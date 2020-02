Merenkurkun uusi alus Aurora Botnia alkaa näyttää laivalta – "Tuntuu hyvältä nähdä laivan muotoutuvan"

Wasalinen uuden aluksen Aurora Botnian kölinlasku tapahtuu tänään. Kyseessä on laivanrakennuksessa merkittävä virstanpylväs, sillä laivan muoto alkaa jo näkyä.

Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg kertoo, että tänään Raumalla tapahtuva kölinlasku on hyvin perinteikäs ja tärkeä tapahtuma.

– Tämä on vanha traditio. Laitettiin onnenkolikot kölin alle tai hitsattiin mastoon purjelaivoissa. Tämä on tärkeä tapahtuma niille, jotka ovat olleet alusta asti mukana. Tuntuu hyvältä nähdä laivan muotoutuvan.

Työt laivan rakentamisessa aloitettiin viime syksynä. Katja Halinen/Yle

Laivan lohkot ovat valmiina, ja niitä ryhdytään seuraavaksi kokoamaan yhteen.

– Vähän kuin legopalikoita laitettaisiin yhteen, naurahtaa Ståhlberg.

Aikataulu on pitänyt

Rakennustyöt ovat edenneet pääosin aikataulussaan. Välillä aikataulusta on oltu hieman jäljessä ja välillä taas hieman edellä. Kölinlaskun päivämäärä on kuitenkin se sama päivämäärä, mikä on alun perinkin sovittu.

Laivaan tulee joitakin komponentteja Kiinasta, ja koronaviruksen vuoksi niiden toimituksissa saattaa olla viivästyksiä.

– Tällaiset voivat aikataulua hieman myöhästyttää, mutta laivan käyttöönottopäivä on edelleen sama kuin silloin kun laiva tilattiin, sanoo Ståhlberg.

Havainnekuva uuden aluksen buffet-tiloista. Kudos Dsign, Vaasan kaupunki

Seuraava isompi vaihe on rungon kokoaminen, ja laiva lasketaan sen valmistumisen jälkeen vesille. Ståhlberg arvioi, että merikokeisiin päästään tammikuussa.

Tarkoitus on, että uusi alus kulkee Vaasan ja Uumajan välillä vuoden 2021 vappuna ensimmäisen kerran.

