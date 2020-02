Suomen maineikkain katutaiteilija EGS pakoili vartijoita Riihimäen ratapihalla – nyt hän palaa rikospaikalle yhdistämällä kadun ja lasin

Osuuskunta Lasismin tiloissa Riihimäellä Suomen kansainvälisesti tunnetuin graffititaiteilija EGS puhisee siniharmaan hupparinsa suojissa.

Väärä asu näin kuumaan paikkaan, mutta mies on suojellut identiteettiään jo 30 vuotta ja haluaa tehdä niin jatkossakin. Tosin maineen kasvaessa se on päivä päivältä hankalampaa.

Niinpä 45-vuotias keski-ikäinen mies väistelee ahtaassa lasihytissä sekä toimittajien kameroita että lasipuhaltajien kuumia työkaluja. Juuri toimittajien takia näytösluontoisessa tilaisuudessa pitää olla varovainen.

EGS on vuoden päivät suunnitellut ja luonut teoksia lasia ja maalauksia yhdistelevään näyttelyynsä, joka on tämän kevään päänäyttely Suomen lasimuseossa, Riihimäellä.

Taiteilija haluaa aluevaltauksellaan siirtää katutaiteesta tutun estetiikan lasiesineisiin.

Junilla oli osansa graffititaiteilijan kasvamisessa

Teosten luominen on vaatinut uuden materiaalin opettelemista ja tiivistä yhteistyötä lasinpuhaltajien kanssa.

– Mä oon näyttänyt mun luonnoksia täällä ja sitten lasinpuhaltajamestari Jaakko Liikanen on miettinyt, että ehkä tuon vois tehdä ja toi pitäis tehdä noin. On hirveän tärkeää, että olen fyysisesti hikoilemassa ja mukana prosessissa muotoilemassa noita laseja, EGS sanoo.

Lasimuseossa näytteillä olevien veistosten osat ovat syntyneet miltei samanaikaisesti ja liitetty kuumina yhteen. Ville Välimäki / Yle

EGS sai Lasismin vetäjiltä viisi vuotta sitten kutsun tulla Riihimäelle kokeilemaan lasia. Kuuma, hetkessä muotoiltava lasimassa vei heti mukanaan. Siinä oli jotain samaa vaaran tuntua kuin öisillä vierailuilla Riihimäen ratapihalla, jossa graffitintekijät maalasivat vartijoita väistellen VR:n lähijunien vaunuja.

– Parin kilometrin päähän rikospaikasta olen palannut. Opin noista ajoista paljon myös työskentelyyn lasin kanssa: taide tehdään hetkessä, improvisoiden ja vallitsevissa olosuhteissa.

Viimeisen vuoden ajan EGS on kulkenut Helsingistä lähijunalla Riihimäelle luonnoskirjansa kanssa.

Aluksi syntyi yksinkertaisia muotoja, mutta kun mies alkoi ymmärtää lasin fysiikan sääntöjä, pystyi hän haastamaan itseään ja puhaltajia entistäkin vaativampiin suorituksiin.

Eläkkeellä olevalle lasinpuhaltajamestarille Jaakko Liikaselle työskentely graffititaiteilijan kanssa oli uutta.

EGSin kanssa pitää elää hetkessä

Kun yleensä suunnittelija tuo puhaltajalle millimetripaperille tehdyt suunnitelmat tarkkojen mittojen kera, nyt saattoi lähtökohtana olla vain huopakynällä äkkiä tehty idea luonnosvihon sivulla.

– Hän on opettanutkin tätä lasin tekemistä tällaiselle vanhalle miehelle, että voi sitä elää siinä hetkessä. Minäkin olen 50 vuotta lasia tehnyt, niin tämä on ollut niitä parhaita hetkiä, myöntää Jaakko Liikanen pilke silmäkulmassa ja puhuttelee EGSiä kylmän viileästi miehen omalla etunimellä.

Suomen lasimuseossa on jännityksellä seurattu, mitä naapurikorttelissa, Lasismin pajassa on saatu aikaan.

– EGS on kiinnostava nykytaiteilija ja tekijä. Voisi sanoa, että omassa lajissaan jo klassikko. Hän on meille kiinnostava myös siksi, että hän on uuden materiaalin parissa, joka liittyy suoraan museon toimintakenttään, perustelee johtaja Hanna Mamia-Walther graffititaiteilijan kutsua lasimuseon isoon saliin.

Mamia-Walther katsookin, että EGS on siirtänyt graffitimaalauksensa lasissa kolmiulotteiseen muotoon.

– Värit ja muodot ovat selvästikin peräisin sieltä, toisesta genrestä.

Nämä esineet EGS keksi sijoittaa piirtoheittimen päälle, jolloin seinälle heijastuu 70-luvun muotokieltä muistuttavia kuvioita. Ville Välimäki / Yle

Suomen Lasimuseossa toivotaan nimekkään taiteilijan houkuttelevan kevään aikana myös uutta, nuorempaa yleisöä, jota lasi ei ehkä ole aiemmin lainkaan kiinnostanut. Sitä varten näyttelyn oheistapahtumia on useita.

Näyttelyn viimeisenä viikonloppuna Lasismin tiloissa järjestetään live-tapahtuma, jossa yleisö voi seurata puhaltajien ja EGSin välistä yhteistyötä.

Viimeiset painaumat ja viillot taitelija tekee omakätisesti

Toimittajien silmien edessä näyttelyn aattona Lasismin tiloissa puhina jatkuu. EGSin otsassa näkyy hikikarpaloita. Tekeillä on teos, suomeksi kutakuinkin Vangittu liekki. Siinä oranssi, spiraaliksi väännetty lasimassa työnnetään kirkkaan lasipallon sisään.

Molemmat osat tehdään samaan aikaan. EGS heiluu isojen hanskojen kanssa. Käsissä on välillä isot vesurin näköiset veitset, joilla taiteilija painelee ja vääntää kuumaa lasimassaa.

– Hän tekee sen, sanotaanko sen viimeisen silauksen, että miltä se työ näyttää, vahvistaa lasinpuhaltajamestari Jaakko Liikanen.

EGS – Writing Stories with Three Letters -näyttely Suomen lasimuseossa 15.2–9.4.2020