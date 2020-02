Herätys: Työuupumuksia on yhä enemmän, Triplan aliurakoitsijoiden saatavat on jäädytetty, koronavirus voi aiheuttaa siirtolaisten syrjintää, edelleen lauhaa

Yhä useampi jää sairauslomalle mielenterveysongelmien takia – työuupunut Anna, 41, ei kokenut olevansa masentunut

Viime vuonna 84 000 suomalaista jäi yli yhdeksän päivän sairauslomalle mielenterveyden häiriöistä johtuen. Se on lähes 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua on kaikissa ryhmissä, mutta erityisesti nuorilla ja naisilla. Asiantuntijoiden mukaan myös työuupumus on kasvava ongelma. Työuupumusten määrää ei tiedetä, sillä se ei ole sairaus, johon saisi Kelan tukemaa sairauslomaa. Myyjänä työskennellyt Anna kertoo, miten kiire, huono esimiestyö ja toimimaton työvuorosuunnittelu vei vuosien saatossa voimat.

Kauppakeskus Triplaa rakentaneiden aliurakoitsijoiden maksuja jäädytetty – Rakennusyhtiö YIT haluaa selvittää, onko sitä laskutettu liikaa

Suuren työntekijöiden määrän ja projektin loppuvaiheessa tulleiden monien laskujen takia YIT halusi lisäaikaa laskujen tarkastukselle. Henrietta Hassinen / Yle

Helsingin Pasilassa avattiin lokakuussa uusi asemarakennus ja sen kyljessä kauppakeskus Tripla. Valtavan hankkeen sujuvuutta ja ripeää tahtia on kiitelty, mutta aivan kaikki ei ole mennyt odotusten mukaan. Rakennuttaja YIT on jäädyttänyt kaikkien kolmensadan urakoitsijan laskunmaksun, kunnes laskut on käyty tarkasti läpi. Kyse on projektin loppuvaiheessa tehdyistä tuntitöistä sekä lisä- ja muutostöistä.

Espanjassa pelätään kiinalaisten syrjintää koronaviruksen takia

Barcelonassa kiinalaiset kynsihoitajat tupakoivat liikkeen edessä hiljaisena päivänä. Maija Salmi/ Eduardo Rosales

Kiinalaiset ovat Espanjan nopeimmin kasvava siirtolaisryhmä, heitä on maassa jo noin 200 000. Moni siirtolainen on huolissaan siitä, miten koronavirusepidemia vaikuttaa muiden suhtautumiseen heitä kohtaan. Ylen toimittaja Maija Salmi jututti kiinalaisia yrittäjiä Barcelonassa, ja ainakaan he eivät ole kokeneet syrjintää. Lähetystö on saanut tietoonsa muutamia yksittäistapauksia. Huoli Kiinassa olevien sukulaisten puolesta sen sijaan on olemassa.

Hajanaisia sateita ja lauhaa

Matti Huutonen / Yle

Laajan matalapaineen alueen myötä Suomen yli itään liikkuu tänään hajanaisia lumi- ja räntäsateita. Etelässä sade voi tulla vetenä tai tihkuna. Vain Pohjois-Lapissa ja osin lännessä voi pilvipeite repeillä. Sateiden myötä lämpötila nousee plussan puolelle maan keskiosia myöten. Pohjoisessa on muutama aste pakkasta ja ihan Pohjois-Lapissa jopa 15 astetta.

