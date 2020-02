Juliet Jonesin Sydämen kitaristi Sami Pirkola löysi kutsumuksensa psykiatriasta: "Tulevaisuuden näkymät ovat monilla ruvenneet rajoittumaan"

1980-luvun lopulla Juliet Jonesin Sydän -bändin jäsenet käyttivät jokainen sukunimea Jones. Niinpä yhtyeeseen 1986 mukaan tulleesta lääketieteen opiskelija Sami Pirkolastakin tuli vuosikymmenen ajaksi Sami Jones. Yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin hän muistelee tuota aikaa Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa:

– Meillä oli paljon samanhenkisyyttä, ja se Jones-nimi aika hyvin kuvaa sitä veljesmäisyyttä. Kyllä se veljeys syntyi yhteisen tekemisen ja kuin ikään perheen myötä. Kyllä sama sukunimi oli täysin perusteltu.

Hyvää ja huonoa kominaa

Juliet Jonesin Sydämen tiivistä yhteyttä peilasi myös bändin yhteinen kieli. Puhuttiin muun muassa flangista (tapa soittaa hallitsemattomasti). Toinen bändille tärkeä sana oli komina.

– Jos joku asia komisee, se tuntuu aidosti hyvältä. Ja jos halutaan hakeutua siihen, mennään komisemaan jonkun kanssa. Väkinäiskomina taas oli teennästä ja jyrkästi tuomittavaa toimintaa. Sitä että yrittää väkisin, että olisi kivaa.

Bänditouhuista psykiatrian professoriksi

Juliet Jonesin Sydän lopetti vuonna 2001. Viisi vuotta sitten veljessarja kuitenkin palasi takaisin esiintymislavoille, ja tässä kuussa ilmestyi uusi levy, Kansas, 24 vuoden tauon jälkeen.

Siinä välissä Pirkola ehti toimia psykiatrian ylilääkärinä yliopistollisissa sairaaloissa ja on nykyisin Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian professori. Eilen hänen vetämänsä Kansallisen mielenterveysstrategian työryhmä jätti mietintönsä sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Me emme aina tajua, miten tärkeä asia mielenterveys on kaikessa tekemisessä. Nimenomaan lasten ja nuorten parissa tehtävä työ on hirveän vaikuttavaa ja hyödyllistä.

Mitä omaan vointiin tulee, niin ehkä kannattaa miettiä, että mitä kannattaa murehtia.

Tässä ajassa on Pirkolan mukaan monia isoja asioita jotka kuormittavat ihmisten mielenterveyttä.

– Kyllä varmasti tulevaisuuden näkymät ovat ruvenneet monilla rajoittumaan. Ilmastoahdistus ja maailman yhteisöhyvinvoinnin hyytyminen varmasti rassaa monia. Aletaan olla huolissaan tästä maailmasta, ja se kuormittaa.

Mitään patenttireseptiä maailma-ahdistukseen ei Pirkolaltakaan löydy.

– Mitä omaan vointiin tulee, niin ehkä kannattaa miettiä, että mitä kannattaa murehtia. Eli olisiko oma toimitakyky kuitenkin aika tärkeä säilyttää. Vaikka asiat tuntuvat joskus pahalta, ja varsinkin aamuyöllä voivat tuntua erittäin mustilta, niin yrittää suhteuttaa niitä.

Katso Sami Pirkolan koko haastattelu Yle Areenasta: