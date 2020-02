Vasikoiden levittämä raju ripulitauti yleistyy Suomessa – tauti tarttuu helposti myös ihmisiin

Alkueläimen aiheuttama vakava ripulitauti on yleistynyt voimakkaasti Suomessa vasikoilla ja ihmisillä. Vasikoiden kryptosporidioosi on ollut aiemmin Suomessa harvinainen, mutta viime vuosina tapaukset ovat moninkertaistuneet.

Samaan aikaan myös ihmisten kryptosporidioosi-tapaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti. Tauti voi tarttua vasikasta ihmiseen, ihmisestä vasikkaan ja ihmisestä toiseen ulosteiden välityksellä.

Taudin yleisin oire on voimakas vesiripuli ja vatsakouristelu. Oireet voivat kestää viikkoja ja vaatia sairaalahoitoa.

Yleensä tauti on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen epidemiologieläinlääkärin Ruska Rimhanen-Finnen mukaan itsestään rajoittuva, mutta voi olla vakava etenkin vastustuskyvyltään heikentyneillä henkilöillä.

– Taudista tehdyn kyselytutkimuksen mukaan joka neljäs sairastuneista oli saanut nestehoitoa ja muutama oli ollut sairaalahoidossa, Rimhanen-Finne kertoo.

Tietoisuus kryptosporidioosista on lisääntynyt terveydenhuollossa viime vuosina. Silti kontaktista eläintilaan kannattaa mainita hoitohenkilökunnalle, jos joutuu sairaalaan voimakkaan ripulin vuoksi.

Käsien pesu kaiken A ja O

THL:n kyselytutkimus (siirryt toiseen palveluun) tehtiin Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella, missä kryptosporidioosi alkoi lisääntyä vuodesta 2016 lähtien. Nyt se leviää esimerkiksi Pohjois-Savossa, jossa uusia tapauksia on ilmennyt useilla nautatiloilla.

Tautia esiintyy yleisimmin 1–3 viikon ikäisillä vasikoilla. Se voi aiheuttaa vasikoilla hyvin rajun ripulin tai olla oireeton.

– Tapausten määrä on Pohjois-Savossa lähtenyt nousuun. Joukossa on myös ulkoisesti erittäin vähäoireisia kryptosporidioositiloja. Eli todennäköisesti tautia on useammalla tilalla kuin tiedämmekään, sanoo Keski-Savon ympäristötoimen kunnaneläinlääkäri Marita Saarikivi.

Kryptosporidioosi leviää ulosteen välityksellä, ja se tarttuu helposti. Hyvin pieni määrä tartuntamuotoa eli ookystaa riittää aiheuttamaan infektion.

Mistä on kyse? Kryptosporidioosi on Cryptosporidium-alkueläimen aiheuttama ripulitauti.

Taudin yleisin oire on vesiripuli, mutta muita oireita voivat olla muun muassa vatsakipu, lievä kuume ja pahoinvointi.

Kryptosporidioosi tarttuu ihmisen tai eläimen ulosteella saastuneen juomaveden, uimaveden tai elintarvikkeen välityksellä.

Se voi tarttua myös suoraan ihmisestä toiseen tai eläimestä ihmiseen. Lähde: THL

– Yleensä se tarttuu käsien välityksellä, niin että kosket ulosteeseen ja panet sitten käden suuhun, Rimhanen-Finne sanoo.

Tautia aiheuttava alkueläin Cryptosporidium on hyvin sitkeä eivätkä perinteiset desinfiointiaineet tehoa siihen. Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan (siirryt toiseen palveluun) nautatiloilla työskentelevien tulisi tartuntojen torjumiseksi muun muassa käyttää erillistä työasua sekä suojavarusteita.

Käsien pesu on kaikkein tärkeintä.

– Kädet pitää pestä saippualla, pelkkä desinfiointi ei riitä. Se pitää muistaa tehdä aina ennen kuin esimerkiksi käsitellään ruokaa, juomaa, tupakoidaan tai käytetään puhelinta, Saarikivi ohjeistaa.

Tautitapausten kasvua selvitetään

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kryptosporidioosi-tapaukset ovat muutamien viime vuosien aikana kaksikymmenkertaistuneet koko Suomessa. Viime vuonna tartuntoja oli ihmisillä lähes 500, kun vuonna 2013 niitä oli parisenkymmentä.

Myös Ruokaviraston tietoon tulleet tapaukset ovat lisääntyneet. Viime vuonna kryptosporidioosia todettiin noin 150 nautatilalla, kun vuoteen 2015 asti tapauksia oli pari–kolmekymmentä vuodessa (siirryt toiseen palveluun).

Tilanne huolestuttaa viranomaisia, jotka selvittävät viime vuonna alkaneessa hankkeessa kryptosporidioosin lisääntymisen syitä (siirryt toiseen palveluun) (Ruokavirasto).

THL:n Ruska Rimhanen-Finnen mukaan osasyynä taudin runsastumiseen on laboratorioissa käyttöön otettu uusi menetelmä, joka tunnistaa kryptosporidioosin aiempaa herkemmin. Jo tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että osa ihmisten ja vasikoiden lisääntyneistä tautitapauksista liittyy toisiinsa.

– Nyt tarkoituksena on tarkentaa tartuntalähteitä ja -reittejä, jotta voisimme laatia kohdennettuja ohjeita taudin välttämiseksi, Rimhanen-Finne kertoo.

