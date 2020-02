Angry Birdseillä huono vuosi – tuotemyynti hiipuu, elokuva alitti odotukset ja pelaajien houkutteluun paloi liikaa rahaa

Rovion pelimyynti kasvoi, mutta kulut kasvoivat vielä nopemmin. Supercell-uutisia lukiessa on helppo unohtaa, että peliala on karu.

Supercell julkisti tiistaina tuloslukunsa ja niissä riitti hämmästeltävää – jälleen kerran. Kolmesataahenkinen yhtiö takoi 1,4 miljardin euron myynnin ja puolen miljardin euron tuloksen.

Toimitusjohtaja Ilkka Paananen laski (siirryt toiseen palveluun), että Supercellin Clash of Clans ja Clash Royale ovat tuottaneet enemmän kuin koko yhdeksänosainen Star Wars -elokuvien saaga yhteensä.

Supercellin jälkeen onkin hyvä palauttaa mieleen, millaista elämä pelialalla oikeasti on. Siitä kertoi tiistaina Suomen toiseksi tunnetuin kännykkäpelitalo, Angry Birds -yhtiö Rovio.

Rovion pelien myynti kasvoi viime vuonna lähes kuusi prosenttia. Se kuulostaa hyvältä – jos unohtaa, että liikevaihdon kasvun taustalla yhtiön kulut kasvoivat vielä enemmän. Syynä olivat niin kutsutut käyttäjähankinnan kulut, eli käytännössä markkinointi.

Roviolla nuo markkinointikulut ovat lähes kaksinkertaistuneet vajaan parin vuoden aikana. Viime vuoden loka–joulukuussa jokaisesta Rovion saamasta pelieurosta yli 40 senttiä kului markkinointiin. Se on aivan liikaa, kun muistaa, että sen lisäksi Google ja Apple perivät jokaisesta eurosta noin 30 senttiä palkkiona sovelluskauppojen käytöstä.

Roviossa päätettiin laskea käyttäjähankinnan kulut "lähelle 20 sentin tasoa", eli jopa puoleen.

– Pienensimme käyttäjähankintainvestointeja, koska odotetut tuotot eivät olleet riittävät tavoitteisiimme nähden, toimitusjohtaja Kati Levoranta kuvaa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Rovion liiketulos oli nollan pinnassa, mutta markkinoinnin vähentäminen parantaa kannattavuutta nopeasti. Toisaalta markkinoinnin leikkaaminen tulee mitä todennäköisimmin leikkaamaan myös myynnin kasvua.

Rovion tärkeimmät pelit

Rovion tärkein syömähammas on yhä Angry Birds. Ei kuitenkaan se vuonna 2009 julkaistu peli vaan kuusi vuotta nuorempi Angry Birds 2. Tuo peli tuotti noin 108 miljoonaa euroa.

Toinen keskeinen peli on viime vuonna voimakkaasti kasvanut Angry Birds Dream Blast, jonka myynti oli lähes 60 miljoonaa euroa. Peliä myös markkinoitiin voimakkaasti. Toinen kasvupeli on Sugar Blast, jonka myynti oli tosin vielä pientä.

Muut Rovion pelit ovat jäähdyttelyvaihteella, eli niiden markkinointi- ja kehityspanoksia on vähennetty tai lopetettu kokonaan.

Rovion tavoitteena on julkaista yhdestä kolmeen uuta peliä tämän vuoden kuluessa – riippuen siitä, miten uudet pelit menestyvät koemarkkinoilla. Tässä tilanteessa Rovio ei esitä edes arviota siitä, mikä sen liikevaihto tulee olemaan kuluvana vuonna.

Roviota mainostettiin Nasdaq-pörssin valotaululla New Yorkissa lokakuussa 2017. AOP

Elokuva alitti odotukset

Rovio ei ole Supercell, mutta ei se myöskään ole mikään tavallinen kännykkäpeliyhtiö. Sillä on nimittäin muitakin tulonlähteitä kuin pelit. Ikävä kyllä pehmolelut, liinavaatteet, t-paidat ja karkkipussit eivät ole Rovion ydinliiketoimintaa entiseen tapaan.

Alla oleva kaavio vertaa Rovion nykytilannetta vuoteen 2012, jolloin Angry Birds -huuma oli saavuttanut huippunsa.

Vuonna 2012 Rovio takoi noin 150 miljoonan euron liikevaihdolla 77 miljoonan euron liiketuloksen. Jopa puolet myynnistä syntyi brändiä lisensioimalla.

Kahdeksan vuotta myöhemmin yhtiön myynti on sata miljoonaa euroa suurempi, mutta tulos vain kymmenesosa entisestä.

Juha-Matti Mäntylä / Yle

Tänä vuonna Rovio odottaa lisensiointiliiketoiminnan supistuvan entisestään – jopa puoleen vuoden 2020 aikana. Kati Levorannan mukaan brändilisensiointi on kuitenkin yhtiölle jatkossakin keskeinen alue.

– Suuntasimme lisensiointia viime vounna uudelleen. Keskitymme tiettyihin avainkategorioihin ja kasvatamme liiketoimintaa niillä, hän sanoo.

– Haluamme pitää tämän liiketoiminnan vahvana. Se auttaa myös peliliiketoimintaamme, sllä ne tuovat brändille näkyvyyttä ja tunnistettavuutta.

Tällaisia avainkategorioita ovat esimerkiksi päivittäiset kuluttajatuotteet ja aktiviteettipuistot.

Rovio myöntää, että viime vuonna ensi-iltansa saanut Angry Birds 2 -elokuva ei lunastanut odotuksia. Ensi vuonna vuorossa on kuitenkin uusi Angry Birds -animaatiosarja.

Pörssikolmikosta yksi menestyy

Tulosjulkistuksen jälkeen Rovion kurssi romahti lähes viidenneksen.

Yhtiöön rahansa sijoittaneilta vaaditaan lujaa uskoa, silä Rovion markkina-arvo on vain noin kolmasosa siitä, mitä se oli yhtiön pörssilistautumisen hetkellä vuonna 2017.

Rovion kanssa samoihin aikoihin listautui kaksi muutakin suomalaista peliyhtiötä. Heikoimmin on pörssissä pärjännyt Zombie-pelejä kehittävä Next Games, jonka markkina-arvo on pudonnut noin kymmenesosaan. Hyvin sen sijaan menee Alan Wake -pelistään tunnetulla Remedy Entertainmentilla, joka on yli kaksinkertaistanut markkina-arvonsa.

Molemmat yhtiöt kertovat viime vuoden luvuistaan helmikuun aikana.