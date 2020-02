Kreikan pakolaisleirin kurjat olot järkyttävät kokenutta avustuslääkäriä: "Ei ole sanoja kuvailemaan sitä"

– Kun Morian leirille saapuu, seinälle on kirjoitettu "he tappoivat unelmamme". Minun seuraava ajatukseni on heti, että he, keitä he sitten ovatkin, ovat tappaneet heidän lapsuutensa. Unelmat liittyvät tulevaisuuteen, mutta lapsuus on nyt.

Näin pohtii Lesboksen saarella Lääkärit ilman rajoja -järjestön lääkinnällistä apua turvapaikanhakijoille koordinoiva tohtori Giovanna Scaccabarozzi.

Scaccabarozzi näkee, kuinka lasten tilanne Kreikan pahamaineisimmalla pakolaisleirillä huononee päivä päivältä. Moria on yksi niistä pakolaisleireistä, joilta sisäministeri Maria Ohisalo on valmis tuomaan perheettömiä lapsia Suomeen.

Mikä on Moria? Kreikassa, Lesboksen saarella sijaitseva pakolaisleiri on rakennettu 3 100 ihmiselle, mutta sinne on tällä hetkellä tungettu yli 20 000 miestä, naista ja lasta.

Olosuhteet leirissä on todettu moneen kertaan järkyttäviksi, muun muassa YK:n pakolaisavun järjestö UNHCR:n pääsihteeri Filippo Grandi sanoi marraskuun lopulla (siirryt toiseen palveluun) leirillä vieraillessaan, ettei ole hyväksyttävää, että hätätilanteessa olevien ihmisten on elettävä niin hirvittävissä oloissa.

Kreikan leireillä on noin viisi tuhatta yksin saapunutta alaikäistä, heistä noin tuhat on Morian leirillä.

Morian leirille on pakkautunut noin 20 000 ihmistä, yli kuusinkertaisesti enemmän kuin mihin tilat on alun perin suunniteltu. Lapsia on tuhansia, heistä osa ilman perheitään. Pulaa on kaikesta.

– Morian leiri on aina ollut täydellisen sopimaton vastaanottokeskus. Kaikki perustarpeet puuttuvat: kelvolliset asuintilat, puhdas vesi, pääsy perustarpeiden pariin. Viime kuukausina siitä on tullut aivan mahdoton. Ei ole sanoja kuvailemaan sitä. Se on täysin mielikuvituksen tavoittamattomissa, kuvailee Scaccabarozzi Ylelle puhelinhaastattelussa Lesbokselta.

Kokenut avustuslääkäri muistuttaa, että elinolot vaikuttavat aikuisia enemmän lapsiin.

– He leikkivät roskien keskellä. He nukkuvat öisin suojissa, jotka ovat vain telttoja. Talvisin saarilla on erittäin kylmä ja he altistuvat kylmälle sekä ankarille sääoloille. Ruokaa ja vettä saadakseen pitää seistä jonoissa jatkuvasti.

Scaccabarozzi on erityisen huolissaan niistä alaikäisistä, joilla ei ole aikuisia suojanaan.

Ruuasta ja vedestä pitää kilpailla, lähes tapella, ja leirillä on ollut myös väkivaltaisia välikohtauksia. Lääkärit ovat hoitaneet muun muassa puukotusten uhreja. Myös seksuaalinen väkivalta on päivittäistä ja lääkärit näkevät näitä tapauksia.

– Olemme myös tietoisia siitä, että lapsia joutuu prostituutioon. Lukuja on kuitenkin mahdoton arvioida.

Sairaudet pahenevat leirioloissa

Lääkärit ilman rajoja -järjestö on yksi niistä, jotka yrittävät huolehtia turvapaikanhakijoiden terveydestä. Ihmisillä on paljon sairauksia, jotka johtuvat suoraan erittäin huonoista asuinoloista. Muun muassa hengitystietulehdukset ovat yleisiä, ja krooniset sairaudet pahenevat, kun ihmiset eivät pääse hoitoon.

– Näemme myös erittäin paljon häkämyrkytyksiä. Ne johtuvat siitä, että ainoa mahdollisuus saada lämpöä on polttaa hiiltä, ja se johtaa savuiseen ympäristöön. Meillä on häkämyrkytyksiä niin paljon, ettemme ole nähneet niitä niin paljon missään muualla, Scaccabarozzi vertaa.

Hiilen polttaminen johtaa myös tulipaloihin. Viimeksi lokakuussa yksi nainen kuoli tulipalossa, ja palovammat ovat yleisiä. Leirillä on myös ihosairauksia, jotka johtuvat siitä, ettevät lapset pääse huolehtimaan perushygieniastaan.

– Esimerkiksi syyhyyn on kyllä olemassa hyvää hoitoa, mutta se ei silti ole tarpeeksi niille ihmismäärille. Lisäksi ihmisten pitää odottaa jopa kuusi viikkoa, että he pääsevät hoitoon leirillä.

"Millainen paikka tämä on?"

Kaikkein eniten kokenutta avustuslääkäriä ovat kuitenkin järkyttäneet ihmisten ja erityisesti lasten mielenterveyden horjuminen leirioloissa.

– Traagisinta ovat mielenterveysongelmat. Verrattuna kaikkiin muihin kohteisiin, joissa järjestömme on työskennellyt, täällä näemme erittäin dramaattisia mielenterveysongelmia.

– Jopa hyvin nuorilla lapsilla on univaikeuksia, keskittymisvaikeuksia ja pelkotiloja. Ne saattavat olla peräisin traumoista heidän lähtömaistaan, mutta kaikki ne pahentuvat heidän täällä kokemiensa elinolojen vuoksi.

Scaccabarozzin mukaan leirillä on paljon nuoria, jotka kärsivät vakavista ahdistusoireista ja vakavasta masennuksesta. Monilla on lääkärin mukaan jopa itsetuhoisia ajatuksia.

– Ollakseni rehellinen, en ole koskaan elämäni aikana kokenut niin paljon näitä tapauksia kuin täällä, ja kysyn itseltäni, millainen paikka tämä oikein on!

– Minä aina ajattelen, että mitä nämä lapset ja nuoret miettivät. Aikuisilla saattaa olla joitain mahdollisuuksia analysoida tilannetta ja yrittää ymmärtää sitä ja he voivat löytää tapoja selviytyä siitä. Mutta mitä lapset ajattelevat tästä kauheasta kokemuksestaan? Kysyy avustuslääkäri Giovanna Scaccabarozzi.

