siirryt toiseen palveluun)

Epidemiaksi luokiteltu koronavirus on herättänyt ympäri maailmaa huolen kiinalaisten ja aasialaistaustaisten syrjinnästä. Aasialaistaustaiset ovat valittaneet syrjinnästä muun muassa Suomessa.

Barcelonassa Gracian kaupunginosassa sekatavarakauppaa pitävä kiinalaispariskunta sanoo, etteivät he ole kokeneet syrjintää. He eivät kuitenkaan halua esiintyä jutussa omilla nimillään tai kasvoillaan.

– Asiakkaita on käynyt ihan samalla tavalla. Kanta-asiakkaat ovat kyselleet lähinnä Kiinassa asuvien sukulaistemme voinnista, pariskunta kertoo.

Omistajapariskuntaa harmittaa maanmiestensä puolesta erityisesti lomien peruuntuminen. Heidän suunnitelmissaan ei tänä vuonna ollut matkustaa kotimaahan. Syy on vastasyntynyt vauva, joka nukkuu myymälässä vaunuissa.

Monen kiinalaisen loman virus sen sijaan pilasi.

– Kiinalaisilla ei ole samanlaisia lomia kuin täällä Euroopassa, ja moni ulkomailla asuva matkustaa tapaamaan sukulaisiaan ainoastaan kiinalaisena uutenavuotena. Tänä vuonna meidänkin lähipiiristä moni perui matkansa.

Huoli sukulaisista

Barcelonan keskustassa sijaitsevassa kiinalaisten pitämässä kynsistudiossa on iltapäivällä hiljaista. Se ei työntekijöiden mukaan johdu kuitenkaan viruksesta.

– En ole kokenut syrjintää viruksen vuoksi, enkä tunne ketään, joka olisi, sanoo liikkeen edustalla tupakkaa polttava kynsiteknikko Fei.

Hän kertoo olevansa kotoisin aivan muualta kuin Wuhanista, josta virus lähti leviämään.

– Toivon, että sukulaiseni eivät sairastuisi Kiinassa. Espanjassa on niin hyvä terveydenhuolto, että täällä en ole huolissani, hän sanoo.

Barcelonassa kiinalaiset kynsihoitajat tupakoivat liikkeen edessä hiljaisena päivänä. Maija Salmi/ Eduardo Rosales

Espanjassa on tähän mennessä raportoitu kaksi koronavirustartuntaa. Molemmat olivat saaneet tartunnan espanjalaisviranomaisten mukaan ulkomailta, ja heidän vointiaan kuvaillaan hyväksi.

Suurlähetystö vedonnut espanjalaisiin

Etenkin suurimpien espanjalaiskaupunkien apteekit ovat kertoneet hengityssuojaimien loppuneen hetkellisesti suuren kysynnän vuoksi.

Koronavirusepidemia on aiheuttanut Espanjan kiinalaisyhteisössä huolen syrjinnän lisääntymisestä viruksen myötä. Kiinalaisten yrittäjien, taiteilijoiden ja asianajajien lanseeraama syrjinnänvastainen vastainen Minä en ole virus -niminen kampanja leviää sosiaalisessa mediassa Espanjassa ja muualla Euroopassa.

Ante los actos de racismo que nos viene encima estamos replicando campañas que se están llevando fuera de España. La enfermedad no entiende de razas ni nacionalidades. #NoSoyUnVirus es la campaña que estamos lanzando para combatir la desinformación sobre el #Coronavirus. pic.twitter.com/15rPCQeqU1 — Antonio Liu Yang 刘洋 (@antonioliuyang) 2. helmikuuta 2020

Kiinan Espanjan-suurlähetystön talousasioista vastaava Yao Fei piti viime viikolla tiedotustilaisuuden (siirryt toiseen palveluun), jossa hän totesi, että ”vihollinen on virus, eivät kiinalaiset”. Hän muistutti myös, että virus ei katso passia.

Lähetystön tietoon on ollut muutamia syrjimistapauksia, mutta kyse on yksittäistapauksista. Samoilla linjoilla on lukuisten Espanjassa toimivien kiinalaisyhdistyksen puheenjohtaja, ravintolayrittäjä Lam Chuen Ping.

– Media on ollut enemmän huolissaan syrjinnästä ja mielestäni myös liioitellut viruksen aiheuttamaa uhkaa. Ihmisiä kuolee jatkuvasti myös influenssaan.

Espanjan kiinalaisyhteisö on kasvanut viime vuosina entisestään. Suuri osa kiinalaisista työskentelee yrittäjänä. Maija Salmi/ Eduardo Rosales

Vaikka kiinalaisravintolassa on maanantai-iltaa hiljaista, ei Ping usko sen johtuvan koronaviruksen pelosta.

– Ei virus ole vaikuttanut myyntiin. Alkuvuosi on normaalistikin hiljaista, sanoo.

Ping muistuttaa, että monet Kiinasta lomilta palanneet ovat tällä hetkellä vapaaehtoisessa karanteenissa.

– He pysyvät kaksi viikkoa kotonaan Kiinan-matkan jälkeen.

Mobiilimessuja ei järjestetä

Barcelonan vuotuiset kansainväliset Mobile World Congress -mobiilimessut on myös peruttu koronaviruksen vuoksi.

Messujen järjestäjä ilmoitti keskiviikkoiltana, että messuja ei ole mahdollista järjestää koronavirukseen ja matkustukseen liittyvien huolenaiheiden vuoksi.

Moni merkittävistä suuryrityksistä perui jo etukäteen osallistumisensa 24.-27. helmikuuta pidettäville messuille. Ensimmäisten perujien joukossa olivat muun muassa LG, Ericsson ja Amazon. Osallistumisensa peruivat etukäteen myös Nokia, Facebook ja Cisco.

Viime vuonna kiinalainen puhelin- ja verkkovalmistaja Huawei esiintyi näyttävästi Barcelonan mobiilimessuilla. AOP

Messujen peruuntuminen aiheuttaa suuret taloudelliset tappiot. Barcelonan messut ovat maailman suurimpia mobiilialan tapahtumia. Yhtiöt esittelevät siellä perinteisesti uusia ja tulevia älypuhelinmallejaan ja muita innovaatioitaan.

Messuille odotettiin yli 100 000 osallistujaa ja noin 2 800 yritystä.

Taloudellisesti tärkeän konferenssin puolesta oli vedonnut myös Espanjan hallitus. Espanjan terveysviranomaiset pitivät terveysriskejä pieninä.

– Espanjassa riskitaso on matala, totesi valtiovarainministeri María Jesús Montero tiistaina.

