Kaksi pirkanmaalaista aikuista on sairastunut tuhkarokkoon – noin 100 ihmisen arvioidaan altistuneen

Kaksi pirkanmaalaista on sairastunut tuhkarokkoon kaukomatkan jälkeen. Sairastuneet ovat rokottamattomia nuoria aikuisia, jotka ovat matkustaneet samassa seurueessa tammikuussa.

Sairastuneet ovat joutuneet sairaalahoitoon voimakkaiden oireiden takia. Koska rokottamattomien henkilöiden tuhkarokko on erittäin tarttuva, taudille altistuneet on kartoitettu ja heihin ollaan yhteydessä.

– Sairastuneet ovat olleet niin kipeitä, että he ovat pystyneet olemaan liikkeellä vain vähän. Siitä huolimatta noin sata ihmistä on altistunut tuhkarokolle. Osa on jo tavoitettu ja heidän rokotussuojansa on tarkistettu. Osalla se on ollut kunnossa, mutta osa on nyt rokotettu, kertoo lnfektiosairauksien apulaisylilääkäri Reetta Huttunen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

Huttunen muistuttaa, että erityisesti matkailijoiden kannattaa huolehtia MPR-rokotesuojastaan.

– Tuhkarokko on yleisiä monessa maassa, mutta MPR-rokote antaa hyvän suojan sitä vastaan, hän sanoo.

