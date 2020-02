Kiina kehitti sovelluksen, jolla käyttäjät voivat seurata omaa koronavirusriskiä

Sovellus kertoo käyttäjille, ovatko he olleet lähellä henkilöä, jolla on todettu tai jolla epäillään koronavirustartuntaa. Asiantuntijat uskovat, että koronaviruksen tapauksessa kansalaisten valvontaan suhtaudutaan myönteisesti.

Kiina on kehittänyt mobiilisovelluksen, jonka avulla käyttäjät voivat seurata, ovatko he oleskelleet paikoissa, joissa on ollut riski saada koronavirustartunta. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Sovellus kertoo käyttäjille, ovatko he olleet lähellä henkilöä, jolla on todettu tai jolla epäillään koronavirustartuntaa.

Jos käyttäjä huomaa olleensa tartuntariskipaikoissa, häntä neuvotaan pysyttelemään kotona ja olemaan yhteydessä terveysviranomaisiin.

Käyttäjien on rekisteröitävä sovellukseen puhelinnumeronsa, nimensä ja henkilötunnisteensa. Samaan puhelinnumeroon voi liittää kolme eri henkilötunnusta.

Sovellus käyttää muun muassa terveys- ja liikenneviranomaisten dataa, kertoi valtiollinen uutistoimisto Xinhua.

Virusvalvontaan saatetaan suhtautua myönteisesti

Kiinan hallinnon mukaan tartuntariski on esimerkiksi niillä, jotka työskentelevät yhdessä, oleskelevat samassa luokkahuoneessa tai asuvat yhdessä.

Myös samassa kulkuvälineessä matkustaneilla voi olla tartuntariski. Lentokoneessa tartuntariski on kolmen penkkirivin päässä sairastuneesta istuvilla, kun taas ilmastoiduissa junissa riski on kaikilla samassa junavaunussa matkustaneilla.

Kiinan hallinto on kehittänyt pitkälle väestön valvontaa teknologisesti. Asiantuntijat uskovat, että koronaviruksen tapauksessa valvontaan suhtaudutaan myönteisesti.

– Kiinalaisesta näkökulmasta tämä on todella hyödyllinen palvelu väestölle. Se on vahva väline, joka osoittaa, kuinka dataa voi käyttää hyvän tekemiseen, sanoi Hongkongissa työskentelevä teknologia-alan juristi Carolyn Bigg BBC:lle.

