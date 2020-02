THL kertoo uusimmat tiedot koronavirustilanteesta – katso suorana klo 10

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo tiedotustilaisuudessaan päivitetyt tiedot koronavirustilanteesta ja arvioi sen mahdollisia kehityssuuntia. Suora lähetys alkaa klo 10.00.

Tilanteesta kertomassa ja toimittajien kysymyksiin vastaamassa ovat THL:n johtaja Mika Salminen ja ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti tiistaina koronaviruksen olevan hyvin vakava uhka maailmalle. Koronaviruksen tiedetään tarttuneen yli 45 000 ihmiseen, joista yli 1 100 on kuollut. Tapauksista 99 prosenttia on Kiinassa, mutta niitä on todettu myös yli 20 muussa maassa.

Suomessa on tiedossa yksi koronavirustartunta. Sairastunutta kiinalaisturistia hoidettiin ja hänen tilaansa seurattiin Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä. Hänen tilansa on jo parantunut, eikä hänen lähettyvillään Suomessa olleilla altistuneilla ole todettu tartuntoja.

