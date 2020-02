Totaalikieltäytyjän karkkilakko on kestänyt jo 16 vuotta – kieltäytyjälle tuputetaan karkkia: ota nyt, maista edes yksi

Karkit maistuvat suomalaisille. Keskosta kerrotaan, että arjen makeita nautintoja suodaan itselle entiseen malliin, vaikka muuten kiinnitettäisiin yhä enemmän huomiota terveellisempiin valintoihin.

Myös S-ryhmässä makeisten myynti on ollut tasaisessa kasvussa viimeisen viiden vuoden ajan. Muutaman vuoden makeisverokaan ei tahtia hillinnyt.

Uutta on yhä kasvava kiinnostus vegaanisiin karkkeihin. Tarjonta on lisääntynyt. Esimerkiksi moni tuttu tuote on saatu vegaaniseksi reseptiä muuttamalla.

Täydellinen makeisista kieltäytyminen herättää karkkisuopeassa ilmapiirissä hämmennystä. Jo 16 vuotta karkkilakossa ollut Satu Koivumäki joutuu edelleen selittämään ja perustelemaan, miksi ei syö makeisia.

– Minua pidetään aivan outona. Osa kauhistelee, että miten sä noin oot, hän nauraa.

Karkeista kieltäytyvälle tuputetaan: ota nyt, maista edes, ei yksi haittaa. Joskus tutut yrittävät myös tehdä jäynää ja huijata Koivumäen syömään karkkeja.

Hän on kuitenkin ehdoton, koska ei halua enää makeiskierteeseen.

Satu Koivumäellä oli lapsena lauantaisin karkkipäivä. Lapualaisen karkinhimo repsahti jokapäiväiseksi vasta aikuisena.

Koivumäki tunnustaa olleensa riippuvainen tai ainakin pahasti koukussa huonoon tapaan. Kotona odotti kulho, josta tuli naposteltua makeisia joka päivä.

– Kauppareissulla pyörin aina enemmän karkkihyllyillä kuin ruokapuolella. Oli tärkeämpää miettiä, mitä karkkeja ostaisin kuin mitä ruokaa.

Karkit kuuluivat myös tupakkataukoon. Kun Koivumäki lähti savuille, oli tupakan lomassa napsittava myös makeaa.

Ei yhtään sortumista

Eräänä päivänä hän mietti päiväkodissa työkaverinsa kanssa, pystyisikö mitenkään olemaan muutamaa päivää ilman karkkeja.

Pakko oli kokeilla, kun yritystä pönkitettiin vielä pienellä vedonlyönnillä.

– Sanoin, että yritän olla viisi päivää.

Viisi venyi kymmeneksi. Sitten kuukaudeksi, sen jälkeen 50 päiväksi. Sadan karkittoman vuorokauden jälkeen Koivumäki ajatteli, että ehkä lakkoa pystyisi jatkamaan kokonaisen vuoden.

Täysin karkiton elämäntapa on jatkunut nyt keskeytyksettä 16 vuotta. Myös tupakka on historiaa. Koivumäki tumppasi viimeisen savukkeensa kymmenen vuotta sitten.

Hän ei tiedä, johtaisiko yksi suklaanpala entiseen elämään, eikä halua edes kokeilla. Myös tupakka-aski saa jäädä kauppaan.

– Siinä olisi varmasti suurempi vaara. Jos polttaisin yhden, tekisin todennäköisesti samoin myös seuraavana päivänä.

Hän vakuuttaa, ettei ole sortunut kertaakaan karkkeihin, eikä usko enää koskaan elämänsä aikana syövänsä makeisia.

– En ainakaan tiedostaen. Se on sitten eri asia, jos saan muistisairauden, enkä muista olevani ikuisessa karkkilakossa.

Napostelunhimoon pähkinöitä ja rusinoita

Ensimmäiset karkittomat viikot tekivät tuskaa. Tiukka lakkoilija antoi sen verran periksi makeannälälleen, että osti kotiin keksejä.

– Niitä napsin pahimpaan himooni, vaikka en ole koskaan ollut mikään pullan ja keksien syöjä.

Parin kuukauden jälkeen myös keksit saivat jäädä. Nykyään Koivumäki suo itselleen naposteluhalussaan kuivattuja luomumangoja, pähkinöitä ja rusinoita.

Hän pystyy jo helposti kävelemään markettien pitkien irtokarkkihyllyjen ohi. Makea tuoksu ei enää nosta vettä kielelle, vaikka hän vieläkin mielikuvissaan makustelee, miltä suklaa, lakritsa tai ykköslemppari salmiakki maistuivat.

– Vaikka kahmin karkkeja aikoinaan kaksin käsin, en muista, että niistä luopuminen olisi näkynyt mitenkään olossani. Eniten ehkä kukkarossa säästönä, hän miettii.

Ostetuin on suklaalevy

Satu Koivumäki tunnustaa joskus muistelevansa fiilistä, joka syntyi, kun mutusteli suklaata sohvan nurkassa villasukat jalassa.

Koivumäen fiilis on arkea monelle suomalaiselle. Sekä S-ryhmästä että Keskosta kerrotaan, että 200 gramman Fazerin sininen maitosuklaalevy on vuodesta toiseen ostetuimpien kärjessä.

Myös suklaapatukat säilyttävät suosionsa. Myydyimpien karkkien listaan mahtuu irtokarkkeja, makeispusseja ja purukumejakin.

– Nykyinen hyvinvointi- ja tervellisyystrendi näkyvät myös makeisissa. Monia kiinnostaa luonnollisista raaka-aineista tehdyt tuoteet. Tärkein ostoskriteeri on kuitenkin edelleen maku, sanoo valikoimapäällikkö Juhani Haara S-ryhmästä.