Puuvillakassi on kaikkea muuta kuin ekotuote, mutta silti niitä sellaisina myydään – lojuuko sinunkin nurkissasi kymmeniä kangaskasseja?

Mitä yhteistä on Marimekolla ja Suomen Asumisterveysliitolla? Molemmat painoivat logonsa puuvillakassiin, kuten tuhannet muutkin yritykset ja yhteisöt. Ensin mainittu onnistui rakentamaan kassistaan halutun statussymbolin, toisen kassi päätyi kaapin perukoille kymmenien kaltaistensa joukkoon.

Puuvillakassin ympäristöjalanjälki tiedetään monin verroin suuremmaksi kuin esimerkiksi muovikassin. Kangaskassia pitäisi käyttää kertakäyttöisen muovikassin sijaan satoja, ellei tuhansia kertoja, jotta se olisi ympäristön kannalta muovikassia parempi vaihtoehto.

Silti monet yritykset markkinoivat niitä ekokasseina ja kuluttajat viestivät toisilleen olevansa tiedostavia kantamalla puuvillakassia (siirryt toiseen palveluun) (HS) olallaan. Puuvillakassi kainalossa voi näyttää olevansa trendiaallon harjalla (siirryt toiseen palveluun) (IS), kuten Marimekon logo-kassin kantajat muutama vuosi sitten.

Stockmannin uskollisille kanta-asiakkaille jaettavalla kangaskassilla makeileva shoppailija ei sen sijaan saa suitsutusta, vaikka kyse on käytännössä ihan samasta tuotteesta: asiakaslahjaksi valmistetusta puuvillakassista, johon on painettu yrityksen logo.

Kassi on hyvä mainospinta

Mastermark mainostaa itseään Suomen suurimpana liikelahja-alan palveluyrityksenä. Sen valikoimista löytyy kassi poikineen. Brändijohtaja Marko Leppäsen mukaan yrityksen varsinaista liiketoimintaa on tuotteiden myymisen sijaan mainostilan myyminen. Kassin kylki, oli materiaali mitä tahansa, palvelee tätä tarkoitusta erinomaisesti.

– Kassi mediapintana on edelleen voimissaan, hän toteaa.

Samaa sanoo Lahdessa saman alan yritystä reilut 30 vuotta pyörittänyt Mikko Nuoranen.

– Kassit on aina olleet hyvä liikelahjatuote, ja viime vuosina niiden kysyntä on lisääntynyt. Niillä saa hyvin näkyvyyttä.

Toimittajan kaapeista löytyi yhteensä 19 yritysten tai yhteisöjen logoilla varustettua puuvillakassia. Nillä pitäisi korvata liki 16 000 muovikassia - yksi muovikassi joka päivä yli 40 vuoden ajan - jotta niiden ympäristöjalanjälki tulisi kuitatuksi. Elina Rantalainen / Yle

Mastermarkin myymistä kasseista liki 40 prosenttia on puuvillaa. Kolmannes on tehty non-woven -materiaalista eli edullisesta ja kevyestä, kangasmaisesta keinokuidusta, ja vajaat parikymmentä prosenttia on paperikasseja. Näiden rinnalla kasvava trendi on erilaiset kierrätysmateriaalit, joiden Leppänen uskoo syrjäyttävän liikelahjamaailmassa muut materiaalit viiden vuoden sisällä.

Mainonnan ja markkinoinnin pääkallopaikan, Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki sen sijaan kertoo, että monet edelläkävijäyritykset ovat palaamassa paperiin puuvillan sijaan. Paperikassin ympäristöjalanjälki kun on vain murto-osa puuvillakassin jalanjäljestä. Kun puuvillakassin ympäristökuorma koko elinkaari huomioiden on muovikassiin verrattuna yli 800- (siirryt toiseen palveluun)kertainen, paperikassin vertailuluku on (siirryt toiseen palveluun)noin kymmenen (siirryt toiseen palveluun) (Tanskan ympäristönsuojeluvirasto).

– Näitä asioita mietitään koko ajan, ja ymmärretään, ettei se puuvillakassi olekaan ekologinen vaihtoehto, jos se ei jää pitkäaikaiseen käyttöön.

Tai, jos mennään vielä yksi askel eteen päin, ei hankita kasseja ollenkaan.

– Tiedän monta isoa yritystä, jotka ovat tehneet ihan tietoisen päätöksen, etteivät esimerkiksi messuilla jaa mitään materiaaleja. Silloin ei tarvita kassejakaan, Lemminki sanoo.

Puuvillakasseille riittää kysyntää

Mainostuotteita ja liikelahjoja myyvät yritykset eivät halua kertoa tarkkoja myyntilukujaan tätä juttua varten. Samoin Marimekko, jonka logokassista tuli haluttu hittituote, kieltäytyy paljastamasta, kuinka paljon lahjakasseja on asiakkaille jaettu.

Sen verran kuitenkin sanotaan, että puuvillakassit kiinnostavat kuluttajia.

– Kyselyitä tulee meille todella usein, markkinointipäällikkö Elisa Sviili Marimekolta vastaa.

Lahtelaisabi Siiri Savolaisella (oik.) on himoittu Marimekon logokassi. Myös Melissa Talvion tavarat kulkevat puuvillakassissa. Elina Rantalainen

Kassit kelpaavat edelleen hyvin myös nimenomaan ympäristöystävällisiä tuotteita etsiville yrityksille. Office goes Green -liikelahjakaupan valikoima koostuu yrityksen verkkosivujen mukaan ympäristöystävällisistä mainos- ja liikelahjoista. Yrittäjä Mika Nitovuori kertoo, että kestokassien osuus kaikista yrityksen myymistä tuotteista on noin 35 prosenttia.

– Olen toiminut alalla 11 vuotta, ja ekologisten tuotteiden kysyntä kasvaa koko ajan.

Puuvillakassien kyseenalaista ympäristöystävällisyyttä Nitovuori kommentoi siirtämällä vastuun kassin loppukäyttäjälle.

– Loppukäyttäjähän sen ratkaisee, onko kassi ekologinen vai ei. Jos kassia käyttää pitkän aikaa, se voittaa ympäristöystävällisyydessä muut kassit.

Joka neljännet ostokset muovikassiin

Perjantaina puoliltapäivin Lahden keskustan S-marketissa kassahihnat kuljettavat ostoksia pakattaviksi tasaiseen tahtiin. Arviolta puolet asiakkaista ostaa muovikassin, loput pakkaavat ruokaostoksensa mukanaan tuomiin kasseihin tai laukkuihin.

S-ryhmästä kerrotaan, että käänne kestokassien eduksi ja muovikassien tappioksi tapahtui pari vuotta sitten, kun mikromuovikeskustelu kävi kuumimmillaan. Muovikassien myynti on laskenut tasaiseen tahtiin, ja tätä nykyä noin joka neljännet ostokset pakataan uuteen muovikassiin.

– Viime vuonna myytiin kuusi miljoonaa kassia eli neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, vähittäiskaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen kertoo.

Kangaskassi ja kierratysmateriaalista valmistettu muovikassi. Henrietta Hassinen / Yle

Muovisia kestokasseja on sen sijaan myyty tasaiseen tahtiin, noin kaksi miljoonaa vuodessa. Puuvillakassien kysyntä on toistaiseksi ollut S-ryhmän kassoilla pienempää. Vuosittain niitä on mennyt noin sata tuhatta.

– Odotamme, että puuvillakassien kysyntä kasvaa, kun vaihtoehdoksi muiden kassien rinnalle tulee pian reilun kaupan puuvillakassi, Lyytikäinen sanoo.

Helpot "ekoteot" houkuttelevat

Mannheimin yliopistossa tutkijatohtorina työskentelevä Jenni Sipilä on keskittynyt viime aikaisessa tutkimuksessaan siihen, miten kuluttajat saataisiin tekemään kestävämpiä kulutusvalintoja. Hän arvelee, että kuluttajat ovat innostuneet kangaskasseista, koska niiden käyttäminen on helppoa ja edullista.

– Olemme niin tapaorientoituneita, että teemme ympäristön hyväksi mielellämme muutoksia, jotka on helppo toteuttaa. Kangaskassin käyttöönotto on helppo ja nopea teko verrattuna esimerkiksi ruokavalion muutokseen.

Tämä siitä huolimatta, että kangaskassien ympäristöystävällisyys on vähintäänkin kyseenalaista.

– Siihen helppouteen liittyen kuluttaja ei ehkä tule ajatelleeksi ihan loppuun asti, kuinka ekologinen hänen valintansa loppujen lopuksi on.

